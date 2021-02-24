Прививку от ковида ждут 43 тысячи новосибирцев. В Минздраве объяснили, из-за чего возникают задержки

Минздрав Новосибирской области рассказал, почему вакцина от ковида иногда поступает в медучреждения с опозданием. На прошлой неделе из-за задержек с поставкой люди провели в коридорах поликлиники № 27 минимум четыре часа.



— Вакцина поступает на склад «Новосибоблфарма», после чего ее регистрируют в системе мониторинга, затем идут разнарядка и отгрузка в медорганизации в течение трех суток. Для ускорения этих процессов корректируется график работы сотрудников склада, — сообщили в Минздраве. — «Гам-КОВИД-Вак» требует соблюдения «холодовой цепи» при температуре не выше -18 градусов по Цельсию на всех этапах хранения и транспортировки.