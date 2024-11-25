Драма на охоте: сибиряк случайно застрелил женщину в Новосибирской области

Трагедия произошла неподалеку от Барабинска Источник: СУ СКР по Новосибирской области











В Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины, который по неосторожности застрелил женщину во время охоты. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

По данным следствия, 23 ноября мужчина вышел на охоту примерно в двух километрах от Барабинска. Заметив движение в кустах, он подумал, что там находится дикое животное, и выстрелил минимум два раза. Но на самом деле в кустах была женщина.

— В результате полученного ранения 44-летняя потерпевшая скончалась в медицинском учреждении, — говорится в сообщении Следственного комитета.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас следователи устанавливают все подробности и обстоятельства произошедшего.

Ранее НГС писал о том, что сибиряк застрелил знакомого из-за места выпаса скота.