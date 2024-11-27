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Город ТЭЦ-1 у четвертого моста в Новосибирске продали застройщику — когда-то там задумывали культурный кластер

ТЭЦ-1 у четвертого моста в Новосибирске продали застройщику — когда-то там задумывали культурный кластер

Сообщается, что сумма сделки составила 160 миллионов рублей

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79 комментариев

ТЭЦ-1 построили еще в начале 1900-х годов

Источник:

Имущественный комплекс ТЭЦ-1 в Пристанском переулке у строящегося четвертого моста в Новосибирске купил крупный застройщик. Информация о новом собственнике появилась в выписке ЕГРН.

Продажу имущественного комплекса ТЭЦ-1 подтвердили в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании». По информации редакции, объект выкупила группа «СибирьИнвест». В выписке ЕГРН указано, что комплекс был в собственности СГК, а в июле этого года по договору купли-продажи перешел компании «СибирьИнвест».

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Сибирьинвест» образовано в 2008 году, директором компании числится Наталья Хаминич, организацией в равных долях владеют Наталья Хаминич и скандально известный Владислав Крючков. На конец 2023 года, выручка компании составила 15,1 миллиона рублей, чистый убыток — 2,2 миллиона рублей. Компания занималась строительством комплексов Milk House на месте молокозавода, «Ядринцевский квартал» недалеко от Центрального парка, «Красный проспект» на месте сгоревшего заводского корпуса возле завода НЭВЗ и других жилых домов. Сейчас группа, в том числе, строит ЖК «Чернышевский» и дом на улице Максима Горького, 10.

Как сообщает издание «РБК.Новосибирск» со ссылкой на источник, сумма сделки составила 160 миллионов рублей.

ТЭЦ-1 построили в начале 1900-х годов. В 2021 году власти сообщали, что ее территория попадает в зону благоустройства набережной, тогда мэрия вела переговоры с СГК, чтобы создать на участке культурный кластер. Но год спустя проект заморозили, тогда вице-мэр Анна Терешкова объясняла, что экономическая ситуация не позволяет мэрии выкупить ТЭЦ у СГК.

— Возможно, будем искать спонсоров, которые приобретут здание для города, — рассказывала НГС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

НГС направил запрос в группу «СибирьИнвест» и пресс-службу мэрии с просьбой поделиться планами на участок и перспективой его развития.

Застройщики продолжают оспаривать и территорию новосибирского промпарка «Экран». С одной стороны на месте заросшего участка с промышленными складами 25-этажные жилые дома и 23-этажный комплекс апартаментов возводит группа «СМСС», с противоположной — группа «Сибирь Девелопмент» готовит площадку.

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ТЭЦ-1 СГК Застройщик ГК СибирьИнвест Новосибирск
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Комментарии
79
vtec
5 часов
Лишь бы застроить. А где соц инфраструктура? Дороги с ними же?
Живущий в Сибири
4 часа
Всё распродано в этом помойном городе -- и история в первую очередь.
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