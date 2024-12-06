Парня жестоко избили возле станции Камышенская — двое неизвестных завели его в магазин и исчезли

О преступлении полицейским рассказали медики Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Полицейские возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью молодому новосибирцу. Его жестоко избили неподалеку от остановочной платформы Камышенская. После этого неизвестные парень и девушка завели его в магазин и бросили там.

Как рассказал источник НГС, инцидент произошел вечером 28 ноября.

— Поступило сообщение из больницы о том, что мужчину с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга (это тяжелое состояние) забрала скорая из магазина, — рассказал источник. — Обстоятельства, при которых он получил травмы, не известны, мужчина ничего пояснить не смог.

Как рассказала НГС продавец магазина, расположенного неподалеку от остановочной платформы Анна В., избитого парня завели в магазин двое неизвестных в черной одежде — девушка лет двадцати и мужчина лет двадцати пяти — тридцати на вид.

— Они зашли втроем, парня посадили на стул, который у нас возле холодильника стоит, он к этому холодильнику прилег так, голову опустил, — рассказала Анна журналисту. — Я подумала, что они все трое вместе. Когда девушка вызвала такси, подумала, что они сейчас этого парня заберут и уедут. А они вышли на улицу, сели в такси и уехали.

Продавщица заметила, что парень избит, но сначала не поняла, насколько серьезно:

— Лицо разбитое было, губы так опухшие, но я его сильно не рассматривала, он в капюшоне был. Подошла к нему, подала воды и салфетку. Сказала: подотрись. Бывает же так, что подерутся, да и все [никаких последствий]. А он, честно, ни петь, ни свистеть. Я скорую вызвала, и она сразу и приехала, его забрала, — описала необычный вечер Анна.

Полицейским женщина заявила, что может опознать странную парочку: парень и девушка хотели купить у нее продукты, но в магазине не было терминала.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что по факту избиения возбуждено уголовное дело:

— Сообщение об избитом новосибирце поступило из медицинского учреждения. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Виновного ищут.