Снова антирекорд: в Новосибирской области от коронавируса скончались еще 9 человек

Три мужчины и 6 женщин умерли за сутки от коронавируса в Новосибирской области
Оперштаб Новосибирской области отчитался еще о девяти пациентах, умерших от коронавирусной инфекции в регионе.
— Скончались еще девять пациентов: мужчины в возрасте 58 лет, 61 год, 67 лет и женщины в возрасте 42 года, 61 год, 66 лет, 83 года, 84 года, 87 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 098 человек. В отделениях интенсивной терапии находятся 96 человек. На ИВЛ — 18 пациентов, — говорится в сообщении.
За сутки выявлено еще 146 пациентов с коронавирусом, выписано по выздоровлению — 237. За все время пандемии в регионе зарегистрировано 30 181 случаев заболевания. В больницах Новосибирска сейчас находится 1 548 пациентов с установленным диагнозом или подозрением на него.
Ранее мы составили список запретов из-за пандемии коронавируса, которые все еще действуют в регионе.