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Экономика В Центробанке анонсировали снижение ключевой ставки: как изменится показатель и когда

В Центробанке анонсировали снижение ключевой ставки: как изменится показатель и когда

Обещали вернуться на уровень 2023 года

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40 комментариев

Эльвира Набиуллина пообещала, что ключевая ставка еще не долго будет высокой

Ключевую ставку начнут снижать уже в марте. Об этом заявила на встрече с фракцией КПРФ глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Ключевая ставка — это процентная ставка, под которую ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам. Регулирование этого показателя — один из инструментов денежно-кредитной политики государства, целью которой является сдерживание или повышение инфляции, также стимулирование экономического роста.

— С марта месяца ставка Центробанка будет снижаться и постепенно достигнет уровня 2023 года, — приводит слова Набиуллиной депутат Госдумы Мария Прусакова в своем Telegram-канале.

В 2023 году ключевая ставка находилась в диапазоне от 8,5% до 16%.

Однако депутат отнеслась к заявлению председателя ЦБ РФ скептически. Она не верит, что в ближайшее время мы увидим снижение показателя.

Однако в ЦБ утверждают, что Набиуллина не называла конкретных сроков и принимать решения по ключевой ставке они будут, опираясь на динамику инфляции.

Банк России на заседании 25 октября поднял ключевую ставку до рекордных 21%. Доцент кафедры финансовых рынков и финансовых институтов НГУЭУ Эдуард Коложвари не исключает, что это еще не конец и показатель могут поднять в будущем до 23%. Пока же, помимо снижения инфляции, повышенная ставка привела к дорогим кредитам и сложностям с покупкой жилья.

Автор телеграм-канала bitkogan, президент компании «Московские партнеры», профессор Высшей школы экономики Евгений Коган считает, что экономике России грозит рецессия на фоне ужесточения денежно-кредитной политики. По его словам, если не начать снижать ставку, последствия можно будет увидеть уже в 2025 году.

Экономист, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович объяснил, что ЦБ действительно работает на снижение инфляции, но рост ключевой ставки не действует мгновенно. На то, чтобы механизм начал работать, может понадобиться до полутора лет.

ПО ТЕМЕ
Эльвира Набиуллина Ключевая ставка Инфляция Прогноз КПРФ
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Комментарии
42
kalqcd
1 час
Уже не знают как успокоить. Видать, совсем дело дрянь.
Гость
1 час
Ну можно до 30% поднять в декабре , в марте начать снижать и постепенно за двадцать лет прийти к ставке 16%
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