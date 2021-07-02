Монолог медика про прививки от ковида. Что он советует? Ставить или подождать?

Фельдшер из Новосибирска выступил против обязательной вакцинации от ковида
Делать прививку или нет? Вопрос, который поделил жителей России на два лагеря. Пока одни часами стоят в очередях на вакцинацию, другие осуждают их и наотрез отказываются «чипироваться». А что о вакцинации думают представители медицинского сообщества? Стоит ли вводить обязательную (принудительную) вакцинацию? Публикуем рассуждения на эту тему Сергея Комлева — фельдшера скорой помощи и председателя первичной организации профсоюза «Действие» в Новосибирске.
Каждый из нас наблюдает очередной подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. В то же время мы одновременно находимся в условиях информационной перегрузки по поводу вакцинации. В одних источниках говорят о её пользе и необходимости, в других о непременном и неминуемом вреде и всеобщем порабощении. Даже информация о положении дел в «красных» зонах стационаров и в первичном звене здравоохранения несколько отошла на второй план. Возможно, к коронавирусу люди уже привыкли, а вакцинация для многих стала чем-то новым и непонятным.
Почему вакцинация должна быть добровольной
Я общаюсь с большим количеством людей, в число которых входят не только медицинские работники. И выделил для себя основные вопросы, интересующие многих, а именно: стоит ли прививаться в пик заболеваемости и какой вакциной, высок ли риск заболеть коронавирусом после прививки или не заразят ли им, какие осложнения, могу ли отказаться от прививки, хватает ли мест в больницах и какая ситуация в скорой помощи. Речь идет о тех людях, которые еще не приняли решения о вакцинации.
Напомню, что я не агитирую ни за, ни против прививок и не являюсь экспертом в эпидемиологии, иммунологии или вирусологии. Обращаю внимание, что всё изложенное в тексте является моим мнением, которое я хочу довести до сведения тех, кто им интересуется, однако я не ставлю перед собой задачу навязывать его кому бы то ни было.
Я, как и многие мои коллеги и соратники, считаю, что вакцинация должна быть основана на принципе добровольности. Это право каждого гражданина нашей страны, закрепленное законодательно. Чтобы этим правом пренебречь, разумеется, с целью защиты населения, в стране или на конкретной территории должен быть объявлен режим ЧС со всеми вытекающими последствиями. Почему его не объявляют — не знаю. Возможно, эпидобстановка в целом не настолько критична или есть другие причины, политические или экономические. Зато я уверен, что дележка граждан на привитых и не привитых недопустима. И именно органы власти обязаны пресекать такую дискриминацию. Но на деле видим мы противоположную картину. На мой взгляд, такой метод, как попытка привить работников определенной сферы под страхом остаться без заработка и поиска другого места работы лишь понижает уровень доверия к процессу вакцинации.
О недопонимании и скептицизме людей
Многие логично возмущаются тому, что вводят различные ограничения, но в то же время массовые мероприятия проводятся. Например, «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, крестный ход в Барнауле или празднование Дня города в Новосибирске в закрытом помещении. И это тоже не вселяет никакого доверия ко всему происходящему. В общем, осталось запретить непривитым посещать прививочные пункты.
Сейчас в социальных сетях нередко можно встретить комментарии: не привит — значит, не должен иметь право на оказание медицинской помощи в рамках ОМС, то есть пусть лечится за свой счет, если заболеет. Нет, это неправильно, все платили налоги одинаково, и человек элементарно может иметь медотвод или просто сомневается в эффективности или безопасности вакцинации, тем более что третья фаза испытаний продолжается по сей день.
Те, кто решил вакцинироваться, также сталкиваются с непониманием. Мол, поставил себе неизвестно что, непременно заболеешь, мутируешь или превратишься в послушного раба, или станешь бесплодным. А публичных людей, сделавших прививку, легко могут обвинить еще и в продажности.
В целом скептицизм населения в вопросах вакцинации понятен. Да и все мы были свидетелями того, в какое состояние скатывались наша наука и практическая медицина, до чего их довели все эти реформы и модернизации. И сколько бы еще времени не было позитивных изменений, если бы не сложившаяся ситуация с этой опасной инфекцией, которая обнажила массу проблем в системе здравоохранения, так тщательно отрицаемые многие годы.
Сделать это несложно. Необходимо проконсультироваться с врачом и при необходимости пройти углубленное медицинское обследование. И исходя из этого при решении в пользу вакцинации выбрать вакцину. Тем более что гражданин имеет на это полное право. Но в любом случае человеку это необходимо делать самому.
Что касается самих вакцин, то стоит помнить, что и сам производитель не дает стопроцентной гарантии от заболевания, акцент делают на более легком течении в случае болезни. Также необходимо помнить, что на формирование иммунитета требуется время, даже при условии введения обоих компонентов вакцин.
Теперь кратко о вакцинах. Наша страна сейчас располагает четырьмя вакцинами против вируса SARS-CoV-2, а именно: «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Что необходимо знать об этих вакцинах?
«Гам-КОВИД-Вак»
Это векторная двухкомпонентная вакцина. Она создана на основе вектора аденовируса человека, в геном которого внесли изменения — лишили возможности размножаться в клетках человека и внедрили ген S — белка коронавируса (этот белок формирует «корону» вируса, которая отвечает за связывание с клетками человека). В итоге получается, что аденовирус не может заразить человека ОРВИ, а выполняет лишь роль доставщика S-белка до клеток, которые в ответ на это начинают сами производить этот чужеродный S-белок, а иммунная система вырабатывать антитела.
Почему тогда у вакцины два компонента? Ответ прост — вакцина состоит из двух серотипов аденовируса, для повышения эффективности вакцины. Проще говоря, если человек недавно перенес ОРВИ, вызванную одним из этих аденовирусов, иммунитет победит его раньше, чем он выполнит свою функцию. Если предположить, что у человека была недавняя встреча с обоими серотипами аденовируса, используемых в вакцине, значит, иммунитет уничтожит их, а ДНК коронавируса погибнет, не дав эффекта.
«Спутник Лайт»
Это векторная однокомпонентная вакцина, отличается от «Спутника V» тем, что создана на основе только
Обе вакцины формируют гуморальный иммунитет (чужеродные тела уничтожают химические вещества — антитела) и клеточный иммунитет (чужеродные тела уничтожают клетки).
Информация про результаты испытаний «Спутника» опубликована в журнале The Lancet.
«ЭпиВакКорона»
Это пептидная (белковая) вакцина. Она состоит из искусственно синтезированных фрагментов белков вируса и в нее входят три пептида — это фрагменты S-белка коронавируса, которые распознает иммунная система человека. То есть фрагменты S-белка коронавируса прикреплены к белку-носителю. Учитывая, что эти белки вируса искусственно синтезированы, они не должны вызывать нежелательных реакций. Попадая в организм человека, они вызывают иммунный ответ и формирование клеточного и гуморального иммунитета.
К сожалению, данных об этой вакцине не очень много. Вакцину вводят двукратно.
«КовиВак»
Это цельновирионная инактивированная вакцина. Проще говоря — коронавирус химически убит, не имеет способности к репликации, но не повреждены его белки, на которые будет получен иммунный ответ. Можно сказать, что это классический способ производства вакцин. Об этой вакцине крайне мало открытых данных. По сути, ничего неизвестно про защитный титр антител, про продолжительность иммунной защиты. Я нашел данные о 85% эффективности и отсутствии каких-либо серьезных осложнений. Вакцину вводят двукратно.
Скорее всего, такое ускорение темпов связано с приходом нового, более агрессивного штамма, и таким образом, возможно, хотят побыстрее создать иммунную прослойку. Что-то по типу экстренной профилактики. Стоит вспомнить опыт второй волны. Показательна столица России — там волна пошла на спад после формирования иммунной прослойки. А была она естественной или искусственной — я затрудняюсь ответить.
О ситуации в больницах
Система здравоохранения работает на пределе своих возможностей, а где-то и за ними. Как и в предыдущие волны. Для тех, кто отрицает наличие самой болезни, хочу сказать, что она есть. Она коварная и нередко протекает тяжело. Отрицать ее глупо. Нынешняя волна имеет свои особенности: помолодела, при поражении легких потребность в кислороде также возросла.
Коечный фонд в регионе стараются увеличивать согласно эпидемиологической обстановке, а не аврально при его заполнении и переполнении, как в прошлые волны. Но и заполняется он тоже быстро, к сожалению. Пациент может быть выписан при нормализации состояния, а не при полном выздоровлении, так как нехватка мест имеет место быть. Безусловно, койки — это хорошо, но тут важно знать, что к ним прилагается достаточное количество медицинского персонала и кислородных точек. Считаю, что такие данные, включая запас необходимых лекарств, регулярно должен предоставлять региональный Минздрав с разделением цифр на город и область. Так населению города и региона будет гораздо проще формировать общую картину, не обращая внимания на фейки и провокации, если такие есть. Да и в принципе было бы очень полезно получать от властей всю актуальную информацию о коронавирусной инфекции в режиме 24/7. Какой штамм, какие меры принимают, чем лечат и прочее.
Почему скорая едет так долго
Касательно скорой медицинской помощи — ничего кардинально не изменилось. Среднее количество выездных бригад в сутки на мегаполис явно недостаточное, особенно в условиях возросшей нагрузки. Если грубо усреднить, то цифра будет 100 (на мегаполис), плюс-минус (включая инфекционные). Общественные места «висят», домашние вызовы «висят». А транспортировки из дома в стационар ожидают по несколько суток. Практика записок в дверь типа «скорая была» по-прежнему актуальна.
Неотложные и «температурящие» вызовы скидывают в поликлиники, а последние — вечером обратно на скорую, так как посетить всех не успевают. Далее утром то, что можно отправить в поликлиники, уходит туда и картинка улучшается. Так можно делать не единожды. Руководству важно, чтобы не было так называемых недозвонов на телефоны скорой медицинской помощи, вызовы принимают, а дальше — читайте выше.
Бригады скорой помощи так же работают в условиях некомплекта, хотя время для привлечения специалистов было. Средства индивидуальной защиты есть, а вот перчатки могут выдавать впритык. Что будет дальше — покажет время. Но не думаю, что ситуация сама изменится в лучшую сторону. Только кардинальные кадровые решения в управлении здравоохранением региона способны положить начало изменениям.
Об отказах о вакцинации
Если говорить об отказах от вакцинации, то, на мой взгляд, реализовать это право сможет не каждый. Есть определенная категория работников, которая подлежит вакцинации в обязательном порядке согласно эпидобстановке по постановлению главного санитарного врача региона. Пока такое решение у нас не принято, но и отрицать такое развитие событий нельзя. Получается, что чисто формально никто в этом праве не отказывает. Но на практике человек столкнется с выбором — реализовать право и остаться без заработка, искать другое место работы. Уволить за отказ не могут, но отстранить без сохранения заработка до конца эпидемии или момента постановки вакцины могут. По моему мнению, ни о каком добровольном решении речи не может идти. А для тех, кто не включен в определенную категорию работников, ситуация проще — они могут реализовать свое право, оформив отказ от медицинского вмешательства.
Я убежден в том, что решение о вакцинации, как и о любом другом медицинском вмешательстве, должен принимать человек. Каждый свое. Кто-то спонтанное, кто взвешенное, но каждый свое.
Будьте здоровы и счастливы!
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