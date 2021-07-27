Минпромторг и «Аура» договорились о продолжении работы популярного пункта вакцинации в торговом центре

В Городской поликлинике № 1 отказались комментировать ситуацию с пунктом вакцинации, потребовав, чтобы редакция обратилась в учреждение только в письменном виде. Корреспондент НГС попросила Министерство здравоохранения Новосибирской области ответить на вопрос о работе подведомственного учреждения.

Мобильный пункт вакцинации от коронавируса открылся в «Ауре» 23 июня. Регулярно в ТЦ к нему собирались огромные очереди.

