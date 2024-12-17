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Дороги и транспорт фоторепортаж «Стою, морожу соплю»: тестируем новую электричку до Клюквенного — в ней есть туалеты, но люди снова довольны не всем

«Стою, морожу соплю»: тестируем новую электричку до Клюквенного — в ней есть туалеты, но люди снова довольны не всем

Не всем пассажирам подошло изменившееся расписание

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Новый остановочный пункт открыли 15 декабря

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Накануне в Новосибирске проехал первый электропоезд до нового остановочного пункта «Клюквенный», что появился в одноименном микрорайоне в Калининском районе — между Снегирями и Пашино. Корреспонденты НГС побывали в роли первых и чуть ли не единственных пассажиров из Клюквенного и выяснили, как новая электричка перепутала планы новосибирцев.

Клюквенный растет, вокруг тоже разрастаются жилмассивы, поэтому электричка в эту местность просилась давно, и жители ее вроде как ждали. Но пока ажиотажа не видно. Расписание назвать удобным сложно: из Клюквенного в сторону Новосибирска-Главного ходят лишь четыре электрички: на 06:48, 08:24, 16:52 (именно это время мы выбрали для своего путешествия) и 20:03. В сторону Клюквенного и вовсе два поезда — 07:19 и 18:56.

На конечной электропоезд стоит довольно длительное время

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Жители Клюквенного могут дойти до остановочной платформы по освещенному тротуару. Но с Пашинского шоссе приходится пробираться через сугробы.

Для первых пассажиров дорожку почистили

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Остановочная платформа в 16.50 оказалась практически пустой. Удалось повстречать машиниста, Ярослава Клементьева. Он рассказал, что его электропоезд прибыл сюда без пассажиров.

— Только сейчас с пассажирами едем — первый раз! — пояснил НГС машинист.

Длина платформы — 90 метров, а ширина — 4 метра

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Но пройдя через все вагоны от начала и до конца электропоезда мы встретили лишь школьника, который в растерянности искал терминал, чтобы оплатить проезд.

Вагоны — комфортные, с мягкими сиденьями и разъемами для для зарядки телефона.

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Пассажирам с Клюквенного нет другой возможности купить билеты, кроме как у контролера, — касс на новом остановочном пункте не предусмотрено, терминалов в электропоезде — тоже. Билет до «Новосибирска-Главного» стоит 35 рублей.

Платформу очищают от снега

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Поезд отбыл ровно в 16:52, по расписанию. Поначалу пейзажи за окном в основном индустриальные. Медленно проплывают производственные корпуса, ТЭЦ-4.

Вид на ТЭЦ-4

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На «Ине-Восточной» начинают заходить первые люди — работники производств и компаний, расположенных неподалеку.

Первые пассажиры зашли позже, чем корреспонденты НГС

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— Мне немножко неудобно. Я от этого потерял. Когда состав здесь формировался, мне было проще, я сразу садился и ехал. Я каждый день езжу до Бердска. А теперь минут 15 стою, морожу соплю. Ноги замерзли, — рассказал один из пассажиров Сергей.

— И мне неудобно, что сейчас на «Восточном» приходится стоять-ждать, — согласился с ним его попутчик, тоже Сергей. Он также ездит на работу из Бердска.

Ехать от Клюквенного до Новосибирска-Главного — чуть больше получаса

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На «Плехановской» до нас доходит контролер — ее зовут Елена и сегодня она первый раз вышла на этот маршрут.

— Вы — первая, кому я продала билет с Клюквенного, — говорит она. — На этом маршруте мы сегодня первый день. Утром шла электричка, населенность* была — 5%. Если 100% — это все места заняты, то 5% — это по пять человек в вагоне, грубо говоря. Но я думаю, что в ближайшее время люди поедут. Там же большой жилой массив. Как и Пригородный простор не сразу поехал, так и тут.

* Населенность поезда — это показатель использования пассажирами имеющихся мест в вагонах на всем пути следования поезда.

В электричке есть достаточно удобные и современные туалеты

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За все время пути — а прибыли мы в 17:25 — фанатов нового маршрута встретить не удалось. Один из пассажиров, Антон, поделился разочарованием, что конечную станцию сделали не в самом Пашино.

Транспорт со стороны Пашино замер на переезде

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— У меня в Пашино живут родители, а я живу вблизи остановочного пункта «Центр», так бы сел и доехал — было бы вообще замечательно! Там осталось-то всего 5 километров, — заметил Антон. — А на «Лесной» сесть в автобус или маршрутку тяжелее, чем на той же площади Калинина.

Новосибирцы давно ждали расширения сети городских электричек. Недавно жителей Южно-Чемского жилмассива постигло разочарование. Михаил Никулин на заседании комиссии по внесению изменений в Генплан Новосибирска рассказал, что вместо долгожданных электропоездов им придется довольствоваться трамваем.

Хотя планировалось, что в начале Первого Бронного переулка сделают остановку городской электрички — о. п. «Чемской». Однако позже в региональном Минтрансе пояснили, что для запуска городской электрички необходимо строительство третьего пути на участке ст. Клещиха — ст. Чемская. Сейчас власти планируют провести трамвайные пути по всему микрорайону, чтобы разгрузить дороги.

В мэрии Новосибирска рассказали, по каким причинам в Южно-Чемском жилмассиве собираются пробки и как эту проблему планируют решать.

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Новосибирск Пашино Клюквенный Электричка Городская электричка
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Комментарии
1
Гость
3 минуты
Сделайте. Через 10 минут как в Москве МЦК, по Тройке с бесплатной пересадкой в метро
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