Рост ОРВИ почти в три раза: мамы с детьми попали в длинную очередь за ковидным тестом в поликлинике на ОбьГЭСе

Сегодня утром, 14 сентября, в Новосибирске, у детской поликлиники № 3 на ОбьГЭСе, выстроилась длинная очередь на сдачу теста на коронавирус. В медучреждении объясняют очереди тем, что после начала учебного года резко выросло число заболевших ОРВИ.

Снимки появились в сообществе «На ОбьГЭСе» в соцсети «ВКонтакте»: на кадрах видно, как несколько десятков человек выстроились перед входом в здание.



— Прием официально — с 08.30. А людей уже много. На улице холод... А что будет зимой?! Как стоять на морозе с детьми? Сегодня мне повезло: я с мужем на машине, а другие нет! Кому жаловаться, чтобы придумали другой способ сбора анализов? — пишет одна из подписчиц в группе микрорайона.