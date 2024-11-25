Славные парни: искитимские бандиты сожгли десятки цыганских домов и остались героями — местные до сих пор их боготворят

Поджигатели активно действовали меньше года, но успели запомниться надолго Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











Группировка «Григорьевских» держала в страхе весь Искитим: бандиты грабили дома, нападали на людей и творили прочие бесчинства. Но в первую очередь ОПГ запомнилась массовыми поджогами домов местных цыган в 2004–2005 годах. Версии разнятся: кто-то считает, что поводом стала гибель сына одного из авторитетов, а другие думают, что гангстеры пытались очистить город от наркотиков. Так или иначе, даже спустя 20 лет искитимцы хорошо помнят, с чего всё началось и к чему привело. Корреспондент НГС отправился в Искитим, прошёлся по местам былой славы «Григорьевских», внимательно изучил историю банды и нашёл очевидцев деяний «народных мстителей».

«Здесь был ад кромешный»

Ровно 20 лет прошло с тех пор, но история о нападениях на искитимских цыган и поджогах их домов осталась не только в памяти местных жителей — в качестве напоминания некоторые постройки так и стоят обугленные. Небольшой домик на Уклонной, 99, вернее то, что от него осталось, стережет лишь стая бродячих собак. О том, что здесь когда-то жили люди, напоминают только местами почерневшие от огня стены. Никого из соседей дома не оказалось.

Зато открыла дверь хозяйка дома на Западной, 73, что в паре минут ходьбы от Уклонной. Кристина живёт здесь с 2009 года, и о гонениях на цыган слышала лишь от знакомых.

— Мы купили этот дом в 2009 году. Хозяевами были цыгане, мы проверяли несколько раз его — ну и моя мама тут напротив жила, поэтому мы знаем, что в этом доме ничего не происходило. Но происходило всё на Озёрной, это я точно знаю. Там дом поджигали, его потом отстраивали. Но сейчас тут живётся спокойно, — уверяет Кристина.

Всё, что осталось от дома на Уклонной, 99 Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Кристина либо ошибается, либо скрывает правду, но спорить мы не стали — следуем по ее наводке на Озёрную. Никто из жильцов улицы нам не открыл, а найти подходящий под описание Кристиной дом не удалось.

Следующий пункт — улица Салтыкова-Щедрина, 12. Рядом соседним домом убирал снег с участка пенсионер, представившийся Валерием. Мужчина тоже стал уверять, что на их улице всё было спокойно. При этом о поджогах цыганских домов Валерий знает и помнит.

— Насколько я помню, у одного из авторитетов погиб сын из-за наркоты. Ну а так как здесь цыгане банковали наркотой, они это и устроили. Я как-то с ними не сталкивался, сейчас всё спокойно стало, таких проблем нет. Там (в доме, который фигурировал в сводках по делу о поджогах домов. — Прим. ред.) Серёга давно живет, газовщик он. С этой бедой у него никаких делов не было, — заключил Валерий и вернулся к уборке снега, посоветовав посетить улицу Красноармейскую.

Хозяйка дома на Западной либо лукавит, либо действительно не знает, что 20 лет назад в ее доме произошло преступление Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Жительница улицы Любовь Степановна будто ждала, что с ней кто-то заговорит о событиях двадцатилетней давности. Пенсионерка в деталях помнит, что на Красноармейской, как и на соседней улице, в 2005 году творился кошмар.

— Вот по Красноармейской [дом] цыгана сожгли. Его сжигали два раза: в первый раз он построил заново, потом снова сожгли. Теперь не восстанавливает. Говорят, его вообще убили, — вспоминает Любовь Степановна. — Здесь был ад кромешный. У нас вот здесь был киоск продуктовый, и постоянно тут были люди с наркотой. На Ермака раньше был огромный дом на двух хозяев: половину, которая была цыганская, сожгли. Там у них богато было: и рабочие, и бассейн, и лебеди с утками плавали. Теперь всё травой заросло. При этом во второй половине того дома жили русские, они там до сих пор живут.

«Здорово помог»

Хотя большая часть очевидцев либо уехала, либо умерла, те, кто застал нападения на цыган, ничего плохого в них не видят. Любовь Степановна вспоминает, что цыгане приехали в Искитим в конце 1990-х, и связывает те времена с наводнением города наркотиками.

— Очень много здесь торговали наркотиками. Под горой дважды дом цыганский сжигали. Он сначала его восстановил, а потом ему сказали: «Ты хоть пять раз восстанавливай, всё равно сжигать будем». Говорят, мужик какой-то крутой всё это устроил, — рассказала Любовь Степановна и добавила: — Он нам здорово помог. Я хоть его ни разу и не видела, но не поспоришь с тем, что именно он тогда здесь порядок навел.

Дом на Красноармейской хоть и сожгли бандиты, но в сводках его почему-то нет Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Дочь Людмилы Степановны Наталья не так давно вернулась в Искитим — уезжала, по её словам, как раз из-за преступности и наркотиков. Нападения на искитимские дома сибирячка считает «очисткой города».

— Тут по городу просто пройти было невозможно: настолько много их было и настолько нагло они себя вели. Поэтому мы и приняли решение уехать — переехали в Хакасию, десять лет там прожили. Сейчас вернулись, потому что у нас тут родители в возрасте, да и решилась проблема за это время, — призналась Наталья. — Но дело в том, что дома-то не проданы, участки так и стоят. Это значит, что они всё еще числятся за ними. Это может в любой момент вернуться.

Судная ночь

Ночью 19 декабря 2004 года к дому на Уклонной, 99 подъехали несколько машин. Из них вышли восемь человек в черных плащах с пистолетами и автоматами и потребовали открыть дверь. Главный дал команду остальным обыскать дом. Пока те взламывали сейф с карабином «Сайга», он угрожал хозяевам дома, супружеской паре, оружием и требовал отдать ему 100 тысяч рублей и наркотики. Ни того, ни другого у семьи не оказалось. Тогда мужчина одним ударом выбил шесть зубов хозяину дома и предупредил: скоро их жилье сожгут.

Через четыре часа бандиты вернулись, чтобы исполнить обещанное, но теперь их было около пятнадцати. Главарь отдал приказ одному из своих людей взять из машины канистру с бензином и сжечь дом. Супруги с ребенком выбежали из дома на мороз и смотрели, как огонь уничтожает всё, что у них было. Взрыв газового баллона фактически сравнял их дом с землей.

Когда-то к этому маленькому домику было пристроено здание побольше. Почему сожжённый дом на Ермака, 14 не попал в сводки — тоже загадка Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Это был дебют ОПГ «Григорьевские». Человеком, отдававшим приказы, был «положенец» Александр Григорьев, он же — «Гриня», «Директор» или «Дед Мороз». Ранее он был судим за хулиганство, избиение человека и угрозу убийством.

Рядом с ним находился Олег Бахарев по прозвищу «Бахарь» — второй по важности человек в ОПГ. До переезда Грини в Искитим из Бердска он собрал группировку вокруг себя, а затем делил с ним сферы влияния и следил за «общаком». На месте преступления был и Виктор Гришин, известный местным как «Витяня» или «Бобон». Он считался правой рукой Грини.

Роль «боевиков» в группировке занимали Олег «Соловей» Даманский, Дмитрий «Копчёный» Шагиахметов, который также был водителем Грини, Алексей Ручимский («Лёха Большой» или «Ручима») и Александр «Хамза» Исаков. Эти семь человек составляли основу ОПГ. По показаниям разных потерпевших и свидетелей, в нее входили 15-25 человек.

Также потерпевшие не раз описывали неких братьев Эдуарда и Станислава Агеевых. Из материалов дела следует, что они выполняли приказы Грини: например, именно Эдуард поджег дом на Уклонной.

Становление Грини

Александр Григорьев родился в городе Александров Владимирской области. В ноябре 2000 года его приговорили к четырем с половиной годам колонии за избиение сотрудника ФСБ в кафе. Освободившись по УДО в декабре 2003 года, он переехал в Бердск. Гриня никогда официально не работал и не был в браке, но, по данным НГС, у него было не менее пяти детей.

С еще одной криминальной историей связаны проблемы «положенца» со здоровьем: по слухам, после одной из перестрелок из его головы так и не смогли достать пулю. Гриня получил инвалидность второй группы.

С Соловьём и Копчёным из Бердска Григорьев был знаком еще до колонии. Освободившись, они продолжили общаться. В 2004 году Гриня переехал в Искитим, где и познакомился с Бахарем. До появления в Искитиме Григорьева Олег Бахарев был местным «авторитетом», но ему пришлось подвинуться и работать на «Директора». Через Бахаря Григорьев познакомился с Алексеем Ручимским и Александром Исаковым.

— Он был смотрящим за Бердском, местные его уважали, он пользовался большим авторитетом. Но считалось, что это всё заслуга его отца, который в свое время тоже был уважаемым человеком. Всегда был спокойным, статным, но бывали, конечно, перегибы, — вспомнил источник НГС, который был близок к ОПГ в 2005 году. — Один раз в кафе «Постоялый двор» он закусился с одним из своих и разбил о его голову бутылку. Но тут же извинился перед сотрудницами, говорил: «Девочки, не бойтесь, я всё компенсирую».

Гриня собирал вокруг себя только проверенных и надежных, по его мнению, людей Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











Условно-досрочное освобождение Грини из колонии едва ли говорит о его примерном поведении. К разборкам в бандитском стиле «Директор» вернулся уже через пару месяцев после выхода из тюрьмы. Григорьев захотел приобрести новый Mercedes-Benz G-Klasse («Гелендваген»). В конце 2003 года знакомый предложил ему обменять машину на его квартиру. Тот согласился, оценив «Гелендваген» 2001 года выпуска в 60 тысяч долларов.

При техосмотре автомобиля Гриня заметил в нём несколько деталей от модели 1999 года и понял, что его обманули. Знакомый заверил, что ему продали машину в таком виде другие перекупщики. Григорьев, Даманский и Шагиахметов их нашли и позвали в местное кафе «Изба» (там позже и будет собираться группировка для «деловых встреч»). Им сделали предложение, от которого нельзя было отказаться: либо 1 миллион рублей компенсации, либо смерть. После нескольких дней угроз Гриня с подельникам получили пакет с деньгами.

Список Грини

К середине 2004 года вокруг Александра Григорьева уже собралась полноценная группировка из людей, которым он доверял. Тогда Гриня якобы обеспокоился тем, что Искитим наводнили наркотики. Авторитет был уверен, что распространением запрещённых веществ в городе занимаются цыгане. В конце года Григорьев получил список искитимских цыган — в нём были адреса, имена и даты рождения. Остальные участники ОПГ поддержали руководителя в его желании стать «народным мстителем».

Версии при этом разнятся. Некоторые считают, что Гриня решил мстить из-за гибели сына или сына своего близкого друга. В показаниях свидетелей, даже тех, кто был близок к ОПГ, таких данных нет. Точно известно одно: Гриня не только «вершил правосудие», но и обогащался за счет погромов цыганских домов. Об этом говорят два других налета после поджога на Уклонной.

Следующей целью были родственники пострадавших после первого нападения. Семья жила в доме на Салтыкова-Щедрина, 12 — именно там Валерий сказал корреспонденту НГС, что никаких налетов не было. На самом деле ночью 4 января 2005 года десяток вооруженных мужчин в черном приехали к дому на «Хаммере». Дома в тот момент находилась женщина с ребенком. Гриня сверился со своим списком — жертвой, согласно ему, была цыганка. Бандиты обыскали дом, присвоили боеприпасы к охотничьему карабину «Сайга», кожаную куртку, золотые браслет и кольцо, мобильный телефон, мужские духи и скрылись.

В этом списке 12 преступлений, но в приговор легли 11 из них — поджога на Ермака, 14 в деле нет. Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











В ту же ночь «Григорьевские» поехали на Западную, 73 (его нынешняя хозяйка эти события отрицает либо не знает о них) и напали на женщину с больной матерью. Ни денег, ни драгоценностей в доме не нашли, зато украли несколько ампул с морфином, предназначенных больной раком пенсионерке.

Через несколько дней Гриня узнал, что родственники этой семьи живут в соседнем селе Лебедёвка, и вооруженная банда навестила их ночью 10 января. В доме находились муж с женой и пятеро их детей. Наличие несовершеннолетних «Григорьевских» не смутило: угрожая сжечь дом, бандиты присвоили золотое кольцо с бриллиантом за 60 тысяч рублей.

Из материалов дела следует, что чаще всего ни наркотиков, ни крупных сумм денег, ни каких-либо других предметов роскоши в домах, на которые банда совершала налёты, не было. Например, у одной из пострадавших «Григорьевские» требовали 3 тысячи рублей, чтобы не сжигать ее дом на 1-й Известковой. У женщины не нашлось таких денег, поэтому ей пришлось срочно продать диван, чтобы откупиться. Отсутствуют в материалах дел и указания на то, что «Григорьевские» находили в домах наркотики, кроме рецептурных препаратов пожилой женщины.

Действия Грини и его группировки дали результаты: цыганская диаспора, насчитывающая тогда около 150 человек, покинула Искитим. Испуганные люди, потерявшие дома, рассказывали о банде своим родственникам, и всего за несколько месяцев в городе почти не осталось цыган. При этом Гриня запретил хозяевам сожженных домов продавать их — такой приказ он якобы отдал и агентствам недвижимости. Вероятно, поэтому некоторые постройки так и остались брошенными в том же виде, в котором были зимой 2005-го.

Наказание

Новости об этнических гонениях в небольшом городе под Новосибирском разошлись по федеральным и даже зарубежным СМИ. «Григорьевскими» занялось управление по борьбе с организованной преступностью. Семерых членов ОПГ задержали в мае 2005 года. Восьмого участника, Эдуарда Агеева, объявили в розыск.

На суде «Григорьевские» вину не признали и всё отрицали — даже сам факт тесного общения друг с другом, вспоминает старший прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Новосибирской области Ирина Балаганская. Удивительно, но доказать наличие оружия у ОПГ следствию так и не удалось.

— Им было предъявлено обвинение в совершении разбойных нападений с использованием предметов, похожих на оружие. Мы не можем говорить, что это был обрез или что-то еще, так как это следует из показаний потерпевших в ходе суда. Поскольку не были проведены экспертизы, мы расценивали это как преступления, совершённые с «использованием предметов», — объяснила прокурор.

Дом на Салтыкова-Щедрина, в котором, как говорят соседи, ничего не происходило Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Ничем особенным во время суда «Григорьевские» не отличились, добавила Ирина Балаганская. Особенно спокойным был лидер ОПГ.

— Конечно, были какие-то выпады, взрывы эмоций, когда они могли кричать. Начинали проявлять агрессию в отношении потерпевших, которых допрашивали. Но только не Григорьев, — уточнила она.

Потерпевшими по делу признаны 26 человек. При этом рассмотрение затянулось более чем на два года, потому что найти всех пострадавших, которые сбежали из Искитима, оказалось трудно.

— Два года мы рассматривали это дело только из-за того, что многие потерпевшие покинули территорию города. Искали их везде и всюду: и в Новосибирске, и оперативные сотрудники помогали нам их найти в других городах. Их просили приехать, повестки вручали. Только после этого они приезжали и давали показания, — рассказала прокурор.

Сами потерпевшие на суде говорили, что не жили богато. Это подтверждали и фотографии из материалов дела: роскоши в них было мало, признала гособвинитель. При этом они не отрицали, что некоторые из их сообщества всё же торговали наркотиками. Ирина Балаганская предполагает, что Григорьев мог по ошибке врываться не в те дома. Кроме того, Гриня был убежден, что все представители цыганской национальности торгуют наркотиками. Добиться правды от членов ОПГ так и не удалось.

— Они ничего не объясняли, вину не признали. Все говорили, что преступление не совершали, что это был оговор, так как якобы лица цыганской национальности все мошенники, поэтому верить им нельзя, — заключила Ирина Балаганская.

Новосибирский областной суд вынес приговор «Григорьевским» 5 ноября 2008 года. Александр Григорьев получил 14 лет и 6 шесть месяцев колонии строгого режима. Виктору Гришину и Олегу Бахареву дали 11 и 9 лет колонии строгого режима. Олег Даманский и Александр Исаков отправились в тюрьму на 12 лет, столько же получил Алексей Ручимский. Дмитрию Шагиахметову дали 9 лет строгого режима.

Что с «Григорьевскими» сейчас?

По данным НГС, все осужденные за нападения на цыганские дома участники ОПГ уже вышли на свободу. Исключением стал только Олег Бахарев — по данным источника, он отбывает новый срок в тогучинской ИК-21 по другому делу.

Гриня последний раз был зарегистрирован в Искитиме — источник НГС сообщил, что он живет в одном из домов по улице Комсомольской. Олег Даманский, утверждает собеседник, тоже вернулся на прежнее место жительства в Кольцово.

Недалеко отсюда, на улице Болотной, произошло ещё одно нападение Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











Дмитрий Шагиахметов живет в Бердске и, судя по фотографиям в соцсетях, воспитывает внуков. Он стал единственным из бывших членов ОПГ, с которым корреспонденту НГС удалось связаться. Общаться мужчина не захотел.

Эдуард Агеев, упоминавшийся в материалах дела, владеет крупной по искитимским меркам компанией и занимается грузоперевозками — за прошлый год ее оборот составил почти 80 миллионов рублей. До апреля он также управлял компанией по торговле электрооборудованием с выручкой почти 30 миллионов.

Источник НГС вспомнил, что местные жители с удивлением восприняли приговор «Григорьевским» — посчитали его слишком строгим.