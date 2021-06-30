Минздрав уточнил, как часто придется прививаться от коронавируса

Минздрав утвердил правила вакцинации от коронавируса — временные рекомендации уже направлены в регионы. Как сообщает РИА «Новости», в документе сказано, что прививаться можно любой зарегистрированной вакциной, а при выявлении после прививки серьезных побочных явлений можно вакцинироваться другим препаратом.
Также рекомендации отвечают на вопрос о ревакцинации: для сохранения коллективного иммунитета прививаться от коронавируса придется раз в год. Делать анализ на антитела перед этим не нужно — просто следовать графику прививок независимо от количества антител.
Прежде чем сохранять коллективный иммунитет, надо хотя бы его достичь — для этого нужно привить как минимум 60% населения. По плану это должны были сделать к осени, но на днях пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что это не получится — до последнего времени динамика вакцинации была на низком уровне. По его словам, сейчас желающих привиться стало больше благодаря обязательной вакцинации для существенной части населения. Пока она введена не во всех регионах, актуальную карту можно посмотреть по ссылке.