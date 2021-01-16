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Снова антирекорд: в Новосибирской области от коронавируса скончались еще 9 человек

Самой молодой пациентке было 42 года

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За сутки выписано 237 человек

За сутки выписано 237 человек

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Три мужчины и 6 женщин умерли за сутки от коронавируса в Новосибирской области

Оперштаб Новосибирской области отчитался еще о девяти пациентах, умерших от коронавирусной инфекции в регионе.

— Скончались еще девять пациентов: мужчины в возрасте 58 лет, 61 год, 67 лет и женщины в возрасте 42 года, 61 год, 66 лет, 83 года, 84 года, 87 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 098 человек. В отделениях интенсивной терапии находятся 96 человек. На ИВЛ — 18 пациентов, — говорится в сообщении.

За сутки выявлено еще 146 пациентов с коронавирусом, выписано по выздоровлению — 237. За все время пандемии в регионе зарегистрировано 30 181 случаев заболевания. В больницах Новосибирска сейчас находится 1 548 пациентов с установленным диагнозом или подозрением на него.

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Ранее мы составили список запретов из-за пандемии коронавируса, которые все еще действуют в регионе.

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