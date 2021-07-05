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В Новосибирске обновился список пунктов вакцинации — 7 карточек с адресами

Сейчас возникают сложности с дозвоном на номера пунктов — в поликлиниках не хватает диспетчеров

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Сделать прививку можно в каждом районе города

Сделать прививку можно в каждом районе города

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Мэрия Новосибирска составила новый список пунктов вакцинации

Мэрия Новосибирска обновила список с пунктами вакцинации в начале недели. Мы собрали это в удобные карточки.

В каждом районе работает несколько пунктов, но резкий рост желающих вакцинироваться привел к тому, что до многих пунктов вакцинации не дозвониться. НГС провел эксперимент и попытался узнать, какие отвечают на телефон, а где просто сбрасывают.

Записаться на вакцинацию можно тремя путями: с помощью аккаунта на «Госуслугах», позвонив по единому номеру 124 или позвонив в пункт вакцинации.

Чтобы сделать прививку, с собой нужно иметь лишь сертификат профилактических прививок (форма 156/у-93 при наличии), паспорт, страховой полис, СНИЛС. Но возможно столкнуться с многочасовой очередью и нехваткой вакцины.

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Номера пунктов мэрия Новосибирска назвала уже второй раз. После публикации прошлых карточек редакция получила жалобы от читателей на то, что на некоторые номера пунктов невозможно дозвониться и время работы пунктов указано неверно. После этого в период с 24 по 29 июня НГС обзвонил 50 номеров из списка, но трубку взяли только в 5 случаях. Во многих районах было невозможно дозвониться ни до одной поликлиники.

Во время звонка вы можете оказаться в длинной очереди, операторы могут быть заняты, вас могут «сбросить», или номер просто не отвечает. Например, указанный в списке номер телефона «Сибирского Молла» — 363-95-04 — просто не работает.

Всего в Дзержинском районе было 9 адресов с пунктами вакцинации и 11 номеров телефонов. Редакции ответили в ГБУЗ НСО ГКБ № 2, но только по одному номеру — 363-95-07.

В Октябрьском районе из 5 пунктов вакцинации, нам не ответили ни на один номер. Для жителей этого района остаются только «Госуслуги» и робот Николай, который отвечает на 124.

В ГБУЗ ГКП № 7, например, мы оказались в очереди на месте № 31, очередь продвигалась очень медленно. Пункт в ТК «Река» в Октябрьском районе перешел на работу по записи, но номера телефона у них нет, записаться можно только придя лично. Такое решение мобильный пункт вакцинации принял из-за очередей, которые создавали опасную толпу.

В Калининском районе мы смогли дозвониться лишь до ГБУЗ НСО ГБ № 4. Номер «Леруа Мерлен» не работал вообще, в новых карточках его обновили, но телефон также никто не берет. В Калининском районе открылись два новых пункта. Еще 11 июня там было 8 адресов, на сегодняшний день работает 10.

В Центральном округе нам также не удалось быстро дозвониться до поликлиники. Во многих, как, например, ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 20» просто существуют очереди, то есть ответить вам могут, но не сразу.

В Первомайском районе также не работал ни один телефон поликлиники. ГКБ № 19 на улице Героев Революции, 5 должен работать круглосуточно, но телефон не отвечает.

Третий номер телефона, который нам ответил, был в Советском районе. Оказалось, что мэрия Новосибирска при составлении списка ошиблась номером телефона. Указанный номер был номером платной поликлиники, где вакцины не делали. В обновленном списке номер поменяли.

В консультативно-диагностической поликлинике № 2 мы также попали в очередь на 6-е место.

В Кировском районе мы также смогли дозвониться до одной поликлиники, а точнее до ГБУЗ НСО ГКП № 22. Также мы смогли дозвониться до общественной приемной депутата Совета депутатов Трубникова.

В Ленинском районе нам не ответила ни одна поликлиника.

Сейчас в Новосибирских поликлиниках не хватает диспетчеров и врачи советуют обращаться к помощи «Госуслуг», что не всегда возможно. Например, 2 июля сервис «Госуслуги» и сайт перестали работать. Как сообщалось на сайте, в это время сервисом пользовались более 500 тысяч посетителей.

Проблему с диспетчерами на прошлой неделе комментировала Елена Аксёнова, заместитель министра здравоохранения Новосибирской области, она рассказала, какие действия предпринимает правительство.

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— Какие сложности мы сейчас видим — если человек заболевает или у него просто был возможный контакт с коронавирусом, то он начинает звонить по разным номерам. 103, 124, регистратура поликлиники. Из-за этого наши сети загружены звонками. Что сделано на настоящий момент? Во-первых, есть возможность вызвать врача на дом через личный кабинет «Госуслуг», во-вторых, работает служба 124. Мы максимально увеличили количество операторов из-за нагрузки на 124. Сейчас задействованы все 60 рабочих мест. На прошлой неделе мы с коллегами посещали службу 124 и разбирали по полочкам, что еще мы можем предпринять для уменьшения этих проблем. Сейчас им даны инструкции для минимизации повторных вызовов. Активно работает служба 112. Они также регистрируют вызов: не передают, а сами вызывают врача на дом. Да, дозвониться бывает сложно, особенно в часы пиковой нагрузки. Все вызовы отображаются в системе: их никто не может удалить, только отредактировать. Мы можем посмотреть, когда вызов принят, обработан регистратором и передан врачу. Также в кол-центре поликлиник нам помогают студенты медуниверситета и колледжа. Мы делаем акцент на работе по обратной связи: чтобы пациенту сообщили ПЦР, чтобы поликлиники давали телефон, если есть какой-то вопрос по состоянию или больничному листу, и продолжаем развивать аудиоконтроль, — поделилась Елена Аксёнова.

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вакцинациякоронавирусмобильные пункты вакцинации
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