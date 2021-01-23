В Новосибирской области от ковида скончались еще 7 человек — 4 мужчины и 3 женщины

В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 137 человек, скончались еще 7 заболевших. Об этом сегодня, 23 января, сообщил оперативный штаб НСО.



«По данным оперативного штаба на утро 17 января, в регионе зарегистрирован 31 171 случай коронавируса, 137 за сутки, в том числе у 1766 детей. 28 307 человек выздоровели, 218 — за сутки. Скончались еще 7 пациентов: мужчины в возрасте 55 лет, 60 лет, 68 лет, 84 года и женщины в возрасте 66 лет, 79 лет, 83 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 1155 человек», — говорится в сообщении.