Прививку от ковида ждут 43 тысячи новосибирцев. В Минздраве объяснили, из-за чего возникают задержки

На вакцинацию от коронавируса записались больше
Минздрав Новосибирской области рассказал, почему вакцина от ковида иногда поступает в медучреждения с опозданием. На прошлой неделе из-за задержек с поставкой люди провели в коридорах поликлиники
— Вакцина поступает на склад «Новосибоблфарма», после чего ее регистрируют в системе мониторинга, затем идут разнарядка и отгрузка в медорганизации в течение трех суток. Для ускорения этих процессов корректируется график работы сотрудников склада, — сообщили в Минздраве. — «Гам-КОВИД-Вак» требует соблюдения «холодовой цепи» при температуре не выше
Рабочие выходят в выходные и ночью, чтобы успеть всё сделать. А причиной ожидания в поликлинике
— По причине ориентировочных дат поставки вакцин в регион, в связи с удаленностью некоторых районов НСО от областного центра, где находится склад «Новосибоблфарма», а также с учетом непредсказуемости дорожной обстановки по маршрутам доставки график поступления вакцины в медорганизации носит ориентировочный характер, — пояснили в министерстве.
В Новосибирской области в очереди на вакцинацию от коронавируса сейчас записаны
Власти региона регулярно отчитываются о новых поставках вакцины от коронавируса.