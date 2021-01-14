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Началась ли в Новосибирске массовая вакцинация от коронавируса, о которой объявил Путин? Отвечает Минздрав

Министр также заявил, что в регионе ожидается третья волна коронавируса

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Константин Хальзов посчитал, что оперштаб достойно справлялся с коронавирусом в выходные дни и череду праздничных дней

Константин Хальзов посчитал, что оперштаб достойно справлялся с коронавирусом в выходные дни и череду праздничных дней

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В Новосибирской области увеличат число точек, где можно поставить вакцину от ковида

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов рассказал, как в Новосибирской области будет исполняться поручение Владимира Путина о переходе от масштабной вакцинации к массовой.

Массовая вакцинация

— Только что закончился наш селектор с Министерством здравоохранения РФ. На самом деле нам тоже подтвердили вчера, что заявление это обсуждалось. Мы сейчас учитываем, что сейчас поставлена задача о массовой вакцинации и будем увеличивать количество тех прививочных точек на территории города Новосибирска и области. Сегодня у нас таких организовано 23. В ближайшую неделю прибавим еще 10 пунктов. И планируем еще формировать мобильные медицинские бригады, которые будут организовывать вакцинацию, — пояснил министр.

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Также министр здравоохранения области пояснил, что на территорию области было поставлено 10 243 дозы «Спутника V». Новые поставки ожидаются каждую неделю. Основной акцент делается на лиц старше 60 лет — социальные работники, образование и здравоохранение. Вакцину будут ставить новосибирцам с 18 лет.

Также Хальзов уточнил, что для расширения вакцинации необходимо дополнительное оборудование.

— Изначально, когда мы узнали, что режим хранения вакцины -18 градусов, то закупили морозильные камеры, специальное морозильное оборудование для транспортировки в медицинские учреждения. У всего этого оборудования есть специальное лицензионное регистрируемое удостоверение, по которому можно хранить данные вакцины. Поэтому сейчас мы будем увеличивать это количество, закупать его в медучреждения, для того чтобы можно было хранить вакцины.

Третья волна

Константин Хальзов уточнил, что в ближайшее время есть вероятность пика третьей волны коронавирусной инфекции:

— Мы готовились и готовимся к ней с понедельника, когда все вышли на работу после длительных выходных, праздничных дней. Когда она случится — я не знаю. Но по канонам эпидпроцесса она должна быть.

Когда классы могут уходить на дистанционку?

Министр здравоохранения Новосибирской области также уточнил, что класс может уходить на дистант в случае, если один ученик заболеет коронавирусом.

— На сегодняшний день есть четкое определение, какое количество зараженных в группах должно приводить к удаленному обучению. Каждое образовательное учреждение считает для себя, что это количество — свыше трех человек. Но в принципе для профилактики у нас было принято решение, что при выявлении ковида у одного школьника весь класс уходит на дистанционное обучение. Это очень разумно с точки зрения эпидобстановки и развития ситуации, — пояснил Константин Хальзов.

В Новосибирске добровольцы-пенсионеры, которые испытывали вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона», рассказали, как перенесли исследование. В группе были только люди старше 60 лет.

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министр здравоохранения
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