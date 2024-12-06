Метро, «Вектор», госзаказ: чем «прославилась» в Новосибирске компания «СпецТрансСтрой» — ее руководство обвинили в хищениях

«СпецТрансСтрой» — главный подрядчик станции «Спортивная» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске задержали гендиректора «СпецТрансСтроя» и его заместителя. Компания хорошо известна в Новосибирске: она строит и ремонтирует крупные объекты. В ее послужном списке станция метро «Спортивная», Октябрьский мост, площадь Лыщинского, дорога в Родниках и у «Сибирь-Арены» — с большинством возникли проблемы, вокруг них немало уголовных дел и штрафов, при этом масштабы финансирования зачастую огромны. Подробнее — в обзоре НГС.

Кто владеет скандальным подрядчиком

На фото Александр Мысик (справа) общается с гендиректором подрядчика «Спортивной» (слева) Источник: Spec-trans-stroj.ru











Строительная компания «СпецТрансСтрой» появилась в Новосибирске в 2009 году и за годы своего существования, согласно информации на официальном сейте, построила больше 30 объектов. Она специализировалась, в частности, на строительстве метро и мостов, за которые в мэрии Новосибирска отвечало муниципальное предприятие «МетроМир».

В 2023 году «СТС» получила выручку в 1,6 миллиарда рублей, получив при этом убыток в 412 миллионов. Это первый убыточный год для «СпецТрансСтроя»: в 2022 году чистая прибыль составила 13 миллионов, а в 2021 — 5,8 миллиона рублей.

Один из основных учредителей «СТС» — Сергей Дмуха, который в разное время владел разными долями в компании, а с ноября этого года — долей в 76%. Кому принадлежат оставшиеся 24%, достоверно не известно, но, согласно предположению «Контур.Фокус», предприниматель владеет компанией целиком. Помимо «СТС», у Сергея Дмухи есть компания «Грандинвестстрой», которая в 2023 году проработала без выручки и с чистым убытком в 493 тысячи рублей.

Самые интересные из бывших владельцев «СпецТрансСтроя» — компания «Метромиркомплект» и МУП «МетроМир». Первые владели 24% компании с 21 июля 2021 года до 27 апреля 2024 года. Муниципальное предприятие вышло из числа собственников раньше — 28 ноября 2023 года.

Компания «Метромиркомлект» была создана в 2020 году «МетроМиром» (ему принадлежала половина организации), Андреем Ивановым и ООО «Северный ключ». С 11 октября 2024 года «МетроМир» вышел из состава учредителей. Сегодня 10% «Метромиркомплекта» принадлежат Ивану Никитину, оставшаяся доля принадлежит самой компании. По данным «Контур.Фокус», конечным владельцем, предположительно, является Иван Никитин.

О том, что такое «МетроМир» и чем компания занималась последние 10 лет, НГС подробно рассказывал в марте этого года. В Дзержинском суде Новосибирска уже несколько месяцев идет процесс по уголовным делам экс-главы МУПа Александра Мысика.

Претензии к руководству

Общий ущерб составил около 130 миллионов рублей Источник: прокуратура Новосибирской области

«СпецТрансСтрой» — один из крупных городских подрядчиков с контрактами на общую сумму 11,9 миллиарда рублей. В основном они связаны со строительством станции метро «Спортивная» и работами на Октябрьском мосту, но не только. Компания также строила дороги, трамвайные пути, чинила лифты и делала многое другое.

4 декабря силовики задержали двух сотрудников «СпецТрансСтроя»: генерального директора Сергея Арапова и его заместителя Виталия Сукача. Как объяснили в СК по Новосибирской области, уголовное дело возбуждено по статьям о злоупотреблении полномочиями при выполнении оборонного заказа (часть 1 статьи 201.1 УК РФ) и мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Под подозрения попали два госконтракта компании. Один из них касается реконструкции лабораторного корпуса ФБУН ГНЦ «Вектор», другой — объекта водоснабжения в Татарске. В первом случае Сергей Арапов якобы похитил 43 миллиона рублей, во втором гендиректор вместе с заместителем, по версии следствия, смогли похитить 87 миллионов рублей — по этому эпизоду возбудили дело о мошенничестве.

Дела «Чистой воды» и «Вектора»

«СпецТрансСтрой» ремонтировал объекты водоснабжения за федеральные деньги Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Договор на строительство комплекса объектов системы водоснабжения в Татарске был заключен в марте 2022 года, начальная стоимость контракта составляла 855 миллионов рублей. На официальном сайте компании указано, что они строили водозабор, пять новых скважин и станцию модульной водоподготовки. Начать работы должны были 1 июня 2022 года, а закончить — в апреле 2024 года. Заказчиком выступала администрация Татарска.

В ноябре исполняющего обязанности министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгения Назарова оштрафовали за срыв проекта с федеральным финансированием «Чистая вода». В прокуратуре региона рассказали, что объекты должны были ввести до 1 мая 2024 года, но к ноябрю строительство так и не закончилось.

Татарск — не единственный город, где «СпецТрансСтрой» занимался строительством системы водоснабжения. В Коченеве, например, компания за 603,7 миллиона рублей строила станцию по очистке воды. Из-за этого объекта под уголовное дело по обвинению в халатности попал глава Коченева Анатолий Пригода.

Как рассказывали в пресс-службе прокуратуры региона в августе, «СпецТрансСтрой» предоставил по контракту гарантию банка «Левобережный». По ней все работы должны были завершиться к 31 октября 2023 года. Когда срок истек, Анатолий Пригода должен был предъявить требование банку о выплате 42 миллионов по гарантии, но не сделал этого.

В «СпецТрансСтрой» срыв сроков строительства объяснили неправильной рабочей документацией — похожее объяснение давали и по станции метро «Спортивная».

Подрядчик должен был отремонтировать один из корпусов «Вектора» Источник: Мария Тищенко / NGS.RU











С «Вектором» «СпецТрансСтрой» заключил несколько контрактов в рамках гособоронзаказа, но в части из них название исследовательского центра не указано. В частности, на Госзакупках есть информация о контракте на завершение работ, связанных с инженерными сетями в корпусе «Вектора» — после торгов его стоимость составила 82,9 миллиона рублей.

Еще один контракт на реконструкцию корпуса исследовательского центра № 6а «СТС» заключил в июне 2022 года — его стоимость составила 954 миллиона рублей. На сайте компании было указано, что общая стоимость работ на объекте — 2 миллиарда рублей.

«Спортивная» и Октябрьский мост

Контракт на ремонт Октябрьского моста разорвали Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Самыми болезненными для жителей Новосибирска проектами «СпецТрансСтроя» стали станция метро и ремонт Октябрьского моста.

Мост начали ремонтировать еще в 2022 году, на проект по программе «Безопасные и качественные дороги» выделили больше 2 миллиардов рублей. Самостоятельно «СпецТрансСтрой» не справлялся, и в помощь к нему привлекли еще две компании: ООО «ДК Клевер» и ООО «СК Дороги Сибири».

В начале лета 2024 года чиновники мэрии Новосибирска стали говорить о расторжении контракта с основным подрядчиком, но решение постоянно откладывали. Сотрудничество с «СТС» прекратилось в августе, компания попала в реестр недобросовестных подрядчиков, а ремонт Октябрьского моста затянулся еще на год.

Тогда же со «СпецТрансСтроем» расторгли контракт на строительство «Спортивной» —станцию, которую подрядчик строил с 2022 года, не закончили до сих пор. По данным мэрии, там нужно завершить работы на инженерных системах и конструкциях платформенных дверей. В начале ноября на станции даже ввели режим повышенной готовности. Поиски нового подрядчика, который завершит работы на «Спортивной», начнут в декабре.

В «СпецТрансСтрое» же уверяют, что выполнили работы на 900 миллионов рублей, а мэрия из-за экспертизы сметной стоимости не может их принять и оплатить. Подрядчику якобы приходилось вкладывать собственные и заемные средства. Причем не исключено, что указанные займы — бюджетные: во время строительства мэрия выдала «СпецТрансСтрою» 200 миллионов рублей.

В региональной прокуратуре сочли, что городские власти не следили за подконтрольным когда-то МУПу предприятием, и в августе 2023 года по результатам проверки потребовали от заместителя мэра и начальника МУП «Новосибирский метрополитен» устранить нарушения.

Арбитражные склоки и удар по репутации

За 2024 год «СпецТрансСтрой», по данным «Контур.Фокуса», ввязалась в десятки разбирательств в Арбитражном суде Новосибирской области. В апреле компания подала в суд на своего бывшего учредителя — «МетроМирКомплект», потребовав взыскать с него 17,8 миллиона рублей, и выиграла иск.

Больше всего у «СпецТрансСтроя» судебных разбирательств с другим бывшим владельцем — «МетроМиром»: всего 12 арбитражных дел, большая часть исков поданы в 2024 году. В августе «СпецТрансСтрой», по данным сайта Арбитражного суда, инициировала банкротство МУПа, сумма исковых требований к городскому предприятию составила более 228 миллионов рублей.

В ноябре «СТС» подала иск с требованием признать недействительным договор с «МетроМиром». Что это за договор, не уточняется. Первое заседание назначено на 2025 год.

С июня 2024 года УФАС четыре раза делала записи в реестр недобросовестных подрядчиков по поводу «СпецТрансСтроя». В итоге компания смогла заключить только один госконтракт: в марте 2024 года она взялась за 435 миллионов разработать проектно-сметную документацию для средней школы № 11 в Шерегеше. Завершить работу «СТС» должна до 1 января 2025 года.

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