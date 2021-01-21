Новый антирекорд: в Новосибирской области от ковида скончались 10 человек

Оперштаб Новосибирской области сообщил о смерти сразу 10 человек от коронавируса. Такая цифра прозвучала впервые в статистике за сутки за всё время пандемии в регионе. Ранее оперативный штат сообщал максимум о девяти погибших — эту цифру в прошлый раз называли 16 января .



— По данным оперативного штаба, на утро 21 января в регионе зарегистрировано 30 894 случая COVID-19 , 147 — за сутки, в том числе у 1751 ребенка. 27 878 человек выписаны с выздоровлением, 223 — за сутки. Скончались еще 10 пациентов : мужчины в возрасте 58, 64, 74 лет и 81 года, женщины в возрасте 47, 54, 59, 62, 67 и 78 лет, — говорится в сообщении.