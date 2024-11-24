«Путевки стоили 620 тысяч»: новосибирцы берут кредиты, несмотря на высокие ставки — они рассказали, на что

К концу года увеличивается помесячная сумма кредитов Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











До Нового года остается чуть больше месяца, но новосибирцы уже начинают готовиться. Сибиряки торопятся закупить продукты, наряды и подготовить подарки для близких, а некоторые решили в этом году порадовать себя и исполнить давнюю мечту. Но чтобы реализовать задуманное, нужны средства, а их зачастую не хватает, и тогда некоторые оформляют кредиты в банках. Мы поговорили с новосибирцами и узнали, на что они берут займы перед новогодними праздниками.

Новый год под пальмами и у океана

Пара планирует отметить Новый год на Бали Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU











Длинные новогодние праздники — хороший повод, чтобы отправиться в путешествие. А когда у тебя есть шанс совместить два торжества в одно, то тут сама судьба шепчет, что пора покупать билеты на самолет.

Новосибирцы Максим и Ольга в начале ноября сыграли свадьбу. До брака они встречались четыре года и практически каждые два–три месяца ездили в небольшое путешествие. За четыре года молодожены успели побывать в Калининграде, Владивостоке, Казани и других городах России. Но до путешествия за границу дело так и не дошло.

— Побывали мы много где, но за границу так и не получилось съездить: то ковид, то финансы не позволяли. Максим еще до встречи со мной бывал в Египте и в Китае, а вот я за рубежом никогда не была, — призналась Ольга.

Еще до того, как сыграть свадьбу, ребята решили, что в свадебное путешествие отправятся за границу. Выбор пал на Бали. Молодожены решили немного отложить поездку и совместить медовый месяц с празднованием Нового года.

— Свадьбу мы отметили скромно, так сказать, в кругу самых близких. На торжестве помимо нас было всего 12 человек. Свадьбу мы сыграли на скопленные деньги, а вот на путешествие средств немного не хватило, поэтому решили взять кредит, — рассказал Максим.

Двухнедельное путешествие паре обошлось чуть больше 600 тысяч. Молодожены взяли в кредит на пять лет 400 тысяч рублей под 25% годовых.

— У нас были свои скопленные деньги, плюс нам на свадьбе также дарили в основном деньгами. Путевки за двоих стоили около 620 тысяч. Плюс около 150–200 тысяч планируем взять с собой, — объяснила Ольга.

Ежемесячно пара будет отдавать банку около 12 тысяч рублей. Как отметили ребята, они планируют полгода платить установленную банком сумму, чтобы была хорошая кредитная история, а потом закрыть кредит досрочно.

В путешествие Ольга и Максим отправятся 26 декабря: Новый год они встретят без снега, но зато на берегу океана под пальмами.

В Новый год с широкой улыбкой

На лечение зубов у сибиряка уйдет полгода Источник: Екатерина Тычинина / 74.RU











Любые невзгоды надо встречать с улыбкой — именно так считает новосибирец Олег, который к Новому году решил заняться своим здоровьем. И начал он с малого, хотя и не самого дешевого: молодой человек решил привести в порядок зубы.

— Проблемы с зубами появились достаточно давно, но я всё не мог заняться этой ситуацией: то денег нет, то времени. В этом году решил, что время пришло, и записался к стоматологу. Скажу вам так: вылечить зубы — занятие не из дешевых. Как сейчас часто говорят, надо не честь смолоду беречь, а зубы, — смеется сибиряк.

Молодому человеку пришлось раскошелиться на 500 тысяч рублей. Как рассказал Олег, такой суммы у него не оказалось, поэтому он был вынужден взять кредит. Эту сумму Олег взял на 5 лет под 23,6%, его ежемесячная плата за кредит составляет чуть больше 14 тысяч. Сибиряк планирует закрыть его раньше срока.

— Мне говорили, что лечение зубов — это дорого, но не думал, что обойдется в полмиллиона. После осмотра врач сказал, что надо три зуба лечить, один вырывать и два вставлять. Плюс к этому чистка и отбеливание, — рассказал Олег.

По словам сибиряка, лечение займет у него полгода. Так что к лету молодой человек надеется улыбаться во все 32 зуба.

Новый год в новом интерьере

Ранее семья сделала ремонт в гостиной Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Сибирячка Светлана решила к Новому году обновить обстановку и взяла кредит на новую кухню.

— В прошлом году от нас с мужем съехал второй сын — поступил на учебу в Москву и сейчас живет в общежитии. Поэтому мы с мужем начали понемногу делать ремонт в нашей трешке, — объяснила Светлана.

В начале этого года семья на скопленные деньги отремонтировала гостиную и купила туда новую мебель. Теперь очередь дошла до кухни.

— У нас были сбережения на учебу сына, так как до конца не были уверены, что он поступит на бюджет. Но нам повезло, сын поступил на бесплатное обучение. Часть скопленных денег мы потратили на ремонт и мебель в гостиной, ушло около 400 тысяч. Оставшиеся деньги оставили для сына. А чтобы купить мебель для кухни, я оформила кредит на 300 тысяч, — рассказала Светлана.

По ее словам, на кухне у них была мебель, купленная еще в начале двухтысячных, и она не только вышла из моды, но и пришла в ненадлежащее стояние. Сейчас семья заказала встраиваемый кухонный гарнитур, а также большой обеденный стол, за которым будут собираться с сыновьями и семьей старшего сына. Новый год они планируют встретить уже на обновленной кухне.

Светлана оформила кредит на 4 года под 26,3% и будет платить чуть больше 10 тысяч рублей в месяц. По словам сибирячки, она намерена платить установленную банком сумму на протяжении всего срока.

Статистика потребительских кредитов в Новосибирске

За 9 месяцев новосибирцы оформили кредитов на 355 миллиардов рублей Источник: Юрий Орлов / Городские порталы За один только сентябрь горожане и жители области взяли в кредит 36,7 миллиарда Источник: Юрий Орлов / Городские порталы

В Новосибирской области за первые 9 месяцев 2024 года было оформлено кредитов на сумму 355 283 миллиона рублей — это на 68 429 миллионов больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщает Сибирское ГУ Банка России.

Только в сентябре 2024 года в Новосибирске было оформлено кредитов на 36 762 миллиона рублей. Если же посмотреть динамику за несколько лет, то с каждым годом эта сумма становится больше. Также к концу года увеличивается помесячная сумма кредитов.

Редакция НГС также направила официальные запросы в «Сбербанк», «ТБанк», «Альфа-Банк», ВТБ и «Росбанк» — за время подготовки материала ни один из банков рост суммы выданных кредитов не прокомментировал.