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Зима Солнечный и теплый конец ноября: какая погода ждет новосибирцев на следующей неделе — прогнозы сервисов

Солнечный и теплый конец ноября: какая погода ждет новосибирцев на следующей неделе — прогнозы сервисов

В Новосибирск придет ясная погода без осадков на следующей неделе

9 675
38 комментариев

На следующей недели сервисы прогнозируют теплую погоду почти без осадков

Конец ноября порадует новосибирцев солнечной и достаточно теплой погодой. Синоптики прогнозируют, что в понедельник в городе будет -4 градуса. НГС изучил прогнозы трех сервисов на неделю, чтобы узнать, какая погода ждет новосибирцев.

Сервис «Яндекс.Погода» составляет прогноз по статистике за последние 10 лет. Ожидается, что неделя в Новосибирске начнется с ясной погоды, в четверг и пятницу также будет солнечно. В остальные дни в городе прогнозируют облачную погоду, а в воскресенье — небольшой снег. Температура при этом днем будет держаться в пределах от -4 до -7 градусов, ночью же от -4 до -12 градусов. Самым теплым днем станет понедельник, тогда температура составит -4 градуса, а холоднее всего будет в субботу, температура в этот день опустится до -7 градусов.

Сервис прогнозирует ясную погоду в понедельник, четверг и пятницу

Gismeteo также сообщает о неделе без морозов, по данным сервиса, ясная погода продержится со вторника по четверг, а осадков и вовсе не ожидается. Правда в конце недели похолодает до -11 градусов днем и -18 градусов ночью. Самым теплыми днями недели станут понедельник и среда, тогда температура днем составит -4 градуса.

Солнце будет радовать новосибирцев со вторника по четверг

По прогнозу сайта World Weather, солнце ожидается в Новосибирске в понедельник и пятницу, в остальные дни специалисты прогнозируют облачную погоду. Температура днем будет держаться в диапазоне от -6 до -8 градусов, а ночью от -4 до -11 градусов. Самыми теплыми днями станут вторник и четверг, а холоднее всего будет в субботу.

Специалисты не прогнозируют осадки на следующей неделе

Ранее новосибирские синоптики рассказали НГС, что последняя декада ноября будет теплее, чем обычно. Температура ожидается выше нормы на 2-4 градуса.

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Комментарии
38
280001480
24 ноября, 13:31
а зачем вам отопление, если -40 нет? ваш пупок
Татьяна 53
24 ноября, 13:13
Ну и отлично.
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