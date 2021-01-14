Началась ли в Новосибирске массовая вакцинация от коронавируса, о которой объявил Путин? Отвечает Минздрав

В Новосибирской области увеличат число точек, где можно поставить вакцину от ковида
Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов рассказал, как в Новосибирской области будет исполняться поручение Владимира Путина о переходе от масштабной вакцинации к массовой.
Массовая вакцинация
— Только что закончился наш селектор с Министерством здравоохранения РФ. На самом деле нам тоже подтвердили вчера, что заявление это обсуждалось. Мы сейчас учитываем, что сейчас поставлена задача о массовой вакцинации и будем увеличивать количество тех прививочных точек на территории города Новосибирска и области. Сегодня у нас таких организовано 23. В ближайшую неделю прибавим еще 10 пунктов. И планируем еще формировать мобильные медицинские бригады, которые будут организовывать вакцинацию, — пояснил министр.
Также министр здравоохранения области пояснил, что на территорию области было поставлено
Также Хальзов уточнил, что для расширения вакцинации необходимо дополнительное оборудование.
— Изначально, когда мы узнали, что режим хранения вакцины -18 градусов, то закупили морозильные камеры, специальное морозильное оборудование для транспортировки в медицинские учреждения. У всего этого оборудования есть специальное лицензионное регистрируемое удостоверение, по которому можно хранить данные вакцины. Поэтому сейчас мы будем увеличивать это количество, закупать его в медучреждения, для того чтобы можно было хранить вакцины.
Третья волна
Константин Хальзов уточнил, что в ближайшее время есть вероятность пика третьей волны коронавирусной инфекции:
— Мы готовились и готовимся к ней с понедельника, когда все вышли на работу после длительных выходных, праздничных дней. Когда она случится — я не знаю. Но по канонам эпидпроцесса она должна быть.
Когда классы могут уходить на дистанционку?
Министр здравоохранения Новосибирской области также уточнил, что класс может уходить на дистант в случае, если один ученик заболеет коронавирусом.
— На сегодняшний день есть четкое определение, какое количество зараженных в группах должно приводить к удаленному обучению. Каждое образовательное учреждение считает для себя, что это количество — свыше трех человек. Но в принципе для профилактики у нас было принято решение, что при выявлении ковида у одного школьника весь класс уходит на дистанционное обучение. Это очень разумно с точки зрения эпидобстановки и развития ситуации, — пояснил Константин Хальзов.
В Новосибирске добровольцы-пенсионеры, которые испытывали вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона», рассказали, как перенесли исследование. В группе были только люди старше 60 лет.