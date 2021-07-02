Монолог медика про прививки от ковида. Что он советует? Ставить или подождать?

Почему вакцинация должна быть добровольной

Я общаюсь с большим количеством людей, в число которых входят не только медицинские работники. И выделил для себя основные вопросы, интересующие многих, а именно: стоит ли прививаться в пик заболеваемости и какой вакциной, высок ли риск заболеть коронавирусом после прививки или не заразят ли им, какие осложнения, могу ли отказаться от прививки, хватает ли мест в больницах и какая ситуация в скорой помощи. Речь идет о тех людях, которые еще не приняли решения о вакцинации.



Напомню, что я не агитирую ни за, ни против прививок и не являюсь экспертом в эпидемиологии, иммунологии или вирусологии. Обращаю внимание, что всё изложенное в тексте является моим мнением, которое я хочу довести до сведения тех, кто им интересуется, однако я не ставлю перед собой задачу навязывать его кому бы то ни было.



Я, как и многие мои коллеги и соратники, считаю, что вакцинация должна быть основана на принципе добровольности. Это право каждого гражданина нашей страны, закрепленное законодательно. Чтобы этим правом пренебречь, разумеется, с целью защиты населения, в стране или на конкретной территории должен быть объявлен режим ЧС со всеми вытекающими последствиями. Почему его не объявляют — не знаю. Возможно, эпидобстановка в целом не настолько критична или есть другие причины, политические или экономические. Зато я уверен, что дележка граждан на привитых и не привитых недопустима. И именно органы власти обязаны пресекать такую дискриминацию. Но на деле видим мы противоположную картину. На мой взгляд, такой метод, как попытка привить работников определенной сферы под страхом остаться без заработка и поиска другого места работы лишь понижает уровень доверия к процессу вакцинации.

