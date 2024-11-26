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Город История искитимской ОПГ и застреленная на охоте женщина: главные события Новосибирской области за 25 ноября

История искитимской ОПГ и застреленная на охоте женщина: главные события Новосибирской области за 25 ноября

НГС выбрал пять самых читаемых новостей дня

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За день произошло множество новостей

Ежедневно происходят десятки событий. Некоторые из них вызывают общественный резонанс, другие же остаются без внимания. НГС выбрал пять самых интересных новостей по версии читателей за 25 ноября.

Славные парни: искитимские бандиты сожгли десятки цыганских домов и остались героями — местные до сих пор их боготворят

Группировка «Григорьевских» держала в страхе весь Искитим: бандиты грабили дома, нападали на людей и творили прочие бесчинства. Но в первую очередь ОПГ запомнилась массовыми поджогами домов местных цыган в 2004–2005 годах. Даже спустя 20 лет искитимцы хорошо помнят, с чего всё началось и к чему привело. Корреспондент НГС прошелся по местам былой славы «Григорьевских», внимательно изучил историю банды и нашел очевидцев деяний «народных мстителей».

«Людей просто нет»: мигрантов снова ждут в России на работу — как рекордный дефицит кадров скажется на экономике

МВД стало значительно чаще выдавать разрешения на работу мигрантам, стремясь компенсировать дефицит кадров, который затрагивает 73% предприятий. Проблема характерна и для Новосибирской области: министр труда и социального развития Елена Бахарева подчеркивает, что число вакансий в регионе превышает количество безработных в шесть раз. О чём может говорить тенденция и несет ли она угрозу экономике, разбирался корреспондент НГС.

Новосибирскстат назвал среднюю зарплату в регионе — кто получает 134 тысячи

Средняя номинальная зарплата в Новосибирской области в январе — сентябре 2024 года составила 72 027,3 рубля. Об этом сообщил Новосибирскстат. Самый высокий уровень дохода оказался у работников предприятий, работающих в области информации и связи. Они в среднем получают 134 601,8 рубля.

«А по морю гроб плывет»: под Новосибирском останки 200-летних захоронений оказались на поверхности — репортаж с острова мертвых

На острове в Чингисах нашли старинное кладбище, которое разрушается на глазах — в прямом смысле этих слов. Берег подмывает вода, грунт осыпается, а вместе с ним — и то, что было зарыто в землю 70, 100 и даже 300 лет назад, — человеческие кости. НГС побывал на заброшенном погосте, поговорил с общественниками и узнал у археолога, почему в нынешнем состоянии древнее кладбище может быть опасно для новосибирцев.

Драма на охоте: сибиряк случайно застрелил женщину в Новосибирской области

В Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины, который по неосторожности застрелил женщину во время охоты. Инцидент произошел 23 ноября. Сибиряк, заметив движение в кустах, подумал, что это животное, и выстрелил минимум два раза. На самом деле там были мужчина и женщина. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

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СК Убийство Охота Зарплаты Кладбище Новости Новосибирск
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