В Новосибирске обновился список пунктов вакцинации — 7 карточек с адресами

Мэрия Новосибирска составила новый список пунктов вакцинации
Мэрия Новосибирска обновила список с пунктами вакцинации в начале недели. Мы собрали это в удобные карточки.
В каждом районе работает несколько пунктов, но резкий рост желающих вакцинироваться привел к тому, что до многих пунктов вакцинации не дозвониться. НГС провел эксперимент и попытался узнать, какие отвечают на телефон, а где просто сбрасывают.
Записаться на вакцинацию можно тремя путями: с помощью аккаунта на «Госуслугах», позвонив по единому номеру 124 или позвонив в пункт вакцинации.
Чтобы сделать прививку, с собой нужно иметь лишь сертификат профилактических прививок (форма 156/у-93 при наличии), паспорт, страховой полис, СНИЛС. Но возможно столкнуться с многочасовой очередью и нехваткой вакцины.
Номера пунктов мэрия Новосибирска назвала уже второй раз. После публикации прошлых карточек редакция получила жалобы от читателей на то, что на некоторые номера пунктов невозможно дозвониться и время работы пунктов указано неверно. После этого в период с 24 по 29 июня НГС обзвонил 50 номеров из списка, но трубку взяли только в 5 случаях. Во многих районах было невозможно дозвониться ни до одной поликлиники.
Во время звонка вы можете оказаться в длинной очереди, операторы могут быть заняты, вас могут «сбросить», или номер просто не отвечает. Например, указанный в списке номер телефона «Сибирского Молла» —
Всего в Дзержинском районе было 9 адресов с пунктами вакцинации и 11 номеров телефонов. Редакции ответили в ГБУЗ НСО ГКБ
В Октябрьском районе из 5 пунктов вакцинации, нам не ответили ни на один номер. Для жителей этого района остаются только «Госуслуги» и робот Николай, который отвечает на 124.
В ГБУЗ ГКП
В Калининском районе мы смогли дозвониться лишь до ГБУЗ НСО ГБ
В Центральном округе нам также не удалось быстро дозвониться до поликлиники. Во многих, как, например, ГБУЗ НСО «Городская поликлиника
В Первомайском районе также не работал ни один телефон поликлиники. ГКБ
Третий номер телефона, который нам ответил, был в Советском районе. Оказалось, что мэрия Новосибирска при составлении списка ошиблась номером телефона. Указанный номер был номером платной поликлиники, где вакцины не делали. В обновленном списке номер поменяли.
В консультативно-диагностической поликлинике
В Кировском районе мы также смогли дозвониться до одной поликлиники, а точнее до ГБУЗ НСО ГКП
В Ленинском районе нам не ответила ни одна поликлиника.
Сейчас в Новосибирских поликлиниках не хватает диспетчеров и врачи советуют обращаться к помощи «Госуслуг», что не всегда возможно. Например, 2 июля сервис «Госуслуги» и сайт перестали работать. Как сообщалось на сайте, в это время сервисом пользовались более 500 тысяч посетителей.
Проблему с диспетчерами на прошлой неделе комментировала Елена Аксёнова, заместитель министра здравоохранения Новосибирской области, она рассказала, какие действия предпринимает правительство.
— Какие сложности мы сейчас видим — если человек заболевает или у него просто был возможный контакт с коронавирусом, то он начинает звонить по разным номерам. 103, 124, регистратура поликлиники. Из-за этого наши сети загружены звонками. Что сделано на настоящий момент? Во-первых, есть возможность вызвать врача на дом через личный кабинет «Госуслуг», во-вторых, работает служба 124. Мы максимально увеличили количество операторов из-за нагрузки на 124. Сейчас задействованы все 60 рабочих мест. На прошлой неделе мы с коллегами посещали службу 124 и разбирали по полочкам, что еще мы можем предпринять для уменьшения этих проблем. Сейчас им даны инструкции для минимизации повторных вызовов. Активно работает служба 112. Они также регистрируют вызов: не передают, а сами вызывают врача на дом. Да, дозвониться бывает сложно, особенно в часы пиковой нагрузки. Все вызовы отображаются в системе: их никто не может удалить, только отредактировать. Мы можем посмотреть, когда вызов принят, обработан регистратором и передан врачу. Также в кол-центре поликлиник нам помогают студенты медуниверситета и колледжа. Мы делаем акцент на работе по обратной связи: чтобы пациенту сообщили ПЦР, чтобы поликлиники давали телефон, если есть какой-то вопрос по состоянию или больничному листу, и продолжаем развивать аудиоконтроль, — поделилась Елена Аксёнова.
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