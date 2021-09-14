Рост ОРВИ почти в три раза: мамы с детьми попали в длинную очередь за ковидным тестом в поликлинике на ОбьГЭСе

Возле новосибирской поликлиники собралась длинная очередь за тестом на ковид
Сегодня утром, 14 сентября, в Новосибирске, у детской поликлиники
Снимки появились в сообществе «На ОбьГЭСе» в соцсети «ВКонтакте»: на кадрах видно, как несколько десятков человек выстроились перед входом в здание.
— Прием официально — с 08.30. А людей уже много. На улице холод... А что будет зимой?! Как стоять на морозе с детьми? Сегодня мне повезло: я с мужем на машине, а другие нет! Кому жаловаться, чтобы придумали другой способ сбора анализов? — пишет одна из подписчиц в группе микрорайона.
Как сообщает другая местная жительница, по ее наблюдениям, ситуация в поликлинике повторяется не первый день.
— Вчера муж возил дочь на анализ, тоже в шоке были от очереди, час стояли. По незнанию я одела дочь в теплую кофту, без куртки, с расчетом, что выйдем из машины, будем в поликлинике сидеть. Но и когда потом в поликлинике у кабинета стояли, тоже холодно, потому что дверь входная открыта. Это кошмар, болеющие дети на холоде начинают больше хрипеть — в общем условия шикарные, — рассказывает женщина в группе.
Как объяснила корреспонденту НГС заведующая детской поликлиникой Елена Полозкова, с начала учебного года в учреждении резко выросло количество обращений с ОРВИ. За последние полтора года такого подъема не случалось.
— Ситуация была для нас неожиданной. В прошлом году такой ситуации не было, всё было равномерно, мы справлялись. У нас произошел резкий скачок заболеваемости ОРВИ. Почему резкий? Дети пошли с 1 числа в организованные детские коллективы, а 7 числа у нас произошел рост практически в 3 раза. А так как мы всех детей, у кого первично выявлено ОРВИ, обязаны обследовать на ковид, у нас сложилась вот такая ситуация, — объяснила заведующая детской поликлиникой, врач-педиатр Елена Полозкова.
По ее словам, резкий рост количества обращений наблюдается с 7 сентября. С 30 августа по 5 сентября было 129 случаев ОРВИ, с 6 сентября по 12 сентября — 314 случаев. Только за понедельник, 13 сентября, обратилось 120 пациентов с ОРВИ.
— Мы эту проблему решаем. С завтрашнего дня мы выводим дополнительно людей. Также нам дают дополнительную машину для обследования на дому. С завтрашнего дня у нас на заборе мазков будут стоять 3 человека, и две бригады будут ездить на забор на дому, — добавила заведующая детской поликлиникой, врач-педиатр Елена Полозкова.
В июле в «Ауре» перед началом работы пункта вакцинации выстроилась многометровая очередь.