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Больше нормы: в Новосибирской области прогнозируют обильные снегопады

Они возможны в декабре

2 121
6 комментариев

В декабре в части региона осадков будет больше нормы

Источник:

Новосибирские синоптики подготовили прогноз по количеству осадков в регионе в декабре и январе. По словам начальника отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Натальи Кичановой, в некоторых районах области количество снегопадов будет выше нормы.

— В целом в декабре прогнозируем около нормы, ожидаем снег различной интенсивности в большинстве дней месяца. По северу и северо-востоку области — больше нормы. Осадки проходят через Томскую область и частично задевают нашу, смещаясь на восток в Красноярский край, — объяснила Наталья Кичанова.

При этом специалисты прогнозируют, что в январе осадков будет меньше нормы, месяц ожидается морозный, холодный и сухой.

Год назад в январе выпало рекордное число осадков. По количеству снега город побил 100-летний рекорд.

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Комментарии
6
Гость
29 минут
Может будет, а может нет, может дождик, а может снег...
Гость
23 минуты
Отличный прогноз. В некоторых районах снега будет больше, а в январе будет мороз.
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