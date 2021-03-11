Почему в этом году клещей будет больше и когда ставить прививку от клещевого энцефалита и ковида? Объясняет инфекционист

Инфекционист рассказала, почему в этом году клещей в Новосибирске будет больше
Скоро в Новосибирской области активизируются клещи, поэтому некоторые жители города уже начали ставить вакцину или оформлять страховые полисы. Можно ли еще успеть сделать прививку? Правда ли, что в этом году клещей будет больше? Чем опасно даже просто ползущее по вам насекомое и почему с введением иммуноглобулина очень важно не опоздать? Ответы на эти вопросы медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у инфекциониста.
Какие заболевания переносят клещи
Врач-инфекционист сети многопрофильных клиник «Смитра» Марина Малахова говорит, что через клеща можно получить целый ряд заболеваний: вирусных — клещевой энцефалит и бактериальных — боррелиоз, или болезнь Лайма, клещевой риккетсиоз, или клещевой сыпной тиф, анаплазмоз, эрлихиоз и так далее (какие чаще встречаются у новосибирцев, читайте здесь).
Против бактериальных инфекций, которые переносят клещи, нет вакцин, но есть антибактериальная профилактика. Ее нужно начать в первые трое суток: чем раньше пациент начинает, тем короче курс антибиотиков — их подбирают индивидуально.
— Почему такое повышенное внимание к клещевому энцефалиту? Это вирусное заболевание, для которого не разработано этиотропное лечение, только симптоматическая терапия. Он дает очень тяжелые формы, возможно поражение нервной системы с инвалидизацией, и, к сожалению, от клещевого энцефалита можно умереть. Поэтому это заболевание проще предотвратить, чем лечить, — уверена Марина Малахова.
Когда нужно ставить прививку от клещевого энцефалита
Когда на улице +5 градусов, клещи уже начинают просыпаться. К тому же даже в марте можно отбросить снег и в жухлой траве найти клеща, поэтому уже скоро люди окажутся в зоне риска.
— В прошлом году первые укусы клещей были уже в феврале, а с 1 марта пошли в большом количестве, потому что была теплая зима и ранняя весна. К тому же все находились в области, не разъезжались, и парки и скверы обрабатывались поздно. В прошлом году клещи наелись, значит, в этом активно размножатся и ситуация будет не очень хорошей. Поэтому лучше вакцинироваться, чтобы не было проблем с иммуноглобулином (о том, почему они были в прошлом году, читайте здесь), — настаивает Марина Малахова.
От клещевого энцефалита у нас в стране есть три вакцины — одна томская и две московские. У одной из них ускоренная схема вакцинации с интервалом в две недели, то есть через две недели после второй вакцины уже можно выходить в лес.
После вакцинации вырабатываются антитела, которые начинают работать с первой секунды при контакте с вирусом. Это самая надёжная степень защиты, приближающаяся к 100%, объясняет Марина Малахова:
— Вакцинация должна быть плановой: первый год мы ставим две прививки с интервалом от одного до шести месяцев. Вторая вакцина должна быть поставлена минимум за две недели до выхода в места, где есть клещи. Третья вакцина ставится через
Можно ли ставить вакцину от ковида и клещевого энцефалита одновременно
Вакцина против коронавирусной инфекции переносится всеми по-разному: у кого-то температура, у кого-то — нет, поэтому инфекционист советует ставить их с интервалом в месяц.
— Смотрим, кому что актуальнее: если нет антител, но у человека много контактов, а значит, большой риск заражения, то лучше сначала поставить вакцину против коронавирусной инфекции. А через месяц после второй дозы еще можно успеть привиться по ускоренной схеме от клещевого энцефалита, — считает Марина Малахова.
Что делать, если прививку не поставил, но клещ укусил
Если человек не успел или не захотел поставить прививку, то инфекционист рекомендует заранее оформить страховой полис, чтобы после укуса клеща бесплатно поставить иммуноглобулин — готовые донорские антитела — и провести анализ клеща.
Введение иммуноглобулина наиболее эффективно в течение первых 72 часов с момента укуса. Вирус по крови идет к головному мозгу, и, как только миновал гематоэнцефалический барьер, он становится недоступным для иммуноглобулина, заявляет инфекционист.
— При этом важно понимать, что введение иммуноглобулина не дает 100%-й гарантии: у кого-то вирус быстрее доходит до головного мозга, например, за
Какие еще есть меры профилактики
Инфекционист рекомендует стараться избегать встречи с клещами, когда собираетесь на природу. Можно самостоятельно обрабатывать свои дачные участки или вызывать специализированные службы — желательно до появления травы, до цветения. Марина Малахова напоминает, что важно правильно одеться и обработаться:
— Одежда должна закрывать тело, быть однотонной, чтобы можно было увидеть на ней клеща, нужен головной убор. В идеале это должен быть комбинезон. Неразумно обрабатываться, выходя из машины, потому что ветер сразу сдувает средство, поэтому если куда-то собираемся, то нужно обработать одежду, упаковать в мешок и оставить на два часа, чтобы она пропиталась. После поездки или прогулки нужно обязательно осматриваться.
Правда ли, что и наползание клеща опасно
При наползании клеща люди могут не заметить укус, который вызовет заболевание, потому что, когда клещ ползет, он может делать несколько покусов — два-три, потом, например, этого клеща смахнули.
— Мы этого не чувствуем, никаких следов не остается, но заразиться можно. Если клещ всё же впился, то нужно стараться снять его не руками, потому что при раздавливании можно тоже заразиться. И его нужно сдать на анализ, — заключает Марина Малахова.
Какие районы Новосибирской области наиболее опасны
По данным управления Роспотребнадзора по Новосибирской области на 1 марта 2021 года, обращений с укусами клещей в этом году не зарегистрировано.
— В Новосибирской области эндемичными по клещевому вирусному энцефалиту являются Барабинский, Болотнинский, Венгеровский, Искитимский, Каргатский, Колыванский, Коченевский, Красноозерский, Кыштовский, Маслянинский, Мошковский, Новосибирский, Ордынский, Северный, Сузунский, Тогучинский, Усть-Тарский, Чановский, Черепановский, Чулымский районы, а также города Бердск, Обь и Новосибирск, — уточнили в ведомстве.
Мы отметили опасные районы на карте.
Активизация клещей весной 2021 года, ответили в Роспотребнадзоре, будет зависеть от того, насколько быстро и равномерно растает снег и прогреется почва и лесная подстилка, в которой зимуют клещи.
За эпидсезон 2020 года в Новосибирской области зарегистрировали
В прошлом году мы писали о том, что в мае в Новосибирской области заканчивался запас иммуноглобулина, а вот количество укусов клещей стремительно росло.