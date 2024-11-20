Площадь Труда заблокирована из-за пробок в Новосибирске — там произошло ДТП

Километровая пробка образовалась на площади Труда в Новосибирске. Об этом свидетельствуют данные сервиса 2GIS на утро 20 ноября.

Проезд затруднён по улицам Станиславского, Станционной, Ватутина и Широкой. В районе самой площади Труда, согласно данным сервиса, произошло ДТП. Авария могли стать причиной затора.

Ситуация с пробками в городе сейчас оценивается в пять баллов. Многокилометровый затор образовался на улице Большой, затруднён также проезд по Октябрьскому мосту в сторону правого берега. Пробка протяжённостью два километра также затрудняет проезд по улице Большевистской.