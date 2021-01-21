Новый антирекорд: в Новосибирской области от ковида скончались 10 человек

Еще 10 человек умерли в Новосибирской области от коронавируса
Оперштаб Новосибирской области сообщил о смерти сразу
— По данным оперативного штаба, на утро
Всего в регионе от ковида скончались 1139 человек.
В больницах находятся 1587 человек с подтвержденным диагнозом и подозрением на него. В реанимациях лежат 127 пациентов, из них 28 — на искусственной вентиляции легких.
— В больницы районов области госпитализированы 930 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — добавили в оперштабе.
В конце декабря Росстат опубликовал данные, согласно которым за ноябрь от коронавируса в Новосибирской области скончались 655 человек. Эта цифра больше той, которую сообщил оперштаб НСО. Информацию прокомментировал региональный Минздрав.
14 января министр здравоохранения НСО Константин Хальзов сообщил, что в регионе началась массовая вакцинация от ковида. Он также рассказал, что власти ждут третью волну заболевания.