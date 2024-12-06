Остались двое детей: молодая сибирячка с двухлетним сыном погибли в ДТП — что известно о семье

Обстоятельства ДТП уточняются Источник: ГАИ по НСО











В сельсовете рассказали о семье, которая попала в смертельное ДТП под Каргатом в Новосибирской области. Мужчина был за рулем без права управления, в аварии погибла его 22-летняя жена и двухлетний ребенок.

Глава администрации Верх-Каргатского сельсовета Анастасия Валькович рассказала НГС, что в семье трое детей, младший погиб. По ее словам, семья благополучная, на учете не состояла. Отец семейства 5 декабря давал показания в полиции. Со старшими детьми сидят его мать и бабушка.

Уполномоченная по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко подтвердила, что в поле зрения служб профилактики семья не попадала.

По ее словам, сейчас аппарат уполномоченного собирает информацию о том, какая помощь нужна семье.

— Все, что нужно будет от нас, мы организуем. Как всегда, работаем с семьей, которая попадает в сложную жизненную ситуацию, — добавила она. — Я считаю, что это не совсем ответственное отношение родителей к своим родительским обязанностям. Мы уже сколько вместе с ГИБДД даем этой информации, что детское кресло — не дань моде, оно обезопасит вас от трагедии вашей семьи, от гибели детей.

Смертельное ДТП, в котором погибли женщина и маленький ребенок, произошло 5 декабря в Каргатском районе.

— 26-летний мужчина без водительского удостоверения ехал за рулем автомобиля Daihatsu Sonica в сторону Каргата. Не предоставив преимущество в движении, он столкнулся с автомобилем «Газель», который двигался в сторону Омска, — пояснили в Госавтоинспекции.