«Проснулся из-за холода»: в Новосибирске закрыли проезд из-за коммунальной аварии — отопления нет в 115 домах

Сейчас специалисты НТСК устраняют дефект на теплосетях

В Ленинском районе Новосибирска закрыли проезд из-за коммунальной аварии. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

По данным городской администрации, из-за дефекта на теплотрассе в Ленинском районе вблизи улицы Связистов, 112 закроют проезд по перекрестку улиц Оборонная и Связистов.

— Работы выполняет НТСК. Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, — сообщили в пресс-центре мэрии.

НГС обратился за комментарием в пресс-службу СГК, чтобы узнать сколько домов отключены от тепла. По данным муниципального портала, сейчас отопления нет в 115 домах. Тепло отключили в 07:00, вернуть все планируют завтра, в 06:00.

— Приехал в Новосибирск после недели отсутствия. Нет отопления дома. В четыре утра приехал, в шесть утра проснулся от того, что замерз, — сообщают читатели НГС.

На карте отключений указано, что сейчас без отопления в Ленинском районе 115 домов

Недавно более 50 домов в Кировском районе Новосибирска на сутки остались без отопления и горячей воды .

Обновлено. В пресс-службе СГК объяснили НГС, что сегодня специалисты меняют поврежденный участок теплосети на улице Связистов. В контуре отключения 23 многокварных дома, работы продлятся до 6 часов утра 25 ноября.

— Стараемся завершить ремонт как можно быстрее, по окончании работ теплоснабжение будет незамедлительно восстановлено, — сообщили в СГК.