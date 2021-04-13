Первый клещ в этом сезоне укусил 5-летнего ребенка в Новосибирске

В Новосибирске зарегистрирован первый случай укуса клеща ребенка
Клещ укусил ребенка во дворе дома в Новосибирске — это первый случай в этом сезоне у детей.
— Вчера вечером к нам обратилась мама с пятилетним мальчиком с левого берега — во дворе ребенка укусил клещ. Мы удалили клеща, назначили ребенку соответствующую терапию для профилактики возможных осложнений. Это был первый клещ этого сезона у ребенка, — рассказал журналисту НГС главный врач Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи Ростислав Заблоцкий.
Врачи отдали клеща родителям ребенка, чтобы у них была возможность исследовать его на вирус клещевого энцефалита.
В 2021 году впервые жителя Новосибирской области клещ укусил в середине марта, но это был привозной случай, потому что мужчина отдыхал на Алтае. Вчера стало известно о первом случае в самом регионе — женщина отдыхала на садовом участке в Ордынском районе, где ее тоже укусил клещ.
Клещи начинают просыпаться, когда на улице
— В прошлом году первые укусы клещей были уже в феврале, а
Она также объясняла, когда лучше ставить прививку от клещевого энцефалита и ковида.