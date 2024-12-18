Автобус переехал ребенка и взлет цен на бензин — главные события 17 декабря

Итоги дня Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области ежедневно происходят сотни событий. Многие из них особенно вызывают интерес у читателей НГС, а некоторые остаются не замеченными нашей аудиторией. В этом дайджесте мы собрали всё самое интересное и важное, что произошло 17 декабря.

3 тысячи за баночку: в Новосибирске взлетели цены на красную икру — почему деликатес стал таким недоступным и как его выбирать

Красная икра прочно вошла в список покупок к Новому году у многих новосибирцев. Но за две недели до праздника ситуация в магазинах не может не удручать: цены на деликатес по сравнению с прошлым годом выросли очень ощутимо, а ассортимент заметно сократился. Мы изучили, что сейчас предлагает рынок, и узнали, как правильно выбрать деликатес и почему даже огромная стоимость — не гарантия, что внутри не окажется подделки.

Литр перешагнул за 80 рублей: НГС объехал заправки Новосибирска — смотрим цены

Редакция НГС продолжает проводить регулярный мониторинг новосибирских заправок, отслеживая динамику цен на бензин и дизельное топливо. Мы вновь объехали четыре городские АЗС разных сетей и узнали, сколько стоит топливо. Подробнее — в нашем материале.

Автобус переехал 9-летнего мальчика: ребенок заходил в салон, но поскользнулся

В Новосибирске на остановке на улице Спортивной пострадал 9-летний мальчик — он попал под колеса автобуса. ДТП произошло сегодня, 17 декабря, в 07:55 в Ленинском районе.

«Ой, а мне нравится»: выбираем вслепую игристое к Новому году — в топ-3 бутылка за 270 рублей

По сложившейся традиции в конце года редакция провела слепую дегустацию игристого вина, чтобы, возможно, помочь тем, кто еще не сделал выбор для новогоднего стола. На этот раз мы решили сосредоточиться на продукции российских производителей, а также не брать в подборку наиболее раскрученные вина, которые хорошо известны и без наших дегустаций. Результат оказался неожиданным, если не сказать — обескураживающим. Подробности — в материале Стаса Соколова.

«Стою, морожу соплю»: тестируем новую электричку до Клюквенного — в ней есть туалеты, но люди снова довольны не всем