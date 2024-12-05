Больше нормы: в Новосибирской области прогнозируют обильные снегопады

Новосибирские синоптики подготовили прогноз по количеству осадков в регионе в декабре и январе. По словам начальника отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Натальи Кичановой, в некоторых районах области количество снегопадов будет выше нормы.
— В целом в декабре прогнозируем около нормы, ожидаем снег различной интенсивности в большинстве дней месяца. По северу и северо-востоку области — больше нормы. Осадки проходят через Томскую область и частично задевают нашу, смещаясь на восток в Красноярский край, — объяснила Наталья Кичанова.
При этом специалисты прогнозируют, что в январе осадков будет меньше нормы, месяц ожидается морозный, холодный и сухой.
Год назад в январе выпало рекордное число осадков. По количеству снега город побил 100-летний рекорд.