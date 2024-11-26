История искитимской ОПГ и застреленная на охоте женщина: главные события Новосибирской области за 25 ноября

За день произошло множество новостей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Ежедневно происходят десятки событий. Некоторые из них вызывают общественный резонанс, другие же остаются без внимания. НГС выбрал пять самых интересных новостей по версии читателей за 25 ноября.

Славные парни: искитимские бандиты сожгли десятки цыганских домов и остались героями — местные до сих пор их боготворят

Группировка «Григорьевских» держала в страхе весь Искитим: бандиты грабили дома, нападали на людей и творили прочие бесчинства. Но в первую очередь ОПГ запомнилась массовыми поджогами домов местных цыган в 2004–2005 годах. Даже спустя 20 лет искитимцы хорошо помнят, с чего всё началось и к чему привело. Корреспондент НГС прошелся по местам былой славы «Григорьевских», внимательно изучил историю банды и нашел очевидцев деяний «народных мстителей».

«Людей просто нет»: мигрантов снова ждут в России на работу — как рекордный дефицит кадров скажется на экономике

МВД стало значительно чаще выдавать разрешения на работу мигрантам, стремясь компенсировать дефицит кадров, который затрагивает 73% предприятий. Проблема характерна и для Новосибирской области: министр труда и социального развития Елена Бахарева подчеркивает, что число вакансий в регионе превышает количество безработных в шесть раз. О чём может говорить тенденция и несет ли она угрозу экономике, разбирался корреспондент НГС.

Новосибирскстат назвал среднюю зарплату в регионе — кто получает 134 тысячи

Средняя номинальная зарплата в Новосибирской области в январе — сентябре 2024 года составила 72 027,3 рубля. Об этом сообщил Новосибирскстат. Самый высокий уровень дохода оказался у работников предприятий, работающих в области информации и связи. Они в среднем получают 134 601,8 рубля.

«А по морю гроб плывет»: под Новосибирском останки 200-летних захоронений оказались на поверхности — репортаж с острова мертвых

На острове в Чингисах нашли старинное кладбище, которое разрушается на глазах — в прямом смысле этих слов. Берег подмывает вода, грунт осыпается, а вместе с ним — и то, что было зарыто в землю 70, 100 и даже 300 лет назад, — человеческие кости. НГС побывал на заброшенном погосте, поговорил с общественниками и узнал у археолога, почему в нынешнем состоянии древнее кладбище может быть опасно для новосибирцев.

Драма на охоте: сибиряк случайно застрелил женщину в Новосибирской области