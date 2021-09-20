20 сентября понедельник
СЕЙЧАС +4°С
Пробки 7/10
usd 72.56
eur 85.46
Тема дняПредварительные итоги выборов в НСО. Кто лидирует?
Все новости
Все новости

Сколько жителей НСО привилось от коронавируса — показываем в одной картинке

Для достижения коллективного иммунитета надо привить 60% новосибирцев. Мы посчитали, сколько еще осталось

808
6Обсудить

Поделиться

Для достижения коллективного иммунитета необходимо привить 60% населения области

Для достижения коллективного иммунитета необходимо привить 60% населения области

Поделиться

В НСО прививку от коронавируса сделали 30% новосибирцев

С начала массовой вакцинации от коронавируса в Новосибирской области, по данным на 15 сентября, привиты в общей сложности 715 тысяч 122 человека, из них двукратно — 666 тысяч 75 человек. Такие данные предоставили в региональном Минздраве.

Для формирования коллективного иммунитета нужно вакцинировать 1 317 553 жителя, что составляет 60% взрослого населения региона.

Исходя из всех представленных данных, по подсчетам редакции НГС, общая численность взрослого населения области составляет 2 195 922 человека, из которых, по данным на 15 сентября, двукратно привито от коронавируса чуть более 30%.

Мы показали на диаграмме, сколько человек в регионе привилось и сколько необходимо привить еще. Сейчас вакцинация против коронавируса проводится только для людей старше 18 лет. Поэтому в инфографике приводятся данные, исходя из количества взрослого населения области.

Для достижения коллективного иммунитета необходимо привить 602 тысячи 431 человека двукратно и 49 тысяч 47 жителей вторым компонентом вакцины.

Сейчас от коронавируса привито чуть более 30%

Сейчас от коронавируса привито чуть более 30%

Поделиться

В Новосибирской области на 19 сентября выявили 164 случая заражения коронавирусом, 44 человека выздоровели. Скончались 12 человек. Об это сообщает региональный оперштаб.

В начале сентября в России начались исследования вакцины «Спутник V» на подростках 12–17 лет, и многие эксперты с нетерпением ждут их результатов. В мире есть страны, которые уже начали прививать детей, в том числе более раннего возраста. Мы узнали у экспертов, для чего это нужно, как связано с погоней за коллективным иммунитетом, почему выбрана именно эта возрастная группа и какая будет следующей.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

А в середине сентября у детской поликлиники № 3 на ОбьГЭСе выстроилась длинная очередь на сдачу теста на коронавирус. В медучреждении объяснили очереди тем, что после начала учебного года резко выросло число заболевших ОРВИ.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

вакцинациякоронавирусвакцина от COVID-19
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...