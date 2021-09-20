Сколько жителей НСО привилось от коронавируса — показываем в одной картинке

С начала массовой вакцинации от коронавируса в Новосибирской области, по данным на 15 сентября, привиты в общей сложности 715 тысяч 122 человека, из них двукратно — 666 тысяч 75 человек. Такие данные предоставили в региональном Минздраве.

Для формирования коллективного иммунитета нужно вакцинировать 1 317 553 жителя, что составляет 60% взрослого населения региона.