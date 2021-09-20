Сколько жителей НСО привилось от коронавируса — показываем в одной картинке

В НСО прививку от коронавируса сделали 30% новосибирцев
С начала массовой вакцинации от коронавируса в Новосибирской области, по данным на 15 сентября, привиты в общей сложности 715 тысяч 122 человека, из них двукратно — 666 тысяч 75 человек. Такие данные предоставили в региональном Минздраве.
Для формирования коллективного иммунитета нужно вакцинировать
Исходя из всех представленных данных, по подсчетам редакции НГС, общая численность взрослого населения области составляет
Мы показали на диаграмме, сколько человек в регионе привилось и сколько необходимо привить еще. Сейчас вакцинация против коронавируса проводится только для людей старше 18 лет. Поэтому в инфографике приводятся данные, исходя из количества взрослого населения области.
Для достижения коллективного иммунитета необходимо привить 602 тысячи 431 человека двукратно и 49 тысяч 47 жителей вторым компонентом вакцины.
В Новосибирской области на 19 сентября выявили 164 случая заражения коронавирусом, 44 человека выздоровели. Скончались 12 человек. Об это сообщает региональный оперштаб.
В начале сентября в России начались исследования вакцины «Спутник V» на подростках 12–17 лет, и многие эксперты с нетерпением ждут их результатов. В мире есть страны, которые уже начали прививать детей, в том числе более раннего возраста. Мы узнали у экспертов, для чего это нужно, как связано с погоней за коллективным иммунитетом, почему выбрана именно эта возрастная группа и какая будет следующей.
А в середине сентября у детской поликлиники