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Происшествия Драма на охоте: сибиряк случайно застрелил женщину в Новосибирской области

Драма на охоте: сибиряк случайно застрелил женщину в Новосибирской области

Мужчина думал, что в кустах находится дикое животное

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153 комментария

Трагедия произошла неподалеку от Барабинска

В Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины, который по неосторожности застрелил женщину во время охоты. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

По данным следствия, 23 ноября мужчина вышел на охоту примерно в двух километрах от Барабинска. Заметив движение в кустах, он подумал, что там находится дикое животное, и выстрелил минимум два раза. Но на самом деле в кустах была женщина.

— В результате полученного ранения 44-летняя потерпевшая скончалась в медицинском учреждении, — говорится в сообщении Следственного комитета.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас следователи устанавливают все подробности и обстоятельства произошедшего.

Ранее НГС писал о том, что сибиряк застрелил знакомого из-за места выпаса скота.

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Обновлено. В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что подозреваемый выстрелил в двоих человек — мужчину и женщину. Мужчина получил ранение.

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Комментарии
153
274444392
13 часов
Это кем быть надо? Стрелять куда не зная во что.
Француз22
15 часов
Что не верится в такой расклад.
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