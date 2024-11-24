Жилье вместо салатов: цех общепита в Бердске превратили в квартиры с выходом в подъезд пятиэтажки — жильцы пошли в суд

Дом, в котором разгорелся конфликт между жильцами и владельцами пристройки Источник: Андрей Бортко











Известно много случаев, когда жилые помещения в домах переделывают в коммерческие — магазины, салоны, офисы. Но эта история о том, как один предприниматель решил переделать производственное помещение — пристройку к дому в Бердске — в жилое. Вроде изначально все шло хорошо, но в какой-то момент мужчина столкнулся с активным отпором местных жителей. В противостоянии жильцов пятиэтажки с предпринимателем разбирался корреспондент НГС Илья Калинин.

От пекарни до жилого помещения

Жители, чьи квартиры находятся над пристройкой, страдают больше всего Источник: Андрей Бортко











Пятиэтажка в Новом поселке в Бердске по адресу улица Матросова, 50а — из тех домов, которые строили в 1990-е сразу с помещением под магазин. Иногда в таких пристройках открывали пищевое производство. Первые годы помещение пустовало, но в конце 1990-х его выкупили под пекарню.

Историю пристройки, как и дальнейшее противостояние с жильцами журналисту НГС рассказал предприниматель Александр Благодёр. Он руководит здесь бизнесом, хотя уточняет, что не является собственником помещений, а лишь представляет его. Последние годы пристрой принадлежит 72-летней женщине по имени Наря Ким. Она — тетя жены Александра Ольги Ким.

— Тетя — пожилой человек, ей это помещение уже не нужно. Раньше мы с женой занимались здесь корейскими салатами, продолжали дело ее родителей. А тете платили аренду, — объяснил Александр.

Александр Благодёр попросил не снимать его Источник: Андрей Бортко











По данным «Контур Фокус», на имя Наря Ким было зарегистрировано ИП, закрывшееся в 2016 году. За Ольгой Ким числилось два ООО с одинаковыми названиями «Хан-Сик». В одном она являлась директором, учредителем — Андрей Ким. Обе компании ликвидированы в 2022 и 2024 году соответственно.

Семейство Ким владеет пристройкой с 1998 года. К нему еще относились площади — подсобки на первом этаже всего дома. В помещении делали выпечку и корейские салаты. Иногда это мешало жителям шумом от ночного производства, разгрузкой товара или сильными запахами.

— Жалобы постоянно были… Но в каких-то моментах мы шли навстречу: двор заасфальтировали, мусорные контейнеры переставили, даже как-то капремонт оплатили жильцам, — перечисляет Александр.

По словам мужчины, какого-то острого противостояния не было, пока не появился проект о переводе коммерческих площадей в жилые помещения.

Предприниматель показывает документы, которые разрешали перепланировку нежилых помещений в жилые Источник: Андрей Бортко











Осенью 2022 года начался перевод промышленных площадей пристройки в жилые квартиры: здесь появилось шесть студий разной площадью. Разрешение на изменение назначения пристройки подписали в администрации Бердска. Квартиры, уверяет Благодёр, зарегистрированы в Росреестре и уже нашли своих покупателей.

— Двери в подъезд [из пристройки] мы делали в последнюю очередь. Чтобы шума, грязи не было. Но как только сделали двери, люди провели собрание и сказали, что они против входа через подъезд. У нас было несколько проектов перепланировки, но администрация согласовала только тот, что был с выходом через первый подъезд, — уточнил предприниматель.

Прорубленная стена в подъезд стала началом жесткого противостояния.

Суды и гонения

Жильцы дома наперебой рассказывают, с чем им пришлось столкнуться в этом противостоянии Источник: Андрей Бортко











Александр Благодёр уверяет: жильцы испугались прорубленных проемов в якобы несущей стене между пристройкой и первым подъездом дома. Стена на самом деле несущей не является.

Жительница дома Юлия Сидорова призналась, что изначально была против перевода пристройки в жилые квартиры.

— Я не хотела, чтобы сносили несущую стену, потому что квартиру здесь не продам. Но потом мы с мужем подошли к Александру, он показал чертежи, из которых мы увидели, что эта стена — не несущая. Ну раз не несущая — ради бога! Я вообще живу на четвертом этаже, меня это не касается. К тому же я собираюсь уезжать отсюда и продавать квартиру… И когда было голосование, я воздержалась. Но после того, как я воздержалась, на нас начались гонения. Например, один сосед пьяным напал на моего мужа, — подчеркнула женщина, но все же уточнила, что поводом для драки была совершенно иная причина.

Замки дверей в прорубленной стене кто-то уже запенил: предприниматель подозревает жильцов, жильцы — предпринимателя Источник: Андрей Бортко











В итоге неразрешимый «квартирный вопрос» вышел в публичную плоскость: жители подали на владелицу промышленных помещений Нарю Ким в суд. Пожилую женщину в суде никто не видел, ее представляла Елена Куликова.

— Конфликт со стороны жильцов не обоснован. Не обоснован со всех сторон. Там документы все соответствуют. На каком фоне у них такие конфронтации происходят — тоже непонятно. Возможно, жильцы в силу своей зависти чинят какие-то препятствия, — поделилась соображениями Елена Куликова.

Алла Комарова рассказывает, как Александр трижды стукался в машины на придомовой парковке Источник: Андрей Бортко











Суд жильцы выиграли в этом году. И апелляцию тоже. Разрешение на перевод нежилых помещений в жилые, выданное два года назад администрацией Бердска, признано незаконным. Потому что разрешение было подготовлено без согласия собственников дома.

Сам Александр в разговоре с журналистом немного отстраняется от темы судов, уточняя, что не ходил на них, а все решения принимала, несмотря на свой возраст, якобы тетя жены.

Год без горячей воды и битые машины

Один из поврежденных автомобилей. Кстати, одна пострадавшая, не выдержав, в ответ разбила Александру молотком стекла его машины Источник: Андрей Бортко











Жители дома, выступающие против жилых квартир в пристройке, заверили, что прорубленная стена в подъезд — не самая главная проблема.

— Я живу здесь с 1993 года и прекрасно знаю, что изначально это был магазин Игоря Кима. И работал он как магазин. И по техпаспорту — магазин. Потом это помещение подарили Андрею Киму, который жил в нашем подъезде. И тогда это стало цехом по производству корейских закусок. Это помещение не рассчитано на жилье. А Александр [Благодёр] здесь без году неделя, — рассказала Алла Комарова.

Жильцы не имели ничего против стройки, пока она шла за стенами дома. Осознание проблем, которые могут прийти вслед за появлением квартир в пристройке, наступило позже.

— Мы же не предполагали, что они внедрятся в наш подъезд, когда начали строительство. Мы думали, что у них входы там и будут — на улице, — пояснила жительница дома Надежда Ламбрехт.

К этим квартирам на первом этаже, переделанным из нежилого помещения, у жильцов претензий не было Источник: Андрей Бортко











Жильцы говорят, нежилое помещение не рассчитано на квартиры: там промерзает крыша, отсутствует отопление, непонятно, какая нагрузка ляжет на домовую электросеть и так далее.

— Они всё там самовольно делали… Никаких грамотных строителей там не было: делал все Александр с каким-то подсобным рабочим, — рассказала Надежда Ламбрехт.

И проблемы, уверяют жители, уже появились: со стены подъезда, где рубили проходы, убрали батареи, и в подъезде стало холодно.

Помимо этого, рассказывают женщины, Александр постоянно оказывает на самых активных психологическое давление. Например, пожилой Надежде Ламбрехт якобы говорил при встрече: «Вы еще не сдохли?».

Надежда Ламбрехт уверяет, что Александр может грубо выразиться при встрече или неожиданно промчаться мимо на машине с гудящим сигналом Источник: Андрей Бортко











У Ксении Субочевой под ее квартирой — на нежилой территории — дважды забивало канализацию. Однажды пришлось даже вызывать специальную службу, которая с помощью видеокамеры обнаружила в трубе строительную пену. Акт аварийной работы Ксения Субочева показала, но полноценной экспертизы, говорит, не проводилось. Добиться права проникновения в помещение, где, как подозревают жильцы, запенивали сливную трубу, они не смогли даже через полицию и прокуратуру.

— А в декабре 2022 года у нас внезапно отключилась горячая вода. И мы 300 дней жили без нее. Дело в том, что часть коммуникаций проходят через них (площади Ким. — Прим. ред.). Однажды Александр вызвал сантехников — у него что-то текло. Сантехники из УК приехали, перекрыли воду, но Александр не разрешил ремонтировать, сказав, что сам все сделает. После этого он перестал пускать всех на территорию. Пришлось УК судиться, чтобы получить доступ на эти площади. И сделать это удалось только с судебными приставами и с третьего раза, когда мы пожаловались мэру, — рассказала Алла Комарова.

А еще Александр Благодёр, говорят женщины, трижды, паркуясь, врезался на своем грузовичке в стоящие у дома машины. Стукался в чужую машину и честно дожидался ГАИ. Ущерб был минимальный, оплачивала его страховая, а полиция в трех одинаковых авариях не нашла никакого умысла.

Так выглядела пристройка до перепланировки под жилье Источник: Андрей Бортко











Сам Александр, комментируя рассказы жильцов, находит объяснения для всех обвинений: грубую фразу «сдохла» он не говорил, хотя существование натянутых отношений с жильцами не отрицает, стукался на парковке из-за плохих погодных условий, а про канализацию предполагает, что замерзла она из-за низкой температуры в нежилых помещениях.

Обвинение в том, что он не давал УК починить горячий водопровод на площадях нежилых площадей — никого не пускал на частную территорию, Александр тоже объяснил. Сначала, говорит, действительно была обнаружена авария на его территории. Потом он отказал мастерам УК в ремонте, потому что они, по его мнению, выполнят ремонт недостаточно хорошо. При этом сам он ремонт начать не мог, так как хотел дождаться экспертизы трубы, чтобы снять с себя обвинения в намеренной аварии. А потом подвал был продан другому собственнику, а сам Александр и экс-владелица подвала Наря Ким отсутствовали в стране.

Что происходит сейчас

Пока корреспондент НГС разговаривал с жильцами, кто-то срезал пену с дверей раздора Источник: Андрей Бортко











Директор УК «Альтернатива» Владимир Рак, комментируя конфликт между жильцами дома и предпринимателем Благодёром, пояснил, что управляющая компания на стороне жильцов.

Рак уверен, что перевод нежилых помещений в жилые в существующих условиях нереален. Такую перепланировку пристройки в квартиры директор управляющей компании даже сравнил с мошенничеством. Эти помещения, заметил он, невозможно будет эксплуатировать в качестве жилья, потому что там нет вентиляции, отопления, утепления пола, крыши и много другого. Но если вложить деньги и исправить все эти недостатки, то квартиры там сделать можно. Если жители не будут против.

Тем временем жители дома подали в суд новый иск. Теперь они намерены обязать владельца нежилых площадей привести всё в исходное состояние.

Генеральный директор «Сибирской юридической компании» Сергей Карпекин назвал случай перевода нежилого помещения в жилое — редкостью.

— Я даже не помню, когда с таким встречался. Но тут не должно быть сложности, если помещение удовлетворяет всем необходимым требованиям. И если такие квартиры нормально впишутся в жилой дом, почему — нет? Они просто станут частью дома. Они могут стать неким подобием апартаментов, в которых можно жить, но не факт, что они будут полностью соответствовать жилому помещению в многоквартирном доме. Вот жилое помещение вывести в нежилое — уже сложнее, — прокомментировал юрист.

В мае 2023 года НГС рассказал про предпринимателя Руслана Коноваленко, который перестроил котельную в жилой дом.