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В Новосибирской области от ковида скончались еще 7 человек — 4 мужчины и 3 женщины

Самому старшему было 84 года

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В больницах с подтвержденным диагнозом и подозрением на него находятся 1519 человек

В больницах с подтвержденным диагнозом и подозрением на него находятся 1519 человек

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В Новосибирской области от коронавируса умерли еще 7 пациентов

В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 137 человек, скончались еще 7 заболевших. Об этом сегодня, 23 января, сообщил оперативный штаб НСО.

«По данным оперативного штаба на утро 17 января, в регионе зарегистрирован 31 171 случай коронавируса, 137 за сутки, в том числе у 1766 детей. 28 307 человек выздоровели, 218 — за сутки. Скончались еще 7 пациентов: мужчины в возрасте 55 лет, 60 лет, 68 лет, 84 года и женщины в возрасте 66 лет, 79 лет, 83 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 1155 человек», — говорится в сообщении.

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Всего в регионе от ковида скончались 1155 человек.

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В больницах находятся 1519 человек с подтвержденным диагнозом и подозрением на него. В реанимациях лежат 137 пациентов, из них 22 — на искусственной вентиляции легких.

«В больницы районов области госпитализированы 908 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом», — добавили в оперштабе.

На этой неделе, 21 января, новосибирский штаб сообщил о 10 умерших от ковида. Ранее эта цифра не превышала 9.

В конце декабря Росстат опубликовал данные, согласно которым за ноябрь от коронавируса в Новосибирской области скончались 655 человек. Эта цифра больше той, которую сообщил оперштаб НСО. Информацию прокомментировал региональный Минздрав.

Ранее в Новосибирске началась массовая вакцинация от коронавируса. НГС рассказывал, где и как можно сделать прививку.

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