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В Новосибирской области замедлился недельный темп прироста заболевших ковидом

60% заразившихся находятся в районах региона

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В Роспотребнадзоре сообщили, что ситуация с ковидом остается напряженной

В Роспотребнадзоре сообщили, что ситуация с ковидом остается напряженной

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В Новосибирской области стали снижаться темпы заболеваемости коронавирусом. На прошлой неделе зарегистрировали 1267 случаев, что на 5% больше, чем на позапрошлой.

— Хочу отметить, что мы на протяжении семи недель идем с нарастанием эпидпроцесса, ситуация сложная. Среднесуточный темп прироста у нас 0,37, что несколько больше предыдущей недели, когда он был 0,36. Если посмотреть в целом на развитие ситуации, то мы видим замедление. Если на 26-й неделе было превышение на 10%, то на этой — на 5%, — сообщил сегодня, 12 июля, глава Роспотребнадзора НСО Александр Щербатов во время оперативного совещания в правительстве.

Он отметил, что основная масса заболевших находится в районах Новосибирской области. Их число составляет 60% от общего количества заразившихся.

СЮЖЕТ

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На прошлой неделе Росстат опубликовал данные о числе заболевших ковидом в НСО за май. Эти цифры превышают те, о которых сообщал оперштаб региона.

Ранее журналист НГС поставила эксперимент и представилась покупательницей фальшивого прививочного сертификата. Рассказываем, сколько это стоит и что грозит участникам такой махинации.

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