Необычно тёплый ноябрь: какая погода ждёт новосибирцев в последние дни перед зимой — ответ синоптика

Резких заморозков до начала декабря не ожидается Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Последняя декада ноября в Новосибирске будет теплее, чем обычно. Об этом НГС сообщила ведущий синоптик Западно-Сибирского УГМС Марина Виноградова.

— Ожидается. что среднедекадная температура будет выше нормы выше на 2-4 градуса и будет составлять -6…-10 градусов. Повышение температуры воздуха ожидается ночью от -13…-18 до -7…-12 мороза. Днём будет от -3…-8 до 0…-5 градусов. Местами возможно понижение до -13 градусов, — объяснила специалист.

Также в начале и в конце декады ожидаются осадки в виде снега.

При этом в ближайшие дни в Новосибирске резко похолодает. Затем последует потепление.