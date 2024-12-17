Автобус переехал 9-летнего мальчика: ребенок заходил в салон, но поскользнулся

В Новосибирске на остановке на улице Спортивной пострадал 9-летний мальчик — он попал под колеса автобуса. ДТП произошло сегодня, 17 декабря, в 07:55 в Ленинском районе.
— 58-летний водитель автобуса ПАЗ при отъезде от остановки, совершил наезд на пешехода, который осуществлял посадку, и, поскользнувшись, попал по колёса, — объяснили в Госавтоинспекции Новосибирска. — В ДТП пострадал 9-летний пешеход.
Ребенка с травмами доставили в больницу. Сейчас полиция разбирается в произошедшем.
Ранее в Новосибирске два человека погибли в ДТП на улице Петухова. Подробности смертельной аварии раскрыли в полиции.