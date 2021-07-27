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Минпромторг и «Аура» договорились о продолжении работы популярного пункта вакцинации в торговом центре

В учреждении заканчивают оформлять документы о продлении работы

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У пункта вакцинации регулярно собираются толпы народу

У пункта вакцинации регулярно собираются толпы народу

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В Новосибирске пункт вакцинации от коронавируса в ТРЦ «Аура» будет работать до 31 августа — торговый центр заканчивает оформлять документы.

— В соответствии с договоренностями, ранее заключенными между администрацией ТРЦ «Аура» и представителями соответствующих государственных органов, срок работы пункта вакцинации в торговом центре истекает 3 августа. Во второй половине дня 23 июля мы получили от представителей государственных органов официальное письмо с просьбой продлить срок работы пункта до 31 августа. Мы открыты к дальнейшему сотрудничеству и готовы продлить работу пункта вакцинации в ТРЦ «Аура», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ТРЦ «Аура».

Ранее сообщалось, что пункт прекратит свою работу 3 августа. Позже это решение пересмотрели.

— Формальные процедуры по продлению работы пункта находятся на финальной стадии, — добавили в ТРЦ.

Сегодня министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров на пресс-конференции ТАСС заявил, что работа пункта в «Ауре» очень важна.

— Очень надеюсь, что мы этот пункт вакцинации сохраним. Очень большой поток идет именно через этот пункт, несмотря на то что он находится на третьем этаже, не на месте наибольшего трафика. Он находится в удобном месте, и его посещает большее количество людей, — сказал Андрей Гончаров.

СЮЖЕТ

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В Городской поликлинике № 1 отказались комментировать ситуацию с пунктом вакцинации, потребовав, чтобы редакция обратилась в учреждение только в письменном виде. Корреспондент НГС попросила Министерство здравоохранения Новосибирской области ответить на вопрос о работе подведомственного учреждения.

Мобильный пункт вакцинации от коронавируса открылся в «Ауре» 23 июня. Регулярно в ТЦ к нему собирались огромные очереди.

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