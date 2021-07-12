В Новосибирской области замедлился недельный темп прироста заболевших ковидом

В Новосибирской области стали снижаться темпы заболеваемости коронавирусом. На прошлой неделе зарегистрировали 1267 случаев, что на 5% больше, чем на позапрошлой.

— Хочу отметить, что мы на протяжении семи недель идем с нарастанием эпидпроцесса, ситуация сложная. Среднесуточный темп прироста у нас 0,37, что несколько больше предыдущей недели, когда он был 0,36. Если посмотреть в целом на развитие ситуации, то мы видим замедление. Если на 26-й неделе было превышение на 10%, то на этой — на 5%, — сообщил сегодня, 12 июля , глава Роспотребнадзора НСО Александр Щербатов во время оперативного совещания в правительстве.