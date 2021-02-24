24 февраля среда
СЕЙЧАС -13°С
Пробки 5/10
usd 73.98
eur 89.66
Тема дняСмена высокопоставленных силовиков. Что это значит

Все новости

Все новости

Прививку от ковида ждут 43 тысячи новосибирцев. В Минздраве объяснили, из-за чего возникают задержки

Рабочие отгружают вакцину круглосуточно, но пациентам всё равно приходится ждать

1 156
39Обсудить

Поделиться

Сотрудники склада «Новосибоблфарма» выходят на работу и в выходные, и ночью, чтобы успеть распределить все поступающие в регион вакцины

Сотрудники склада «Новосибоблфарма» выходят на работу и в выходные, и ночью, чтобы успеть распределить все поступающие в регион вакцины

Поделиться

На вакцинацию от коронавируса записались больше 43 тысяч новосибирцев

Минздрав Новосибирской области рассказал, почему вакцина от ковида иногда поступает в медучреждения с опозданием. На прошлой неделе из-за задержек с поставкой люди провели в коридорах поликлиники № 27 минимум четыре часа.

— Вакцина поступает на склад «Новосибоблфарма», после чего ее регистрируют в системе мониторинга, затем идут разнарядка и отгрузка в медорганизации в течение трех суток. Для ускорения этих процессов корректируется график работы сотрудников склада, — сообщили в Минздраве. — «Гам-КОВИД-Вак» требует соблюдения «холодовой цепи» при температуре не выше -18 градусов по Цельсию на всех этапах хранения и транспортировки.

Рабочие выходят в выходные и ночью, чтобы успеть всё сделать. А причиной ожидания в поликлинике № 27, по информации регионального Минздрава, стала «несогласованность действий» поликлиники и «Новосибоблфарма».

— По причине ориентировочных дат поставки вакцин в регион, в связи с удаленностью некоторых районов НСО от областного центра, где находится склад «Новосибоблфарма», а также с учетом непредсказуемости дорожной обстановки по маршрутам доставки график поступления вакцины в медорганизации носит ориентировочный характер, — пояснили в министерстве.

В Новосибирской области в очереди на вакцинацию от коронавируса сейчас записаны 43 275 человек. Вакцину в регионе развозят три машины, которые специально оборудованы для этого.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

Власти региона регулярно отчитываются о новых поставках вакцины от коронавируса. 16 февраля в Новосибирскую область поступило 15 100 доз вакцины «Спутник V» от COVID-19. А здесь мы собрали ответы на самые важные вопросы о прививке (8 полезных карточек).

По теме (4)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

вакцинация от COVID-19
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (39)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...