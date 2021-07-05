В Новосибирске обновился список пунктов вакцинации — 7 карточек с адресами

В Октябрьском районе из 5 пунктов вакцинации, нам не ответили ни на один номер. Для жителей этого района остаются только «Госуслуги» и робот Николай, который отвечает на 124.

В ГБУЗ ГКП № 7 , например, мы оказались в очереди на месте № 31 , очередь продвигалась очень медленно. Пункт в ТК «Река» в Октябрьском районе перешел на работу по записи, но номера телефона у них нет, записаться можно только придя лично. Такое решение мобильный пункт вакцинации принял из-за очередей, которые создавали опасную толпу.



В Калининском районе мы смогли дозвониться лишь до ГБУЗ НСО ГБ № 4 . Номер «Леруа Мерлен» не работал вообще, в новых карточках его обновили, но телефон также никто не берет. В Калининском районе открылись два новых пункта. Еще 11 июня там было 8 адресов, на сегодняшний день работает 10.

