Почему в этом году клещей будет больше и когда ставить прививку от клещевого энцефалита и ковида? Объясняет инфекционист

Против бактериальных инфекций, которые переносят клещи, нет вакцин, но есть антибактериальная профилактика. Ее нужно начать в первые трое суток: чем раньше пациент начинает, тем короче курс антибиотиков — их подбирают индивидуально.



— Почему такое повышенное внимание к клещевому энцефалиту? Это вирусное заболевание, для которого не разработано этиотропное лечение, только симптоматическая терапия. Он дает очень тяжелые формы, возможно поражение нервной системы с инвалидизацией, и, к сожалению, от клещевого энцефалита можно умереть. Поэтому это заболевание проще предотвратить, чем лечить, — уверена Марина Малахова.



Когда нужно ставить прививку от клещевого энцефалита



Когда на улице +5 градусов, клещи уже начинают просыпаться. К тому же даже в марте можно отбросить снег и в жухлой траве найти клеща, поэтому уже скоро люди окажутся в зоне риска.



— В прошлом году первые укусы клещей были уже в феврале, а с 1 марта пошли в большом количестве, потому что была теплая зима и ранняя весна. К тому же все находились в области, не разъезжались, и парки и скверы обрабатывались поздно. В прошлом году клещи наелись, значит, в этом активно размножатся и ситуация будет не очень хорошей. Поэтому лучше вакцинироваться, чтобы не было проблем с иммуноглобулином (о том, почему они были в прошлом году, читайте здесь), — настаивает Марина Малахова.