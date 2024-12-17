Литр перешагнул за 80 рублей: НГС объехал заправки Новосибирска — смотрим цены

Автомобилисты жалуются, что топливо дорожает чуть ли не каждую неделю Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Редакция НГС продолжает проводить регулярный мониторинг новосибирских заправок, отслеживая динамику цен на бензин и дизельное топливо. Мы вновь объехали четыре городские АЗС разных сетей и узнали, сколько стоит топливо. Подробнее — в нашем материале.

По последним данным Росстата, на 9 декабря средняя стоимость АИ-92 в Новосибирской области составляла 53,06 рубля за литр, АИ-95 — 56,95 рубля, АИ-98 и выше — 78,13 рубля, дизельное топливо — 74,27 рубля.

Как изменились цены за месяц

На заправке «Прайм» на улице Выборной, 89/3 изменения цен на топливо произошли ощутимые. В особенности это коснулось дизельного топлива, которое за месяц подорожало сразу на 3 рубля. Но при этом АИ-95, например, подешевел.

— АИ-92 — 53,3 рубля (12 ноября — 52,3 рубля);

— АИ-95 — 57,4 рубля (12 ноября — 58,3 рубля);

— АИ-98 — 77,9 рубля (цена не изменилась);

— Дизельное топливо — 73,5 рубля (12 ноября — 70,4 рубля).

12 ноября Источник: Егор Сафронов / NGS.RU 17 декабря Источник: Егор Сафронов / NGS.RU

На заправке «Транзит» на Большевистской, 215/1 корреспондент НГС заметил, что цены за месяц выросли абсолютно на все позиции:

— АИ-92 — 52,7 рубля (12 ноября — 52,1 рубля);

— АИ-95 — 57,2 рубля (12 ноября — 56,6 рубля);

— Дизельное топливо (класс 5) — 69 рублей (12 ноября — 68 рублей);

— Дизельное топливо (евро) — 70 рублей (12 ноября — 69 рублей).

12 ноября Источник: Егор Сафронов / NGS.RU 17 декабря Источник: Егор Сафронов / NGS.RU

На заправке «Газпромнефть» на Большевистской, 131, корп. 1, изменения цен тоже произошли на все позиции — АИ-100 G-Drive стал дороже 80 рублей.

— АИ-92 — 53,72 рубля (12 ноября — 52,73 рубля);

— АИ-95 — 57,53 рубля (12 ноября — 56,47 рубля);

— АИ-95 G-Drive — 59,03 рубля (12 ноября — 57,97 рубля);

— АИ-100 G-Drive — 80,65 рубля (12 ноября — 79,15 рубля);

— Дизельное топливо — 72,37 рубля (12 ноября — 71,04 рубля);

— Дизельное топливо G-Drive — 73,87 рубля (12 ноября — 72,54 рубля).

12 ноября Источник: Егор Сафронов / NGS.RU 17 декабря Источник: Егор Сафронов / NGS.RU

На заправке «Опти» на Выборной, 156 цены на бензин за месяц выросли незначительно, а вот дизельное топливо не подорожало вообще:

— АИ-92 — 52,5 рубля (12 ноября — 52,1 рубля);

— АИ-95 — 56,7 рубля (12 ноября — 56,5 рубля);

— Дизельное топливо — 70,4 рубля (цена не изменилась).

12 ноября Источник: Егор Сафронов / NGS.RU 17 декабря Источник: Егор Сафронов / NGS.RU