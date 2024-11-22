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Возле лицея «Надежда Сибири» в Новосибирске решили убрать сквер

Участок понадобился для перспективной реконструкции лицея

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30 комментариев

На участке со скандалом остановили стройку — несколько лет он значился зелёной зоной

Главное управление архитектуры и градостроительства мэрии Новосибирска предложило перевести участок возле лицея № 22 со стороны улицы Советской из зелёной зоны в зону общественно-деловой застройки.

Предложение рассмотрели 22 ноября на комиссии по внесению изменений в Генплан Новосибирска. Как объяснил руководитель муниципального «Института градостроительного планирования» Алексей Нестёркин, лицей № 22 ждёт реконструкция, для чего ему понадобятся когда-то отрезанные от его территории участки. Сегодня три из них так или иначе заняты лицеем (собственно здание лицея, спортивный объект и стоянка) и относятся к зоне общественно-деловой застройки, ещё один по требованию местных жителей вынесли в зону рекреации, чтобы избежать точечной застройки.

Председатель комиссии, глава департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Евгений Улитко подчеркнул, что к вопросу следует отнестись с особой осторожностью.

— У нас там договор аренды, и если сейчас мы перезонируем, арендатор завтра нарисуется за выдачей разрешения на строительство здесь, — заметил он.

Комиссия приняла решение всё же перевести участок в зону общественно-деловой застройки, но обозначить его как школьную территорию, наложив таким образом ограничение для будущего использования земли.

Участок перевели в зеленую зону после скандала 2018 года, когда арендатор, компания «АльянсСтрой», вырубила на нём деревья ради строительства 8-этажного бизнес-центра — разрешение компания получила с условием строительства спорткомплекса на территории лицея. Жители района добились остановки работ, разрешение на строительство не сразу, но отменили, а позже руководство лицея через суд потребовало вернуть участок городу.

Сейчас, по данным сервиса «Контур.Фокус», компанией «АльянсСтрой» владеет Александр Жунусбеков, он же является и директором организации. На конец 2023 года выручка компании составила 22,7 миллиона рублей, чистый убыток — 26,1 миллиона рублей.

В 2021 году компании «АльянсСтрой» удалось отсудить у мэрии Новосибирска почти 300 миллионов компенсации за недостроенный спорткомплекс. Согласно картотеке Арбитражного суда, решение устояло в апелляционной и кассационной инстанциях.

Сегодня в судебном производстве также находится иск мэрии Новосибирска к компании с требованием взыскать задолженность по аренде в размере 2,9 миллиона рублей и неустойки в 663 тысячи рублей, расторгнуть договор аренды и вернуть спорный участок городу.

В августе этого года стало известно, что с инициативой реконструировать недостроенное здание лицея № 22 выступила ГК «Расцветай» — такое условие было предложено застройщиком для заключения договора КРТ на территорию ЦУМа. Насколько известно НГС, договор пока не подписан.

ПО ТЕМЕ
Точечная застройка Надежда Сибири Парки и скверы Генплан Новосибирска
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Комментарии
30
Crash
36 минут
Что творится???? !!!!! Весь центр города уже изуродовали, теперь остатки зелёной зоны у школьников отобрать.... Этим сказано все о руководстве города.
гута
1 час
Уже не смешно даже. Мэрия наша нас за дураков считает что ли? Ведь ясно всем, ЧТО там будет. Вот кто всеми этими застройками, перестройками и оптимизацией и вырубкой лесных насаждений и уничтожением скверов и парков в Новосибирске занимается, какие мысли у него, о чём этот человек(люди) думает. Я вот вообще не могу понять ход мыслей этого человека(людей). Ведь один вред нашему городу от него(них) этого человека(людей). Зачем это делать? А как наша власть думает?
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