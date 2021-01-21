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Новый антирекорд: в Новосибирской области от ковида скончались 10 человек

Общее число умерших от коронавируса в НСО, по данным оперштаба, достигло 1139 человек

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В больницах находятся 1587 человек с подтвержденным ковидом и подозрением на него

В больницах находятся 1587 человек с подтвержденным ковидом и подозрением на него

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Еще 10 человек умерли в Новосибирской области от коронавируса

Оперштаб Новосибирской области сообщил о смерти сразу 10 человек от коронавируса. Такая цифра прозвучала впервые в статистике за сутки за всё время пандемии в регионе. Ранее оперативный штат сообщал максимум о девяти погибших — эту цифру в прошлый раз называли 16 января.

— По данным оперативного штаба, на утро 21 января в регионе зарегистрировано 30 894 случая COVID-19, 147 — за сутки, в том числе у 1751 ребенка. 27 878 человек выписаны с выздоровлением, 223 — за сутки. Скончались еще 10 пациентов: мужчины в возрасте 58, 64, 74 лет и 81 года, женщины в возрасте 47, 54, 59, 62, 67 и 78 лет, — говорится в сообщении.

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Всего в регионе от ковида скончались 1139 человек.

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В больницах находятся 1587 человек с подтвержденным диагнозом и подозрением на него. В реанимациях лежат 127 пациентов, из них 28 — на искусственной вентиляции легких.

— В больницы районов области госпитализированы 930 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — добавили в оперштабе.

В конце декабря Росстат опубликовал данные, согласно которым за ноябрь от коронавируса в Новосибирской области скончались 655 человек. Эта цифра больше той, которую сообщил оперштаб НСО. Информацию прокомментировал региональный Минздрав.

14 января министр здравоохранения НСО Константин Хальзов сообщил, что в регионе началась массовая вакцинация от ковида. Он также рассказал, что власти ждут третью волну заболевания.

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