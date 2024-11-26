Куда убежало? Новосибирск производит сотни тысяч тонн молока — разбираемся, почему в магазинах его нет, а мы покупаем привозное

На полке магазина в Новосибирске молочных товаров, произведенных в Новосибирской области, может быть совсем немного Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Под Новосибирском недавно начал работать новый молочный завод. Продукция предприятия пока доступна только в ограниченном количестве торговых точек. Но это частное событие показалось редакции НГС интересным поводом поговорить о том, откуда вообще берутся молочные продукты на полках наших магазинов. Стас Соколов обошел сетевые торговые точки и обнаружил, что местные предприятия занимают там не больше четверти полочного пространства. И это при том, что сама Новосибирская область традиционно является одним из крупнейших производителей молока в Сибири. Почему так происходит — в этом материале.

Как иссякли молочные реки

Еще в начале 2000-х только на территории Новосибирска работали три крупных молочных завода: «Сибирское молоко» на Петухова, «Альбумин» в Дзержинском районе и «Новосибирский» на Урицкого. Практически вся молочная продукция тогда была местной: из других городов везли только какие-то позиции, которых новосибирские предприятия не производили (йогурты, молоко длительного хранения и т. д.).

Завод молочный «Новосибирский» перестал работать в 2014 году Источник: Стас Соколов / NGS.RU

Сначала в 2005 году остановился «Альбумин». У предприятия были большие долги, рентабельность производства падала. При этом площади были востребованы у застройщиков, хотя до собственно застройки территория «походила по рукам» — сегодня на ее части построен, например, жилой комплекс «Галактика».

«Новосибирский» продержался дольше: последние упаковки молока отсюда уехали в 2014 году. Предприятие тогда уже принадлежало французской группе «Данон», у которой в Сибири были и другие заводы, так что «Новосибирский» было решено снести, а землю продать застройщику жилья (этот квартал теперь занимает элитный ЖК Milk House).

В итоге в городе остался только завод на Петухова, который сначала купила корпорация «Вимм-Билль-Данн» (ВБД), а затем сам ВБД поглотила корпорация PepsiCo. Сейчас это просто одна из многочисленных производственных площадок в составе этого большого холдинга, ее продукцию могут везти за пределы региона. Равно как и привозить в Новосибирск товары этой корпорации, изготовленные в других частях страны.

Ситуацию усугубляет еще и то, что в розничной торговле с некоторых пор доминируют федеральные сети, которым проще иметь договоры с федерального же масштаба поставщиками. И если логистические издержки это позволяют, сеть заполнит полки продукцией, которая может быть произведена где угодно.

Буренки в деле

По количеству коров и надоям Новосибирская область находится в числе лидеров Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Молока в Новосибирской области производят традиционно много, и вместе с Алтайским краем она входит в первую десятку крупнейших молочных регионов России. По данным Росстата, в хозяйствах области за первые девять месяцев 2024 года надоили больше 660 тысяч тонн молока. Это меньше, чем в Алтайском крае (851 тысяча тонн), но заметно больше, чем в Омской области (463 тысячи тонн). Прочие регионы Западной Сибири (откуда экономически оправданно везти готовый продукт) производят в разы меньше: 192 тысячи тонн в Кемеровской области, 110 тысяч тонн — в Томской, а в Республике Алтай получили и вовсе менее 60 тысяч тонн с начала года.

Росстат, правда, фиксирует снижение производства практически во всех регионах, что отчасти и стало причиной роста цен: чем меньше сырья, тем меньше готового продукта. Но снижение это пока не очень значительное (от 3,8% до 6,2%), а главное — происходит во всех регионах Западной Сибири, не меняя общую структуру рынка.

В любом случае, занимая второе место по объемам производства в Сибири, Новосибирская область должна была бы полностью обеспечивать себя и снабжать соседние регионы. Но что-то пошло не так.

Чужаки на полках

В федеральных сетях новосибирская продукция может занимать лишь 10–15% полочного пространства Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Сегодня внимательный покупатель в Новосибирске может удивиться, как мало места на полке среднего супермаркета занимает «молочка», произведенная в Новосибирской области. Практически во всех магазинах можно встретить только «Ирмень» и марку «Зеленый луг» (ее выпускает ООО «Тогучинское молоко»). Чуть реже можно застать «Молоко с нотой» из Искитимского района. В «Магните» часть продуктов под собственной маркой сети производят в Купино (правда, компания-производитель ООО «МК Купино» зарегистрирована в Самаре). Но в общем объеме новосибирские бренды занимают на молочной полке не больше 25%.

Лидируют по представленности в рознице предприятия из Алтайского края: марки «Молочная страна», «Коровкино», «Белый замок», «Лакт». Их продвижению на новосибирский рынок в свое время немало поспособствовала сеть «Мария-Ра», что совершенно естественно. Но одними только усилиями алтайской сети засилье привозного готового продукта в новосибирской рознице объяснить нельзя.

Например, продукты под маркой «Простоквашино» (сейчас бренд принадлежит преемнику «Данона» — АО «Эйч энд Эн») везут из Кузбасса. «Данон» в свое время собирался вроде построить завод в Новосибирской области вместо закрытого «Новосибирского», но пока руки как-то не дошли. В итоге готовый продукт в Новосибирск везут из Кемерова, хотя самого молока в Кузбассе производится в три с лишним раза меньше, чем в Новосибирской области. А среди лучших поставщиков «Данона» еще недавно было именно новосибирское хозяйство.

Молочные продукты «Простоквашино», которые ранее производили в Новосибирске, сегодня выпускают в Кемерове и Курганской области Источник: Стас Соколов / NGS.RU

Вот молоко и сметану «Домик в деревне» точно должны делать на бывшем «Сибирском молоке». Новосибирский завод — это крупное производство даже по национальным меркам. Но судя по маркировке, молоко под этим брендом едет в Новосибирск сейчас из соседнего Омска (где-то 650 километров по трассе). Новосибирского производства в магазинах удалось найти только сметану «Домик в деревне». Причем нередко это буквально одно-два наименования на всю молочную полку.

В «Магните» покупателей ждут товары под собственным брендом сети, которые могут быть сделаны где угодно. Но в нашем конкретном случае это «где угодно» находится в городе Северске Томской области. Продукты собственной торговой марки сети «Пятерочка» под названием «Молочная станция» производит в Алтайском крае ООО «Алтайская Буренка». В «Ярче!» молочные продукты под собственной маркой сети производит предприятие в Омской области.

Хватает в новосибирских магазинах и продуктов, на которых территориальное происхождение указано более явно. В частности, практически во всех сетях можно встретить продукты компании «Томское молоко», хотя в Томской области собственного молока производится в шесть раз меньше, чем в Новосибирской.

Для производства товаров под собственной маркой сеть «Магнит» выбрала предприятие в Томской области Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В целом из 20 молочных брендов, которые были замечены на полках, шесть производят в Алтайском крае, шесть — в Новосибирской области, четыре — в Омской области, два — в Томской области и два — в Кемеровской.

Куда утекает новосибирское молоко

В том, что в Новосибирске продаются товары из других регионов (и даже стран), разумеется, нет ничего дурного. Но ситуация, когда произведенное в области сырье везут сначала за сотни километров, чтобы превратить в конечный продукт, а потом обратно уже в виде бутылок и пакетов, выглядит странно.

Для участников молочного рынка происходящее, конечно же, давно не новость. Генеральный директор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов признаёт, что Новосибирская область традиционно была молочным регионом, который обеспечивал соседние субъекты сырьем.

— В области есть свои сильные локальные производители, например, «Ирмень», завод «Вимм-билль-данн» в Новосибирске. Но в целом регион остается профицитным по сырью, и порядка 700–800 тонн молока ежедневно вывозится в соседние регионы, в том числе в Алтайский край, где перерабатывается в сыры и другую молочную продукцию. В свою очередь, готовые молочные продукты в Новосибирскую область везут из соседних регионов — Омска, Кемерова и так далее, — отмечает эксперт.

Купить в Новосибирске молоко, изготовленное на новосибирском заводе PepsiCo, проблематично Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Причина отчасти в дефиците собственных перерабатывающих мощностей, отчасти — в политике крупных холдингов. В начале этого года сибирское руководство «Союзмолока» даже призвало к национализации молочного завода PepsiCo. По утверждениям руководителя сибирского отделения организации Игоря Елисеенко, «с момента покупки новосибирского завода „Сибирское молоко“ компанией PepsiCo мощность переработки сырого молока сократилась в пять раз — с 500 до 100 тонн в сутки».

— Завод на все обращения фермеров отвечает, что в сырье не нуждается. Производителям приходится возить молоко в Кемеровскую область и Алтайский край, — цитировал Игоря Елисеенко «Коммерсантъ».

Местные власти комментировали прорывную инициативу молочников сдержанно. Занимавший тогда пост министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко признал, что подобные вопросы можно решить только на федеральном уровне. Но и он заметил, что потенциал новосибирского перерабатывающего предприятия используется лишь на 20%.

Крупнейшие заводы

Самое крупное из имеющих производственные мощности предприятие области — завод, известный ранее как «Сибирское молоко», — давно уже работает как филиал АО «ВБД», которому принадлежат все российские молокозаводы PepsiCo. Отдельной отчетности по филиалам ВБД не публикует, но у компании в целом дела идут неплохо. В прошлом году она смогла получить 8,8 миллиарда рублей чистой прибыли при выручке порядка 130 миллиардов рублей. У компании есть также филиалы в Омске, Барнауле, Рубцовске (Алтайский край), Назарове (Красноярский край) и Иркутске.

Молоковозы теперь приезжают в Новосибирск гораздо реже Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Самый крупный независимый (то есть не входящий в какие-то холдинги) производитель молока в Новосибирской области — это ЗАО «Племзавод „Ирмень“». Предприятие зарабатывает не только на продаже готовых молочных продуктов, но именно они по-прежнему являются его основной специализацией. В прошлом году «Ирмень» заработало 569 миллионов рублей чистой прибыли при выручке в 3,8 миллиарда рублей. ЗАО не обязано раскрывать состав акционеров, а его председателем является Олег Бугаков — сын создателя предприятия Юрия Бугакова.

Не такое крупное в целом, но имеющее уже сопоставимую долю в рознице предприятие — «Тогучинский молочный комбинат» (торговая марка «Зеленый луг»). Одноименное ООО в прошлом году получило 1,7 миллиарда рублей выручки и 24 миллиона рублей чистой прибыли. 100% долей в обществе принадлежит Евгению Автаеву.

АО «Агрофирма „Лебедевская“» («Молоко с нотой») закончило прошлый год с выручкой в 840 миллионов рублей. Но эффективность здесь заметно выше: чистая прибыль по году 5,4 миллиона рублей.

Особняком стоит КФХ «Русское поле», расположенное в Каргатском районе (село Маршанское). По объемам молочного производства (в хозяйстве порядка 4500 голов) «Русское поле» входит в число крупнейших предприятий Новосибирской области. При этом большинству горожан это название вряд ли что-то скажет, поскольку продукция под собственной маркой продается в основном в Каргатском и соседних с ним районах. Основным же покупателем сырья предприятия в последние годы был как раз «Данон».