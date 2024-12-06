Подробности гибели сибирячки с двухлетним сыном в ДТП и скандал со «СпецТрансСтроем» — главные события 6 декабря

Итоги дня Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











В Новосибирской области ежедневно происходят сотни событий. Многие из них особенно вызывают интерес у читателей НГС, а некоторые остаются не замеченными нашей аудиторией. В этом дайджесте мы собрали всё самое интересное и важное, что произошло 6 декабря.

Метро, «Вектор», госзаказ: чем «прославилась» в Новосибирске компания «СпецТрансСтрой» — ее руководство обвинили в хищениях

В Новосибирске задержали гендиректора «СпецТрансСтроя» и его заместителя. Компания хорошо известна в Новосибирске: она строит и ремонтирует крупные объекты. В ее послужном списке станция метро «Спортивная», Октябрьский мост, площадь Лыщинского, дорога в Родниках и у «Сибирь-Арены» — с большинством возникли проблемы, вокруг них немало уголовных дел и штрафов, при этом масштабы финансирования зачастую огромны. Подробнее — в обзоре НГС.

«Реальный платеж будет под 35–40%»: может ли жилье в лизинг заменить ипотеку в России и кому это выгодно

На фоне высокой ключевой ставки ЦБ и, как следствие, недоступной ипотеки застройщики в России стали искать другие схемы продажи жилья — в частности, лизинг. Этот формат подразумевает долгосрочную аренду жилья с последующим правом выкупа, что делает его более доступным для россиян — по крайней мере, на бумаге. Эксперты ожидают, что такой вариант сделок внедрят уже в 2025 году. Корреспондент НГС выяснил, действительно ли покупка квартир в лизинг может решить проблему с доступностью жилья.

«У меня был шок»: школьник играл на набережной Новосибирска ради нового аккордеона — за месяц он заработал полмиллиона

500 тысяч рублей в месяц — внушительная сумма заработка даже для взрослого человека, что уж говорить о школьнике. Семиклассник Иван Гузенко сумел заработать больше полумиллиона своим талантом всего за один месяц. Прошлым летом на Михайловской набережной он практически каждый вечер устраивал небольшие концерты для публики, исполняя хиты разных лет на стареньком аккордеоне. Целью Вани было заработать какую-то сумму, чтобы накопить на новый музыкальный инструмент. Школьник с 6 лет занимается музыкой, является лауреатом множества конкурсов, но в мае на чемпионате России среди аккордеонистов в Тюмени получил лишь диплом. В жюри прямо сказали: «Для конкурсов такого уровня нужен более достойный инструмент». Это стало для Вани целью. Как он ее достиг, талантливый подросток рассказал журналистам НГС.

Остались двое детей: молодая сибирячка с двухлетним сыном погибли в ДТП — что известно о семье

В сельсовете рассказали о семье, которая попала в смертельное ДТП под Каргатом в Новосибирской области. Мужчина был за рулем без права управления, в аварии погибла его 22-летняя жена и двухлетний ребенок. Подробнее по ссылке.

Парня жестоко избили возле станции Камышенская — двое неизвестных завели его в магазин и исчезли