В Новосибирске решили развернуть ковидные госпитали еще в двух больницах

Минздрав Новосибирской области перепрофилирует еще две больницы под ковидные госпитали: хирургический корпус больницы скорой помощи
— В связи со сложившейся в регионе эпидемической ситуацией увеличивается количество госпитализаций в инфекционные стационары. Министерством здравоохранения Новосибирской области принято решение о дальнейшем перепрофилировании больниц, — говорится в сообщении ведомства.
С 18 июня как инфекционный госпиталь начнет принимать пациентов терапевтический корпус горбольницы
На прошлой неделе Минздрав НСО заявил о росте числа выявляемых случаев
Сегодня ночью у одной из больниц в Новосибирске выстроилась очередь из скорых. В Минздраве регионе объяснили, с чем это связано.