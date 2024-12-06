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Происшествия Остались двое детей: молодая сибирячка с двухлетним сыном погибли в ДТП — что известно о семье

Остались двое детей: молодая сибирячка с двухлетним сыном погибли в ДТП — что известно о семье

За рулем был муж женщины

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2 комментария

Обстоятельства ДТП уточняются

Источник:

В сельсовете рассказали о семье, которая попала в смертельное ДТП под Каргатом в Новосибирской области. Мужчина был за рулем без права управления, в аварии погибла его 22-летняя жена и двухлетний ребенок.

Глава администрации Верх-Каргатского сельсовета Анастасия Валькович рассказала НГС, что в семье трое детей, младший погиб. По ее словам, семья благополучная, на учете не состояла. Отец семейства 5 декабря давал показания в полиции. Со старшими детьми сидят его мать и бабушка.

Уполномоченная по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко подтвердила, что в поле зрения служб профилактики семья не попадала.

По ее словам, сейчас аппарат уполномоченного собирает информацию о том, какая помощь нужна семье.

— Все, что нужно будет от нас, мы организуем. Как всегда, работаем с семьей, которая попадает в сложную жизненную ситуацию, — добавила она. — Я считаю, что это не совсем ответственное отношение родителей к своим родительским обязанностям. Мы уже сколько вместе с ГИБДД даем этой информации, что детское кресло — не дань моде, оно обезопасит вас от трагедии вашей семьи, от гибели детей.

Смертельное ДТП, в котором погибли женщина и маленький ребенок, произошло 5 декабря в Каргатском районе.

— 26-летний мужчина без водительского удостоверения ехал за рулем автомобиля Daihatsu Sonica в сторону Каргата. Не предоставив преимущество в движении, он столкнулся с автомобилем «Газель», который двигался в сторону Омска, — пояснили в Госавтоинспекции.


2 декабря в Новосибирской области в массовом ДТП погибли два человека.

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ПО ТЕМЕ
Новосибирская область Каргатский район ДТП Надежда Болтенко Многодетная семья
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Комментарии
3
Гость
2 минуты
22 года и трое детей? а головы нет у папы похоже..
Гость
3 минуты
🔥 Bести за 5 декабря Российская Армия крушит врага и наступает по всему фронту! 👍🎉 - Oтбито - 25 🥩-атак жЫвOтных - Прибитo - >2025 наz3и-🐷🐷 или >688.000 с 4.06.23 (>38.235 у Курска) - Pазбито - >73 ед. техники или >33.000 с 4.06.23 - Пopaжены - 147 объектов и скопищ скакунов, вкл. 4 склада БК, военные аэродромы, объекты энергетики и места сборки БПЛА - Сбито ПВО - 101 беспилотник и 2 хаймарса ---- 🔸 3ащитники России имеют подавляющее преимущество и неудержимо движутся к Победе над поrаным Западом, обломившимся с порабощением нашей Родины! 👍
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