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Заболеваемость ковидом в Новосибирской области выросла на 10% за неделю

Один зараженный передает вирус 6–7 людям

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За сутки в регионе выявили 173 заболевших

За сутки в регионе выявили 173 заболевших

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В Новосибирской области за прошлую неделю было зафиксировано 1205 заболевших ковидом — на 10% больше, чем в предыдущую. Специалисты фиксируют прирост заболевших шестую неделю подряд.

— За неделю 1205 случаев, прирост на 118 случаев, практически на 10% по сравнению с предыдущей неделей. Идем с нарастанием шестую неделю, пиковой была прошлая неделя. Выросло количество проведенных тестирований. Это практически в три раза больше по сравнению с благополучными неделями — начало мая и середина мая, — сообщил сегодня, 5 июля, глава Роспотребнадзора НСО Александр Щербатов во время оперативного совещания в правительстве.

Он отметил, что чаще всего заражаются люди в возрасте 50–64 лет, на втором месте пациенты старше 65 лет, на третьем — от 39 лет. Один заразившийся, по данным эпидемиологических расследований Роспотребнадзора, передает ковид 6–7 людям. В связи с этим Александр Щербатов отметил, что ограничительные мероприятия нужно проводить в полном объеме.

Министр здравоохранения НСО Константин Хальзов сообщил, что за прошедшие сутки в регионе выявили 173 заболевших.

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На прошлой неделе НГС поговорил с Еленой Аксеновой, заместителем министра здравоохранения НСО. Она ответила на вопросы о ковиде от наших читателей.

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МинздравРоспотребнадзорзаболеваемостькоронавирустретья волна
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