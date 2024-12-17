НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-14°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-14°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -19

4 м/c,

южн.

 770мм 73%
Подробнее
4 Пробки
USD 102,91
EUR 108,70
«Тройка» вместо ЕТК
Что дарить родителям
Дефицит кадров и рост зарплат
Копим на будущее с ПДС
Итальянец в Сибири
Нейродеды Морозы
Новости в Telegram
Происшествия Автобус переехал 9-летнего мальчика: ребенок заходил в салон, но поскользнулся

Автобус переехал 9-летнего мальчика: ребенок заходил в салон, но поскользнулся

Сейчас полиция разбирается в произошедшем

1 328
3 комментария

Автобус начал отъезжать от остановки, когда ребенок поскользнулся

Источник:

В Новосибирске на остановке на улице Спортивной пострадал 9-летний мальчик — он попал под колеса автобуса. ДТП произошло сегодня, 17 декабря, в 07:55 в Ленинском районе.

— 58-летний водитель автобуса ПАЗ при отъезде от остановки, совершил наезд на пешехода, который осуществлял посадку, и, поскользнувшись, попал по колёса, — объяснили в Госавтоинспекции Новосибирска. — В ДТП пострадал 9-летний пешеход.

Ребенка с травмами доставили в больницу. Сейчас полиция разбирается в произошедшем.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

Ранее в Новосибирске два человека погибли в ДТП на улице Петухова. Подробности смертельной аварии раскрыли в полиции.

Вы были свидетелем произошедшего? Знаете пострадавшего ребенка? Свяжитесь с редакцией.

Звоните8-923-157-00-00
Мы в соцсетях
ПО ТЕМЕ
ДТП ДТП с автобусом Ленинский район Новосибирска Остановка Пострадал ребенок ДТП с пострадавшим Больница
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Гость
11 минут
Ужас полный. Гололед , ну как водитель не убедившись что двери закрыты тронулся??? На люди запрыгивают или как??? Бедный ребенок, дай бог выживет.
Гость
10 минут
Отъезжал с открытыми дверями?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Тот самый S.T.A.L.K.E.R. с тупыми болванами». Журналист потратил более 30 часов на игру, которую все ждали 14 лет, — впечатления
Даниил Конин
журналист ИрСити
Мнение
Райские виды по соседству с плесенью и беднотой. Турист бюджетно провел две недели на Гоа — сколько денег потратил
Анонимное мнение
Мнение
«Парни, не позорьтесь!» Блогер объясняет, какие подарки запрещено дарить женам и подругам
Ольга Чиги
блогер
Мнение
«Уровень детского сада»: репетитор по русскому языку оценила закон о тестировании детей мигрантов
Елена Ракова
жительница Кургана
Мнение
Смотрят на иностранцев как на зверушек, но хорошо платят: модель из России устроилась на работу в Китае — ее впечатления
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

MiGEl,34

Юрий,64

Elena,48

Екатерина,29

Дмитрий,43

Мари,56

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление