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Происшествия В новосибирском лицее «Надежда Сибири» рухнул потолок в туалете — видео погрома

В новосибирском лицее «Надежда Сибири» рухнул потолок в туалете — видео погрома

По предварительной информации, дети не пострадали

9 161
113 комментариев

Плитка рухнула в одной из кабинок

В корпусе новосибирского лицея № 22 «Надежда Сибири» упала потолочная плитка в туалете. Видео с разрушениями разместили в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

— Предварительно, дети не пострадали, — сообщили подписчики.

На видео с места слышно, как школьники, судя по всему, в мужском туалете снимают масштабы разрушения и весело смеются, разыскивая того, кто якобы причастен к обрушению. Виден потолок без покрытия. На полу и возле туалета лежат плитка и части монтажных перекрытий.

Судя по видео, детей произошедшее веселит

НГС обратился в лицей за комментарием в лицей.

— Мы не можем давать комментарии без разрешения департамента образования, в департамент письмо уже написано. Пока без комментариев, — ответили в учреждении.

Корреспондент НГС направил запросы по ситуации в управление образования мэрии Новосибирска и в сам лицей.

Ранее НГС писал о том, что в квартире дома в Новосибирске рухнул потолок. Ситуацию прокомментировали в управляющей компании.

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Потолок Обрушение Лицей Туалет Новосибирск
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Комментарии
113
Zemb
7 часов
зато сколько бабла в попечительский совет собрали на ремонт.... там за эти деньги раз в неделю шторы новые должны вешать, даже в спортзале.😎
aonmaster
7 часов
Не кажется никому, что выстроенная система "я на месте, но ничё вам не скажу, обращайтесь к чинушам наверх (которые там не были и вообще им не до этого)" - является несколько идиотской и неэффективной?
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