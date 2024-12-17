3 тысячи за баночку: в Новосибирске взлетели цены на красную икру — почему деликатес стал таким недоступным и как его выбирать

Красную икру сейчас фасуют даже по 75 грамм, чтобы цена так не пугала покупателей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Красная икра прочно вошла в список покупок в Новому году у многих новосибирцев. Но за две недели до праздника ситуация в магазинах не может не удручать: цены на деликатес по сравнению с прошлым годом выросли очень ощутимо, а ассортимент заметно сократился. Мы изучили, что сейчас предлагает рынок, и узнали, как правильно выбрать деликатес и почему даже огромная стоимость — не гарантия, что внутри не окажется подделки.

Больше 1000 рублей за 90 грамм

В магазинах сейчас стараются целые полки отдавать под новогодний деликатес. Но купить настоящую красную икру не так просто, как кажется на первый взгляд. При этом можно смело говорить, что по сравнению с прошлым годом цена на и так не дешевый продукт стала еще более кусачей.

По данным Росстата, с декабря 2023-го по сентябрь 2024-го красная икра прибавила в цене около 17%: килограмм стоит уже больше 6955 рублей. Новосибирскстат публикует данные по месяцам: в октябре 2024 года икра стала дороже на 10,4% по сравнению с сентябрем 2024 года, а в ноябре добавила еще 7,7% Но такой рост — явно еще не предел.

Без карты магазина, конечно, придется заплатить 769 рублей за баночку Источник: Александра Бруня / NGS.RU











В «Пятерочке» для икры выделяют небольшие холодильники. Баночку икры весом 90 граммов можно купить по акции за 649 рублей, другого производителя — за 1099 рублей. В прошлом году можно было купить такой же объем за 599 рублей (тоже по праздничной цене). Несмотря на достаточно большой холодильник, сейчас выбор есть только между двумя производителями.

И опять только два варианта Источник: Александра Бруня / NGS.RU











В «Марии-Ра» также два варианта баночек с икрой. Фасовка по 90 граммов. Цена не сильно различается — 655 рублей и 683 рубля. В прошлом году цена варьировалась в пределах 550–580 рублей за баночку.

В SPAR придется просить открыть холодильник, если захотите купить баночку Источник: Александра Бруня / NGS.RU











В SPAR выбор производителей больше, но и цены выше. За баночку 75 граммов придется выложить 639 рублей. Самый дорогой вариант — 3349 рублей за 210 граммов.

При покупке нужно внимательно читать этикетки Источник: Александра Бруня / NGS.RU В «Ярче» можно найти необычные варианты имитированной икры Источник: Александра Бруня / NGS.RU

В «Ярче» и «Монетке» натуральную красную икру найти не удалось. В магазинах можно купить только имитированную или структурированную икру. Цена у них соответствующая — ниже 180 рублей.

«Желание коммерсанта — единственный критерий»

Причин для роста цен на икру можно назвать сразу несколько. Одна из них — снизившийся улов: как сообщали этой осенью наши коллеги из Vladivostok1.ru, в этом году горбуши, нерки, кеты, симы и кижуча поймали на 30% меньше.

Второй причиной можно назвать и то, что сейчас нет никаких рычагов по регулированию цен.

— У нас рыночная экономика — сколько с нас хотят взять, столько и возьмут. Картельные сговоры, монопольные сговоры и всё остальное никто не отменял, поэтому чему удивляться. Желание коммерсанта — единственный критерий сейчас обоснованности цены, — отметил Яков Новоселов, кандидат медицинских наук, врач-диетолог, эксперт по организации и проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз.

В числе причин заметного роста цен эксперт также назвал налоговые и кредитные ставки, которые в итоге производители оплачивают из кармана покупателя, увеличив на размер «безумных ростовщических процентов» стоимость продукта.

Еще одна проблема — зависимость от импорта. По данным Якова Новоселова, в пищевой промышленности она до сих пор находится на уровне примерно в 70%. И если раньше зависимость была от западных поставок, то теперь от китайских.

По его мнению, сокращению ассортимента и количеству производителей тоже не стоит удивляться — многие компании не смогли выдержать давления.

— Производитель платит примерно 48% налогов — то есть со 100 рублей за продукцию 48 рублей придется отдать. Добавим сюда и оплату кредитов, — объяснил Яков Новоселов. — Мало тех, кто может реально выжить в такой ситуации.

Как выбрать красную икру и стоит ли покупать ее с рук

Роспотребнадзор ежегодно в сезон повышенных продаж икры дает рекомендации по выбору. Особое внимание нужно обратить на крышку — она не должна иметь повреждений или быть вздутой.

— Маркировка на жестяной банке обязательно должна содержать дату изготовления продукта, слово «ИКРА», номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности «Р». Обратите внимание, что надпись должна быть «выбита» изнутри, — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Внимательно осмотрите баночку перед покупкой столь дорогого продукта Источник: Юрий Орлов / Сеть городских порталов











Роспотребнадзор предупреждает: покупка красной икры с рук или в местах несанкционированной торговли может нести большую угрозу. В Новосибирске сейчас подобные продавцы предлагают икру по 7,5–8 тысяч рублей за килограмм. В основном фасовка идет по 200 и 500 граммов кустарным способом.

Важно помнить, что если положить икру в горячую воду, то натуральный продукт побелеет — по сути сварится и опустится на дно. А вот искусственная икра окрасит воду и сохранит свой цвет и форму.

— Хранить икру необходимо в холодильнике при температуре, указанной производителем на упаковке товара. При соблюдении этих условий можно гарантировать качество продукта. В открытой жестяной банке икру лучше не хранить, рекомендуется переложить ее в чистую сухую стеклянную емкость, — советуют в Роспотребнадзоре.

Если вы купили некачественный продукт, то с жалобой можно обратиться в Роспотребнадзор даже через онлайн-форму. Правда, баночку придется хранить до проведения всех проверок.