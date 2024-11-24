Солнечный и теплый конец ноября: какая погода ждет новосибирцев на следующей неделе — прогнозы сервисов

На следующей недели сервисы прогнозируют теплую погоду почти без осадков Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Конец ноября порадует новосибирцев солнечной и достаточно теплой погодой. Синоптики прогнозируют, что в понедельник в городе будет -4 градуса. НГС изучил прогнозы трех сервисов на неделю, чтобы узнать, какая погода ждет новосибирцев.

Сервис «Яндекс.Погода» составляет прогноз по статистике за последние 10 лет. Ожидается, что неделя в Новосибирске начнется с ясной погоды, в четверг и пятницу также будет солнечно. В остальные дни в городе прогнозируют облачную погоду, а в воскресенье — небольшой снег. Температура при этом днем будет держаться в пределах от -4 до -7 градусов, ночью же от -4 до -12 градусов. Самым теплым днем станет понедельник, тогда температура составит -4 градуса, а холоднее всего будет в субботу, температура в этот день опустится до -7 градусов.

Сервис прогнозирует ясную погоду в понедельник, четверг и пятницу Источник: «Яндекс.Погода»











Gismeteo также сообщает о неделе без морозов, по данным сервиса, ясная погода продержится со вторника по четверг, а осадков и вовсе не ожидается. Правда в конце недели похолодает до -11 градусов днем и -18 градусов ночью. Самым теплыми днями недели станут понедельник и среда, тогда температура днем составит -4 градуса.

Солнце будет радовать новосибирцев со вторника по четверг Источник: Gismeteo.ru











По прогнозу сайта World Weather, солнце ожидается в Новосибирске в понедельник и пятницу, в остальные дни специалисты прогнозируют облачную погоду. Температура днем будет держаться в диапазоне от -6 до -8 градусов, а ночью от -4 до -11 градусов. Самыми теплыми днями станут вторник и четверг, а холоднее всего будет в субботу.

Специалисты не прогнозируют осадки на следующей неделе Источник: World-weather.ru









