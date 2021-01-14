Началась ли в Новосибирске массовая вакцинация от коронавируса, о которой объявил Путин? Отвечает Минздрав

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов рассказал, как в Новосибирской области будет исполняться поручение Владимира Путина о переходе от масштабной вакцинации к массовой.

Массовая вакцинация



— Только что закончился наш селектор с Министерством здравоохранения РФ. На самом деле нам тоже подтвердили вчера, что заявление это обсуждалось. Мы сейчас учитываем, что сейчас поставлена задача о массовой вакцинации и будем увеличивать количество тех прививочных точек на территории города Новосибирска и области. Сегодня у нас таких организовано 23. В ближайшую неделю прибавим еще 10 пунктов. И планируем еще формировать мобильные медицинские бригады, которые будут организовывать вакцинацию, — пояснил министр.