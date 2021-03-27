От коронавируса в Новосибирской области умерла 96-летняя женщина

Оперштаб Новосибирской области озвучил свежие цифры коронавирусной статистики — всего в регионе за сутки скончались пять человек.

— На утро 27 марта в регионе зарегистрировано 38 437 случаев коронавируса (+94 за сутки), в том числе у 2250 детей. 35 613 пациентов выздоровели (+139 за сутки). Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 54 лет, 69 лет, 80 лет и женщины в возрасте 81 года, 96 лет, — говорится в сообщении.

Сейчас в отделениях реанимации находятся 78 человек, на ИВЛ — 15 пациентов.