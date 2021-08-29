Закрытая статистика из красных зон: после какой вакцины чаще и тяжелее болеют коронавирусом

Сколько человек после вакцинации заболели ковидом в тяжелой форме, выяснили независимые исследователи, получив закрытую статистику по заболеваемости московских больниц. Какая вакцина показала наибольшую эффективность, а какая «ушла в минус», они рассказали «Доктору Питеру».
«Цифры нас удивили»
Инициативная группа независимых исследователей вакцины «ЭпиВакКорона» (в нее входят ученые, врачи, добровольцы, участвующие в клинических испытаниях) получили из своих источников закрытую статистику по заболевшим COVID-19 в тяжелой форме среди привитых пациентов в Москве.
Макс Попов, владелец группы «Вакцины от ковида. Личный опыт: Проект V1V2»
— Я попросил своего источника найти нам информацию, чтобы хотя бы по тяжелым пациентам мы могли понять, какие вакцины ими использовались, — рассказал «Доктору Питеру» Макс Попов, создатель группы «Вакцины от ковида. Личный опыт: Проект V1V2». — Потому что отдельной статистики по количеству тяжело заболевших среди привитых в Москве нет. Цифры, которые мы в итоге получили, удивили нас всех. Показателен пример в самой молодой возрастной группе — 18–50 лет, как правило, без каких-то отягчающих сопутствующих заболеваний. 33% среди всех тяжелых пациентов были привиты «ЭпиВакКороной». Это огромная цифра. Для понимания, в Москве доля вакцинированных «ЭпиВаком» составляет не более 6% от полностью привитых.
По словам Макса Попова, полученные цифры по «
— Наше телеграм-сообщество собирает всю информацию о продаже липовых сертификатов. Мы передаем ее в правоохранительные органы, для этого создан даже отдельный закрытый чат, — рассказывает Макс Попов. — Поэтому мы хорошо представляем масштабы этого рынка. Наличие поддельных сертификатов у 30% тяжелых больных — это еще оптимистический прогноз, скорее всего, их больше. Но и без того это очень большая цифра.
Отрицательная эффективность
Еще один обескураживающий вывод, который сделали исследователи, проанализировав полученные цифры и сравнив их с общей официальной статистикой по заболевшим и привитым, это отрицательная эффективность «ЭпиВакКороны». Вакцина оказалась в глубоком минусе. Что это значит?
Андрей Криницкий, глава инициативной группы добровольцев-испытателей «ЭпиВакКороны»
— Это значит, что привитые «ЭпиВакКороной» заболевают COVID-19 так же часто, как и не привитые вовсе, — говорит Андрей Криницкий, глава инициативной группы добровольцев-испытателей «ЭпиВакКороны». — Есть две версии, которые могут работать одновременно. Первая — поведенческая (человек думает, что привит, и снимает маску). Вторая — «ЭпиВакКороной» прививают людей из группы риска, может быть, еще и поэтому получается такая жесткая статистика.
По информации «Доктора Питера», на 25 августа «ЭпиВакКорона» закончилась в пунктах вакцинации Москвы и Петербурга. В отдельных поликлиниках осталось по несколько ампул второй дозы вакцины. Когда будет следующая поставка новосибирской разработки в Петербург, в городском комздраве не знают — «такой информации нет».
— Отталкиваясь от этих данных (считая, что количество привитых различными вакцинами оценено правильно), мы можем посчитать доверительные интервалы и примерную эффективность каждой вакцины, — говорят исследователи.
Вот как выглядит эффективность каждой из вакцин на основе данных, полученных из московского ковидария:
- «Спутник V» — 83,5–87,9%;
- «ЭпиВакКорона» — минус 47,4–16,2%;
- «КовиВак» — 23,7–91,6%.
«Спутник V» показывает высокую эффективность, «ЭпиВакКорона» — полную неэффективность, для расчета эффективности «КовиВака» данных недостаточно, делают вывод исследователи.
Безопасный «КовиВак»: ни один сирийский хомяк не пострадал
Ученые Федерального научного центра имени Чумакова опубликовали в журнале Emerging Microbes & Infections данные доклинических исследований иммуногенности, безопасности и защитной эффективности вакцины «КовиВак» на животных (мышах, морских свинках, сирийских хомяках и мартышках), которые продолжались больше года. Результаты показали, что она абсолютно безопасна и обеспечивает стабильный длительный иммунитет. По мнению ученых, это создает надежную основу для проведения исследований на людях. Третья фаза клинических испытаний на людях должна закончиться
Врачи красных зон подтверждают
Официальная статистика по заболеваемости после вакцинации начала собираться в отдельных больницах летом, на пике третьей волны. Понятно, что никакой системы в этом не было. Нет ее и сейчас.
Но по предварительным подсчетам выясняется, что эффективность полной вакцинации составляет 81%, то есть шансы тяжелого течения COVID-19 снижаются в пять раз. Почти в пять раз уменьшались шансы развития тяжелого — более 50% по данным КТ — поражения легких. Среди пациентов с поражением более 75% по данным КТ не было тех, кто прошел полный курс вакцинации.
Врачи подтверждают, что даже если вакцина не защитила от инфицирования, она может защитить от поражения легких любой тяжести и дыхательной недостаточности. По словам медиков, они смогут использовать этот сильный аргумент в разговоре с теми, кто сомневается в пользе вакцинации.