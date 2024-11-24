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Мой дом «Проснулся из-за холода»: в Новосибирске закрыли проезд из-за коммунальной аварии — отопления нет в 115 домах

«Проснулся из-за холода»: в Новосибирске закрыли проезд из-за коммунальной аварии — отопления нет в 115 домах

Порыв произошел в Ленинском районе

13 576
219 комментариев

Сейчас специалисты НТСК устраняют дефект на теплосетях

В Ленинском районе Новосибирска закрыли проезд из-за коммунальной аварии. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

По данным городской администрации, из-за дефекта на теплотрассе в Ленинском районе вблизи улицы Связистов, 112 закроют проезд по перекрестку улиц Оборонная и Связистов.

— Работы выполняет НТСК. Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, — сообщили в пресс-центре мэрии.

НГС обратился за комментарием в пресс-службу СГК, чтобы узнать сколько домов отключены от тепла. По данным муниципального портала, сейчас отопления нет в 115 домах. Тепло отключили в 07:00, вернуть все планируют завтра, в 06:00.

— Приехал в Новосибирск после недели отсутствия. Нет отопления дома. В четыре утра приехал, в шесть утра проснулся от того, что замерз, — сообщают читатели НГС.

На карте отключений указано, что сейчас без отопления в Ленинском районе 115 домов

Недавно более 50 домов в Кировском районе Новосибирска на сутки остались без отопления и горячей воды.

У вас в доме нет отопления? Расскажите об этом редакции НГС, не забудьте написать свой адрес.

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Обновлено. В пресс-службе СГК объяснили НГС, что сегодня специалисты меняют поврежденный участок теплосети на улице Связистов. В контуре отключения 23 многокварных дома, работы продлятся до 6 часов утра 25 ноября.

— Стараемся завершить ремонт как можно быстрее, по окончании работ теплоснабжение будет незамедлительно восстановлено, — сообщили в СГК.

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Коммунальная авария Перекресток
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Комментарии
219
За державу обидно!
24 ноября, 11:46
Закономерный и вполне ожидаемый результат кадровой политики,когда на руководящих постах меняют "шило на мыло" и "мыло" выбирают из тех ,кто или вообще никогда и никем не руководил кроме стола и стула или тех, кто на предыдущей должности всё развалил и завалил. Вот к примеру ,кто у нас рулил и отвечал за ЖКХ в мэрии????? И как он вдруг пошёл на повышение отвечать за это же ,но в масштабах области??? Его по всюду узнают,скажите ,как его зовут.....?
Кендурь
24 ноября, 11:39
Ну что ж, следовало ожидать: запасы СССР не вечны, и так 30 лет насилуют с лишним, а новые "хозяева" толком и не вложили ничего. В общем, автономный обогреватель на газовом баллоне лишним не будет. Как и туристическая плитка.
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