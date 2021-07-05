Заболеваемость ковидом в Новосибирской области выросла на 10% за неделю

В Новосибирской области за прошлую неделю было зафиксировано 1205 заболевших ковидом — на 10% больше, чем в предыдущую. Специалисты фиксируют прирост заболевших шестую неделю подряд.



— За неделю 1205 случаев, прирост на 118 случаев, практически на 10% по сравнению с предыдущей неделей. Идем с нарастанием шестую неделю, пиковой была прошлая неделя. Выросло количество проведенных тестирований. Это практически в три раза больше по сравнению с благополучными неделями — начало мая и середина мая, — сообщил сегодня, 5 июля , глава Роспотребнадзора НСО Александр Щербатов во время оперативного совещания в правительстве.