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Экономика Индекс НГС Литр перешагнул за 80 рублей: НГС объехал заправки Новосибирска — смотрим цены

Литр перешагнул за 80 рублей: НГС объехал заправки Новосибирска — смотрим цены

В Новосибирске за месяц подорожали бензин и дизельное топливо

4 871
66 комментариев

Автомобилисты жалуются, что топливо дорожает чуть ли не каждую неделю

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Редакция НГС продолжает проводить регулярный мониторинг новосибирских заправок, отслеживая динамику цен на бензин и дизельное топливо. Мы вновь объехали четыре городские АЗС разных сетей и узнали, сколько стоит топливо. Подробнее — в нашем материале.

По последним данным Росстата, на 9 декабря средняя стоимость АИ-92 в Новосибирской области составляла 53,06 рубля за литр, АИ-95 — 56,95 рубля, АИ-98 и выше — 78,13 рубля, дизельное топливо — 74,27 рубля.

Как изменились цены за месяц

На заправке «Прайм» на улице Выборной, 89/3 изменения цен на топливо произошли ощутимые. В особенности это коснулось дизельного топлива, которое за месяц подорожало сразу на 3 рубля. Но при этом АИ-95, например, подешевел.

— АИ-92 — 53,3 рубля (12 ноября — 52,3 рубля);

— АИ-95 — 57,4 рубля (12 ноября — 58,3 рубля);

— АИ-98 — 77,9 рубля (цена не изменилась);

— Дизельное топливо — 73,5 рубля (12 ноября — 70,4 рубля).

12 ноября

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17 декабря

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На заправке «Транзит» на Большевистской, 215/1 корреспондент НГС заметил, что цены за месяц выросли абсолютно на все позиции:

— АИ-92 — 52,7 рубля (12 ноября — 52,1 рубля);

— АИ-95 — 57,2 рубля (12 ноября — 56,6 рубля);

— Дизельное топливо (класс 5) — 69 рублей (12 ноября — 68 рублей);

— Дизельное топливо (евро) — 70 рублей (12 ноября — 69 рублей).

12 ноября

Источник:

17 декабря

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На заправке «Газпромнефть» на Большевистской, 131, корп. 1, изменения цен тоже произошли на все позиции — АИ-100 G-Drive стал дороже 80 рублей.

— АИ-92 — 53,72 рубля (12 ноября — 52,73 рубля);

— АИ-95 — 57,53 рубля (12 ноября — 56,47 рубля);

— АИ-95 G-Drive — 59,03 рубля (12 ноября — 57,97 рубля);

— АИ-100 G-Drive — 80,65 рубля (12 ноября — 79,15 рубля);

— Дизельное топливо — 72,37 рубля (12 ноября — 71,04 рубля);

— Дизельное топливо G-Drive — 73,87 рубля (12 ноября — 72,54 рубля).

12 ноября

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17 декабря

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На заправке «Опти» на Выборной, 156 цены на бензин за месяц выросли незначительно, а вот дизельное топливо не подорожало вообще:

— АИ-92 — 52,5 рубля (12 ноября — 52,1 рубля);

— АИ-95 — 56,7 рубля (12 ноября — 56,5 рубля);

— Дизельное топливо — 70,4 рубля (цена не изменилась).

12 ноября

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17 декабря

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Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске взлетели цены на красную икру.

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Новосибирск Заправки АЗС Бензин Топливо Дизель Цены
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Комментарии
73
парацетамол
34 минуты
сдуваемся...не хватает уже бабла ни ворам, ни на СВО, бросание ручек и грозные взгляды, всем пофигу...усе...финита ля комедия...цены растут семимильными шагами, штрафы восьмимильными, поэтому назад мы движемся пятнадцатимильными...эй, ботоферма, вам цены не поднимали за патриотические комменты??...один тюля строчит не покладая рук...)) ему одному что ли повысили зарплату??))
548762801
46 минут
Это не прорыв. Это стабильность. (Стабильное подорожание.) (В сверхдержаве с нефтегазоресурсами.)
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