ТЭЦ-1 у четвертого моста в Новосибирске продали застройщику — когда-то там задумывали культурный кластер

Имущественный комплекс ТЭЦ-1 в Пристанском переулке у строящегося четвертого моста в Новосибирске купил крупный застройщик. Информация о новом собственнике появилась в выписке ЕГРН.
Продажу имущественного комплекса ТЭЦ-1 подтвердили в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании». По информации редакции, объект выкупила группа «СибирьИнвест». В выписке ЕГРН указано, что комплекс был в собственности СГК, а в июле этого года по договору купли-продажи перешел компании «СибирьИнвест».
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Сибирьинвест» образовано в 2008 году, директором компании числится Наталья Хаминич, организацией в равных долях владеют Наталья Хаминич и скандально известный Владислав Крючков. На конец 2023 года, выручка компании составила 15,1 миллиона рублей, чистый убыток — 2,2 миллиона рублей. Компания занималась строительством комплексов Milk House на месте молокозавода, «Ядринцевский квартал» недалеко от Центрального парка, «Красный проспект» на месте сгоревшего заводского корпуса возле завода НЭВЗ и других жилых домов. Сейчас группа, в том числе, строит ЖК «Чернышевский» и дом на улице Максима Горького, 10.
Как сообщает издание «РБК.Новосибирск» со ссылкой на источник, сумма сделки составила 160 миллионов рублей.
ТЭЦ-1 построили в начале 1900-х годов. В 2021 году власти сообщали, что ее территория попадает в зону благоустройства набережной, тогда мэрия вела переговоры с СГК, чтобы создать на участке культурный кластер. Но год спустя проект заморозили, тогда вице-мэр Анна Терешкова объясняла, что экономическая ситуация не позволяет мэрии выкупить ТЭЦ у СГК.
— Возможно, будем искать спонсоров, которые приобретут здание для города, — рассказывала НГС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
НГС направил запрос в группу «СибирьИнвест» и пресс-службу мэрии с просьбой поделиться планами на участок и перспективой его развития.
Застройщики продолжают оспаривать и территорию новосибирского промпарка «Экран». С одной стороны на месте заросшего участка с промышленными складами 25-этажные жилые дома и 23-этажный комплекс апартаментов возводит группа «СМСС», с противоположной — группа «Сибирь Девелопмент» готовит площадку.