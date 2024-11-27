Приговор по делу о взрыве газа и рухнувший потолок в школе: главные новости Новосибирска 26 ноября

День был богат на инфоповоды Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Ежедневно происходят сотни событий, а уследить за новостной лентой и ничего не пропустить — задача непростая. Поэтому редакция НГС выбрала пять самых интересных новостей Новосибирска за 26 ноября.

Суд вынес приговор обвиняемым во взрыве газа на Линейной в Новосибирске

Суд вынес приговор Ирине Урбах и Евгению Кавуну, которых судили по делу о взрыве газа на улице Линейной в Новосибирске. Евгения Кавуна приговорили к лишению свободы на 10 лет и 3 месяца в колонии общего режима, Ирину Урбах — к лишению свободы на 10 лет, также в колонии общего режима. Всего судом в пользу потерпевших с подсудимых в равных долях взыскано более 12,5 миллиона рублей в счет компенсации морального вреда.

Куда убежало? Новосибирск производит сотни тысяч тонн молока — разбираемся, почему в магазинах его нет, а мы покупаем привозное

Редакция НГС выяснила, откуда берутся молочные продукты на полках новосибирских магазинов. Стас Соколов обошел сетевые торговые точки и обнаружил, что местные предприятия занимают там не больше четверти полочного пространства. И это при том, что сама Новосибирская область традиционно является одним из крупнейших производителей молока в Сибири. Почему так происходит — в этом материале.

«Вода так и хлещет»: две улицы в Новосибирске превратились в царство грязи и льда — в домах топит подвалы и пропадает свет

Жители улицы Технической в Дзержинском районе Новосибирска, а также соседних улиц и переулков несколько лет страдают от регулярных подтоплений. В минувшие выходные проблема встала особенно остро — после очередной аварии из-за выпавшего снега вода плохо уходит, на дорогах и тротуарах образовалась ледяная корка. Корреспонденты НГС побывали на месте, пообщались с соседями и попытались выяснить, что же там происходит.

В новосибирском лицее «Надежда Сибири» рухнул потолок в туалете — видео погрома

В корпусе новосибирского лицея № 22 «Надежда Сибири» упала потолочная плитка в туалете. Видео с разрушениями разместили в телеграм-канале «АСТ-54 Black». На кадрах видно, как на полу и возле туалета лежат плитка и части монтажных перекрытий. В лицее ситуацию оперативно прокомментировать не смогли.

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