В Новосибирской области от ковида скончались еще 7 человек — 4 мужчины и 3 женщины

В Новосибирской области от коронавируса умерли еще 7 пациентов
В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 137 человек, скончались еще 7 заболевших. Об этом сегодня, 23 января, сообщил оперативный штаб НСО.
«По данным оперативного штаба на утро 17 января, в регионе зарегистрирован
Всего в регионе от ковида скончались 1155 человек.
В больницах находятся 1519 человек с подтвержденным диагнозом и подозрением на него. В реанимациях лежат 137 пациентов, из них 22 — на искусственной вентиляции легких.
«В больницы районов области госпитализированы 908 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом», — добавили в оперштабе.
На этой неделе, 21 января, новосибирский штаб сообщил о 10 умерших от ковида. Ранее эта цифра не превышала 9.
В конце декабря Росстат опубликовал данные, согласно которым за ноябрь от коронавируса в Новосибирской области скончались 655 человек. Эта цифра больше той, которую сообщил оперштаб НСО. Информацию прокомментировал региональный Минздрав.
Ранее в Новосибирске началась массовая вакцинация от коронавируса. НГС рассказывал, где и как можно сделать прививку.