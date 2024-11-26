В новосибирском лицее «Надежда Сибири» рухнул потолок в туалете — видео погрома

Плитка рухнула в одной из кабинок Источник: АСТ-54 Black / telegram











В корпусе новосибирского лицея № 22 «Надежда Сибири» упала потолочная плитка в туалете. Видео с разрушениями разместили в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

— Предварительно, дети не пострадали, — сообщили подписчики.

На видео с места слышно, как школьники, судя по всему, в мужском туалете снимают масштабы разрушения и весело смеются, разыскивая того, кто якобы причастен к обрушению. Виден потолок без покрытия. На полу и возле туалета лежат плитка и части монтажных перекрытий.

Судя по видео, детей произошедшее веселит Источник: АСТ-54 Black / telegram

НГС обратился в лицей за комментарием в лицей.

— Мы не можем давать комментарии без разрешения департамента образования, в департамент письмо уже написано. Пока без комментариев, — ответили в учреждении.

Корреспондент НГС направил запросы по ситуации в управление образования мэрии Новосибирска и в сам лицей.