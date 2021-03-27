От коронавируса в Новосибирской области умерла 96-летняя женщина

Оперштаб Новосибирской области озвучил свежие цифры коронавирусной статистики — всего в регионе за сутки скончались пять человек.
— На утро 27 марта в регионе зарегистрировано
Сейчас в отделениях реанимации находятся 78 человек, на ИВЛ — 15 пациентов.
— В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1536 пациентов, в том числе 15 детей, — добавили в оперштабе.
Тем временем в Новосибирске не утихают споры вокруг вакцины «Вектора». Мы собрали монологи участников испытаний, некоторые из них вышли из эксперимента и рассказали нам, что произошло с ними после прививки.
На этой неделе в Новосибирскую область поступили долгожданные 6500 доз вакцины «Спутник V». Всего в очереди на прививку записаны около 30 тысяч человек.
Кому можно ставить прививку? Какие есть ограничения? Рассказываем здесь.