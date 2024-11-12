В Центробанке анонсировали снижение ключевой ставки: как изменится показатель и когда

Эльвира Набиуллина пообещала, что ключевая ставка еще не долго будет высокой Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Ключевую ставку начнут снижать уже в марте. Об этом заявила на встрече с фракцией КПРФ глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Ключевая ставка — это процентная ставка, под которую ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам. Регулирование этого показателя — один из инструментов денежно-кредитной политики государства, целью которой является сдерживание или повышение инфляции, также стимулирование экономического роста.

— С марта месяца ставка Центробанка будет снижаться и постепенно достигнет уровня 2023 года, — приводит слова Набиуллиной депутат Госдумы Мария Прусакова в своем Telegram-канале.

В 2023 году ключевая ставка находилась в диапазоне от 8,5% до 16%.

Однако депутат отнеслась к заявлению председателя ЦБ РФ скептически. Она не верит, что в ближайшее время мы увидим снижение показателя.

Однако в ЦБ утверждают, что Набиуллина не называла конкретных сроков и принимать решения по ключевой ставке они будут, опираясь на динамику инфляции.

Банк России на заседании 25 октября поднял ключевую ставку до рекордных 21%. Доцент кафедры финансовых рынков и финансовых институтов НГУЭУ Эдуард Коложвари не исключает, что это еще не конец и показатель могут поднять в будущем до 23%. Пока же, помимо снижения инфляции, повышенная ставка привела к дорогим кредитам и сложностям с покупкой жилья.

Автор телеграм-канала bitkogan, президент компании «Московские партнеры», профессор Высшей школы экономики Евгений Коган считает, что экономике России грозит рецессия на фоне ужесточения денежно-кредитной политики. По его словам, если не начать снижать ставку, последствия можно будет увидеть уже в 2025 году.