Новосибирцы погрязли в кредитах и десятки домов без отопления — главные события 24 ноября

Итоги дня Источник: Татьяна Фатеева / NGS.RU











Редакция НГС ежедневно освещает десятки событий, которые происходят в Новосибирске и области. Многие из них вызывают общественный интерес, а некоторые остаются незамеченными нашей аудиторией. В этом дайджесте мы собрали 5 новостей, которые больше всего заинтересовали наших читателей.

Один в каргатском лесу: как студент из Москвы приехал выживать на морозе — он просил о помощи на форумах и умер

Уехать в Сибирь и выживать в ночном лесу под Каргатом — поступок, на который мало кто решится. И главное — зачем. Так подумали и участники форума выживальщиков в 2010 году, когда читали сообщения от москвича Игоря Грудцинова, который просил советов о том, как не замерзнуть в -20 градусов. Участники форума отвечали на его сообщения, но когда Игорь перестал писать, посоветовались и решили, что парень решил пошутить над опытными выживальщиками. Только через год стало известно — Игорь правда отправился в лес и погиб. Что толкнуло студента-отличника на такой шаг и почему его истории не поверили — вспоминаем в этом материале.

«Путевки стоили 620 тысяч»: новосибирцы берут кредиты, несмотря на высокие ставки, — они рассказали, на что

До Нового года остается чуть больше месяца, но новосибирцы уже начинают готовиться. Сибиряки торопятся закупить продукты, наряды и подготовить подарки для близких, а некоторые решили в этом году порадовать себя и исполнить давнюю мечту. Но чтобы реализовать задуманное, нужны средства, а их зачастую не хватает, и тогда некоторые оформляют кредиты в банках. Мы поговорили с новосибирцами и узнали, на что они берут займы перед новогодними праздниками.

Жилье вместо салатов: цех общепита в Бердске превратили в квартиры с выходом в подъезд пятиэтажки — жильцы пошли в суд

Известно много случаев, когда жилые помещения в домах переделывают в коммерческие — магазины, салоны, офисы. Но эта история о том, как один предприниматель решил переделать производственное помещение — пристройку к дому в Бердске — в жилое. Вроде изначально всё шло хорошо, но в какой-то момент мужчина столкнулся с активным отпором местных жителей. В противостоянии жильцов пятиэтажки с предпринимателем разбирался корреспондент НГС Илья Калинин.

«Проснулся из-за холода»: в Новосибирске закрыли проезд из-за коммунальной аварии — отопления нет в 115 домах

В Ленинском районе Новосибирска закрыли проезд из-за коммунальной аварии. По данным мэрии, из-за дефекта на теплотрассе в Ленинском районе вблизи улицы Связистов, 112 закроют проезд по перекрестку улиц Оборонная и Связистов. Тепло отключили в 07:00, вернуть всё планируют завтра в 06:00.

Солнечный и теплый конец ноября: какая погода ждет новосибирцев на следующей неделе — прогнозы сервисов