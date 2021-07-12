В Новосибирской области замедлился недельный темп прироста заболевших ковидом

В Новосибирской области стали снижаться темпы заболеваемости коронавирусом. На прошлой неделе зарегистрировали 1267 случаев, что на 5% больше, чем на позапрошлой.
— Хочу отметить, что мы на протяжении семи недель идем с нарастанием эпидпроцесса, ситуация сложная. Среднесуточный темп прироста у нас 0,37, что несколько больше предыдущей недели, когда он был 0,36. Если посмотреть в целом на развитие ситуации, то мы видим замедление. Если на
Он отметил, что основная масса заболевших находится в районах Новосибирской области. Их число составляет 60% от общего количества заразившихся.
На прошлой неделе Росстат опубликовал данные о числе заболевших ковидом в НСО за май. Эти цифры превышают те, о которых сообщал оперштаб региона.
Ранее журналист НГС поставила эксперимент и представилась покупательницей фальшивого прививочного сертификата. Рассказываем, сколько это стоит и что грозит участникам такой махинации.