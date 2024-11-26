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Криминал Взрыв газа на Линейной Суд вынес приговор обвиняемым во взрыве газа на Линейной в Новосибирске

Суд вынес приговор обвиняемым во взрыве газа на Линейной в Новосибирске

Евгений Кавун и Ирина Урбах отправятся в колонию общего режима

5 670
66 комментариев

Приговор вынесли 26 ноября

Суд вынес приговор Ирине Урбах и Евгению Кавуну, которых судили по делу о взрыве газа на улице Линейной в Новосибирске. В результате погибли 15 человек.

Евгения Кавуна приговорили к лишению свободы на 10 лет и 3 месяца лишения свободы в колонии общего режима, Ирину Урбах — к лишению свободы на 10 лет, также в колонии общего режима. Об этом говорится на сайте Заельцовского районного суда Новосибирска.

— Всего судом в пользу потерпевших с подсудимых в равных долях взыскано более 12,5 миллионов рублей в счёт компенсации морального вреда, причинённого преступлением.
Также судом в пользу потерпевшего взыскано более 300 тысяч рублей в счёт возмещения имущественного вреда в связи с повреждением его автомобиля в результате взрыва в момент его следования мимо дома 39 по ул. Линейной, — сообщили в суде.

Приговор и частное постановление в законную силу не вступили.

Евгению Кавуну и Ирине Урбах предъявили обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть двух и более лиц») и по ст. 168 УК РФ («Уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с источником повышенной опасности»).

Все, что известно о взрыве газа на улице Линейной и суде над обвиняемыми, НГС собрал в специальном сюжете.

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Взрыв газа Улица Линейная Новосибирск Приговор
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Комментарии
66
282564521
1 час
Другим урок будет, не устраивайтесь на работу в конторы, которые занимаются обманом по-сути. Организаторы этих контор сидеть не будут, если что.
Еаglе
1 час
Т.е. они даже не бывали в квартире, где произошел взрыв - но их осудили? Всё ясно.
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