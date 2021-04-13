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Первый клещ в этом сезоне укусил 5-летнего ребенка в Новосибирске

Врачи сняли клеща и отдали его родителям мальчика, чтобы те сдали его на исследование

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Первый случай укуса клеща среди взрослых произошел в НСО в Ордынском районе&nbsp;

Первый случай укуса клеща среди взрослых произошел в НСО в Ордынском районе 

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В Новосибирске зарегистрирован первый случай укуса клеща ребенка

Клещ укусил ребенка во дворе дома в Новосибирске — это первый случай в этом сезоне у детей.

— Вчера вечером к нам обратилась мама с пятилетним мальчиком с левого берега — во дворе ребенка укусил клещ. Мы удалили клеща, назначили ребенку соответствующую терапию для профилактики возможных осложнений. Это был первый клещ этого сезона у ребенка, — рассказал журналисту НГС главный врач Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи Ростислав Заблоцкий.

Врачи отдали клеща родителям ребенка, чтобы у них была возможность исследовать его на вирус клещевого энцефалита.

В 2021 году впервые жителя Новосибирской области клещ укусил в середине марта, но это был привозной случай, потому что мужчина отдыхал на Алтае. Вчера стало известно о первом случае в самом регионе — женщина отдыхала на садовом участке в Ордынском районе, где ее тоже укусил клещ.

Клещи начинают просыпаться, когда на улице +5 градусов. Даже в марте можно отбросить снег и в жухлой траве найти клеща.

— В прошлом году первые укусы клещей были уже в феврале, а с 1 марта пошли в большом количестве, потому что была теплая зима и ранняя весна. К тому же все находились в области, не разъезжались, и парки и скверы обрабатывались поздно. В прошлом году клещи наелись, значит, в этом активно размножатся, и ситуация будет не очень хорошей. Поэтому лучше вакцинироваться, чтобы не было проблем с иммуноглобулином (о том, почему они были в прошлом году, читайте здесь), — рассказывала НГС новосибирский инфекционист Марина Малахова.

Она также объясняла, когда лучше ставить прививку от клещевого энцефалита и ковида.

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клещидетская больница скорой помощиРостислав Заблоцкий
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