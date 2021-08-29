Закрытая статистика из красных зон: после какой вакцины чаще и тяжелее болеют коронавирусом

Сколько человек после вакцинации заболели ковидом в тяжелой форме, выяснили независимые исследователи, получив закрытую статистику по заболеваемости московских больниц. Какая вакцина показала наибольшую эффективность, а какая «ушла в минус», они рассказали «Доктору Питеру».



«Цифры нас удивили»

Инициативная группа независимых исследователей вакцины «ЭпиВакКорона» (в нее входят ученые, врачи, добровольцы, участвующие в клинических испытаниях) получили из своих источников закрытую статистику по заболевшим COVID-19 в тяжелой форме среди привитых пациентов в Москве.

