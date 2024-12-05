Больше нормы: в Новосибирской области прогнозируют обильные снегопады

В декабре в части региона осадков будет больше нормы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирские синоптики подготовили прогноз по количеству осадков в регионе в декабре и январе. По словам начальника отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Натальи Кичановой, в некоторых районах области количество снегопадов будет выше нормы.

— В целом в декабре прогнозируем около нормы, ожидаем снег различной интенсивности в большинстве дней месяца. По северу и северо-востоку области — больше нормы. Осадки проходят через Томскую область и частично задевают нашу, смещаясь на восток в Красноярский край, — объяснила Наталья Кичанова.

При этом специалисты прогнозируют, что в январе осадков будет меньше нормы, месяц ожидается морозный, холодный и сухой.