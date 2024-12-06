«Не нужна нам ваша Москва!»: горожане поспорили о сравнении новогодних украшений в Новосибирске и в столице

В Новосибирске праздничное пространство открылось 1 декабря Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Обозреватель НГС Стас Соколов поделился впечатлениями о новогодних украшениях на улицах Москвы. В колонке шла речь только о столице, но некоторые жители Новосибирска не могут не сравнивать увиденное на фото с тем, что окружает их каждый день. Мнения в комментариях под колонкой, как всегда, разделились. Публикуем наиболее интересные из них.

— Наш город пусть и страшненький, но спокойненький.

— Я сам из Москвы, но жил в Новосибирске 8 лет. Был в ноябре в вашем Новосибирске. Это тихий ужас! Снег только выпал, а у вас никто убирать не собирается тротуары даже через два дня, весь центр и мосты в пробках — гораздо хуже, чем в Москве. При этом цены в ресторанах в центре и на Красном такие же, как в Москве.

— Ну, конечно же, Стас, дело совсем не в бюджете города! И строительство метро тоже там продвигается не в пример Новосибирску, и дело тоже не в бюджете!

— А в Москве все не так, как у других. Пенсии повышает лично Собянин, минимальный размер 25 500 с января 2025 года. Поэтому все дело в деньгах, бюджету нас общий в стране, львиная доля это для страны Москвы, остатки регионам.

— Да при чем здесь Москва? Другие города очень неплохо смотрятся. Чистые. Аккуратные. Красивые. Да, там тоже есть проблемы, но не такие серьёзные, как в Новосибирске.

— А по мне, так очень пошло выглядят некоторые инсталляции. А когда пыль ляжет и городская грязь на все это убранство, будет выглядеть крайне непривлекательно.

— Это Москва. Там почти нет грязи и пыли. Потому что, во-первых, московские ТЭЦ работают на газе, а не на буром угольке. А, во-вторых, там регулярно моют и убирают.

— Не нужна нам ваша Москва! Мы, сибиряки, любим гулять от площади Ленина до Советской. И фотографироваться с ледяными скульптурами! Главное — правильное фото сделать и хештег!