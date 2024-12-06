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Криминал обзор Метро, «Вектор», госзаказ: чем «прославилась» в Новосибирске компания «СпецТрансСтрой» — ее руководство обвинили в хищениях

Метро, «Вектор», госзаказ: чем «прославилась» в Новосибирске компания «СпецТрансСтрой» — ее руководство обвинили в хищениях

Компанию признали недобросовестным подрядчиком — важные объекты она так и не завершила

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3 комментария

«СпецТрансСтрой» — главный подрядчик станции «Спортивная»

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В Новосибирске задержали гендиректора «СпецТрансСтроя» и его заместителя. Компания хорошо известна в Новосибирске: она строит и ремонтирует крупные объекты. В ее послужном списке станция метро «Спортивная», Октябрьский мост, площадь Лыщинского, дорога в Родниках и у «Сибирь-Арены» — с большинством возникли проблемы, вокруг них немало уголовных дел и штрафов, при этом масштабы финансирования зачастую огромны. Подробнее — в обзоре НГС.

Кто владеет скандальным подрядчиком

На фото Александр Мысик (справа) общается с гендиректором подрядчика «Спортивной» (слева)

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Строительная компания «СпецТрансСтрой» появилась в Новосибирске в 2009 году и за годы своего существования, согласно информации на официальном сейте, построила больше 30 объектов. Она специализировалась, в частности, на строительстве метро и мостов, за которые в мэрии Новосибирска отвечало муниципальное предприятие «МетроМир».

В 2023 году «СТС» получила выручку в 1,6 миллиарда рублей, получив при этом убыток в 412 миллионов. Это первый убыточный год для «СпецТрансСтроя»: в 2022 году чистая прибыль составила 13 миллионов, а в 2021 — 5,8 миллиона рублей.

Один из основных учредителей «СТС» — Сергей Дмуха, который в разное время владел разными долями в компании, а с ноября этого года — долей в 76%. Кому принадлежат оставшиеся 24%, достоверно не известно, но, согласно предположению «Контур.Фокус», предприниматель владеет компанией целиком. Помимо «СТС», у Сергея Дмухи есть компания «Грандинвестстрой», которая в 2023 году проработала без выручки и с чистым убытком в 493 тысячи рублей.

Самые интересные из бывших владельцев «СпецТрансСтроя» — компания «Метромиркомплект» и МУП «МетроМир». Первые владели 24% компании с 21 июля 2021 года до 27 апреля 2024 года. Муниципальное предприятие вышло из числа собственников раньше — 28 ноября 2023 года.

Компания «Метромиркомлект» была создана в 2020 году «МетроМиром» (ему принадлежала половина организации), Андреем Ивановым и ООО «Северный ключ». С 11 октября 2024 года «МетроМир» вышел из состава учредителей. Сегодня 10% «Метромиркомплекта» принадлежат Ивану Никитину, оставшаяся доля принадлежит самой компании. По данным «Контур.Фокус», конечным владельцем, предположительно, является Иван Никитин.

О том, что такое «МетроМир» и чем компания занималась последние 10 лет, НГС подробно рассказывал в марте этого года. В Дзержинском суде Новосибирска уже несколько месяцев идет процесс по уголовным делам экс-главы МУПа Александра Мысика.

Претензии к руководству

Общий ущерб составил около 130 миллионов рублей

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«СпецТрансСтрой» — один из крупных городских подрядчиков с контрактами на общую сумму 11,9 миллиарда рублей. В основном они связаны со строительством станции метро «Спортивная» и работами на Октябрьском мосту, но не только. Компания также строила дороги, трамвайные пути, чинила лифты и делала многое другое.

4 декабря силовики задержали двух сотрудников «СпецТрансСтроя»: генерального директора Сергея Арапова и его заместителя Виталия Сукача. Как объяснили в СК по Новосибирской области, уголовное дело возбуждено по статьям о злоупотреблении полномочиями при выполнении оборонного заказа (часть 1 статьи 201.1 УК РФ) и мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Под подозрения попали два госконтракта компании. Один из них касается реконструкции лабораторного корпуса ФБУН ГНЦ «Вектор», другой — объекта водоснабжения в Татарске. В первом случае Сергей Арапов якобы похитил 43 миллиона рублей, во втором гендиректор вместе с заместителем, по версии следствия, смогли похитить 87 миллионов рублей — по этому эпизоду возбудили дело о мошенничестве.

Дела «Чистой воды» и «Вектора»

«СпецТрансСтрой» ремонтировал объекты водоснабжения за федеральные деньги

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Договор на строительство комплекса объектов системы водоснабжения в Татарске был заключен в марте 2022 года, начальная стоимость контракта составляла 855 миллионов рублей. На официальном сайте компании указано, что они строили водозабор, пять новых скважин и станцию модульной водоподготовки. Начать работы должны были 1 июня 2022 года, а закончить — в апреле 2024 года. Заказчиком выступала администрация Татарска.

В ноябре исполняющего обязанности министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгения Назарова оштрафовали за срыв проекта с федеральным финансированием «Чистая вода». В прокуратуре региона рассказали, что объекты должны были ввести до 1 мая 2024 года, но к ноябрю строительство так и не закончилось.

Татарск — не единственный город, где «СпецТрансСтрой» занимался строительством системы водоснабжения. В Коченеве, например, компания за 603,7 миллиона рублей строила станцию по очистке воды. Из-за этого объекта под уголовное дело по обвинению в халатности попал глава Коченева Анатолий Пригода.

Как рассказывали в пресс-службе прокуратуры региона в августе, «СпецТрансСтрой» предоставил по контракту гарантию банка «Левобережный». По ней все работы должны были завершиться к 31 октября 2023 года. Когда срок истек, Анатолий Пригода должен был предъявить требование банку о выплате 42 миллионов по гарантии, но не сделал этого.

В «СпецТрансСтрой» срыв сроков строительства объяснили неправильной рабочей документацией — похожее объяснение давали и по станции метро «Спортивная».

Подрядчик должен был отремонтировать один из корпусов «Вектора»

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С «Вектором» «СпецТрансСтрой» заключил несколько контрактов в рамках гособоронзаказа, но в части из них название исследовательского центра не указано. В частности, на Госзакупках есть информация о контракте на завершение работ, связанных с инженерными сетями в корпусе «Вектора» — после торгов его стоимость составила 82,9 миллиона рублей.

Еще один контракт на реконструкцию корпуса исследовательского центра № 6а «СТС» заключил в июне 2022 года — его стоимость составила 954 миллиона рублей. На сайте компании было указано, что общая стоимость работ на объекте — 2 миллиарда рублей.

«Спортивная» и Октябрьский мост

Контракт на ремонт Октябрьского моста разорвали

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Самыми болезненными для жителей Новосибирска проектами «СпецТрансСтроя» стали станция метро и ремонт Октябрьского моста.

Мост начали ремонтировать еще в 2022 году, на проект по программе «Безопасные и качественные дороги» выделили больше 2 миллиардов рублей. Самостоятельно «СпецТрансСтрой» не справлялся, и в помощь к нему привлекли еще две компании: ООО «ДК Клевер» и ООО «СК Дороги Сибири».

В начале лета 2024 года чиновники мэрии Новосибирска стали говорить о расторжении контракта с основным подрядчиком, но решение постоянно откладывали. Сотрудничество с «СТС» прекратилось в августе, компания попала в реестр недобросовестных подрядчиков, а ремонт Октябрьского моста затянулся еще на год.

Тогда же со «СпецТрансСтроем» расторгли контракт на строительство «Спортивной» —станцию, которую подрядчик строил с 2022 года, не закончили до сих пор. По данным мэрии, там нужно завершить работы на инженерных системах и конструкциях платформенных дверей. В начале ноября на станции даже ввели режим повышенной готовности. Поиски нового подрядчика, который завершит работы на «Спортивной», начнут в декабре.

В «СпецТрансСтрое» же уверяют, что выполнили работы на 900 миллионов рублей, а мэрия из-за экспертизы сметной стоимости не может их принять и оплатить. Подрядчику якобы приходилось вкладывать собственные и заемные средства. Причем не исключено, что указанные займы — бюджетные: во время строительства мэрия выдала «СпецТрансСтрою» 200 миллионов рублей.

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В региональной прокуратуре сочли, что городские власти не следили за подконтрольным когда-то МУПу предприятием, и в августе 2023 года по результатам проверки потребовали от заместителя мэра и начальника МУП «Новосибирский метрополитен» устранить нарушения.

Арбитражные склоки и удар по репутации

За 2024 год «СпецТрансСтрой», по данным «Контур.Фокуса», ввязалась в десятки разбирательств в Арбитражном суде Новосибирской области. В апреле компания подала в суд на своего бывшего учредителя — «МетроМирКомплект», потребовав взыскать с него 17,8 миллиона рублей, и выиграла иск.

Больше всего у «СпецТрансСтроя» судебных разбирательств с другим бывшим владельцем — «МетроМиром»: всего 12 арбитражных дел, большая часть исков поданы в 2024 году. В августе «СпецТрансСтрой», по данным сайта Арбитражного суда, инициировала банкротство МУПа, сумма исковых требований к городскому предприятию составила более 228 миллионов рублей.

В ноябре «СТС» подала иск с требованием признать недействительным договор с «МетроМиром». Что это за договор, не уточняется. Первое заседание назначено на 2025 год.

С июня 2024 года УФАС четыре раза делала записи в реестр недобросовестных подрядчиков по поводу «СпецТрансСтроя». В итоге компания смогла заключить только один госконтракт: в марте 2024 года она взялась за 435 миллионов разработать проектно-сметную документацию для средней школы № 11 в Шерегеше. Завершить работу «СТС» должна до 1 января 2025 года.

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ПО ТЕМЕ
Новосибирск СпецТрансСтрой Задержание Госзакупки Станция Спортивная Чистая вода
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Комментарии
3
mr.Mister.
20 минут
Потекли его крыши сгнил каркас.. Пускай теперь шьёт варежки на гос.заказ!
Drakonn
10 минут
не надо быть большим экспертом, чтобы понимать что просто "расчищается" территория под "нужных бизнесменов" (ничего личного, просто бизнес)... Если как следует поковыряться в других застройщиках, то вообще никого не останется... таковы современные реальности
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