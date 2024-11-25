Новосибирскстат назвал среднюю зарплату в регионе — кто получает 134 тысячи

Данные предоставил Новосибирскстат Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Средняя номинальная зарплата в Новосибирской области в январе — сентябре 2024 года составила 72 027,3 рубля. Об этом сообщил Новосибирскстат.

Самый высокий уровень дохода у работников предприятий, работающих в области информации и связи (134 601,8 рубля), на втором месте финансовая и страховая деятельность (115 708,6 рубля), а на третьем — производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (108 847 рублей).

Четвертое место — производство компьютеров, электронных и оптических изделий (103 941,3 рубля). Профессиональная, научная и техническая деятельность, а именно научные исследования и разработки могут принести доход в размере 94 739,7 рубля.

Затем в порядке убывания следуют производство химических веществ и химических продуктов (87 123,5 рубля), производство электрического оборудования (85 164,6 рубля), производство готовых металлических изделий (79 279 рубля), ремонт и монтаж машин и оборудования (78 955,1 рубля), производство прочей неметаллической минеральной продукции (77 890,5 рубля), транспортировка и хранение (76 831,8 рубля), металлургическое производство (76 621,6 рубля), производство напитков (76 366 рублей).

Выше среднего также зарабатывают на обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха (74 785,5 рубля), производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (72 932,6 рубля) и в сфере производства бумаги (74 161,4 рубля).

По нижней планке рейтинга проходит сфера государственного управления и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения (72 536,4 рубля).

Все остальные получают номинально менее 72 тысяч рублей. От 70 тысяч до 60 тысяч платят в области спорта, отдыха и развлечений, здравоохранения и социальных услуг, творчества, организации развлечений, оптовой торговли, ремонта автомобилей, строительстве, производстве резиновых и пластмассовых изделий, пищевых продуктов.

От 50 до 60 тысяч рублей зарабатывают в сферах образования, водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, ликвидации загрязнений, деятельности по операциям с недвижимостью, полиграфии, а также в сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве.

Меньше 50 тысяч рублей платят за административную деятельность и сопутствующие дополнительные услуги (48 628,9 рубля), за предоставление прочих видов услуг (43 469,5 рубля), а еще работникам производства текстильных изделий (41 366,3 рубля), сферы обработки древесины, производства изделий из соломки и материалов для плетения (37 517 рублей), производства одежды (32 808,6 рубля).

И в самом конце рейтинга оказалось производство мебели (30 324,3 рубля).