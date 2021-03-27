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От коронавируса в Новосибирской области умерла 96-летняя женщина

Всего за сутки ковид диагностировали у 94 человек

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В реанимации сейчас находятся 78 пациентов

В реанимации сейчас находятся 78 пациентов

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Оперштаб Новосибирской области озвучил свежие цифры коронавирусной статистики — всего в регионе за сутки скончались пять человек.

— На утро 27 марта в регионе зарегистрировано 38 437 случаев коронавируса (+94 за сутки), в том числе у 2250 детей. 35 613 пациентов выздоровели (+139 за сутки). Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 54 лет, 69 лет, 80 лет и женщины в возрасте 81 года, 96 лет, — говорится в сообщении.

Сейчас в отделениях реанимации находятся 78 человек, на ИВЛ — 15 пациентов.

— В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1536 пациентов, в том числе 15 детей, — добавили в оперштабе.

Тем временем в Новосибирске не утихают споры вокруг вакцины «Вектора». Мы собрали монологи участников испытаний, некоторые из них вышли из эксперимента и рассказали нам, что произошло с ними после прививки.

СЮЖЕТ

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На этой неделе в Новосибирскую область поступили долгожданные 6500 доз вакцины «Спутник V». Всего в очереди на прививку записаны около 30 тысяч человек.

Кому можно ставить прививку? Какие есть ограничения? Рассказываем здесь.

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