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Тема дняНочные очереди из скорых у больницы. Что случилось

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В Новосибирске решили развернуть ковидные госпитали еще в двух больницах

В регионе увеличивается количество госпитализаций в инфекционные стационары

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Всего в Новосибирске будет развернуто 5 ковидных госпиталей

Всего в Новосибирске будет развернуто 5 ковидных госпиталей

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Минздрав Новосибирской области перепрофилирует еще две больницы под ковидные госпитали: хирургический корпус больницы скорой помощи № 2 и терапевтический корпус горбольницы № 1.

— В связи со сложившейся в регионе эпидемической ситуацией увеличивается количество госпитализаций в инфекционные стационары. Министерством здравоохранения Новосибирской области принято решение о дальнейшем перепрофилировании больниц, — говорится в сообщении ведомства.

С 18 июня как инфекционный госпиталь начнет принимать пациентов терапевтический корпус горбольницы № 1. А с 19 июня — хирургический корпус больницы скорой помощи № 2.

На прошлой неделе Минздрав НСО заявил о росте числа выявляемых случаев COVID-19 в Новосибирской области. В области уже развернули ковидные госпитали в двух больницах: госпиталь ветеранов войн № 2 и больница № 12. Также с 14 июня Городская больница № 3 работает в режиме распределительного инфекционного госпиталя.

Сегодня ночью у одной из больниц в Новосибирске выстроилась очередь из скорых. В Минздраве регионе объяснили, с чем это связано.

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COVID-19инфекционный госпитальтретья волна коронавируса
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