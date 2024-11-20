НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-8°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-8°

ясная погода, без осадков

ощущается как -12

2 м/c,

южн.

 756мм 93%
Подробнее
6 Пробки
USD 100,03
EUR 105,73

СРОЧНО

Бухгалтера «Хлебницы» обвинили в мошенничестве

Кто строит новую Россию
Коррупционный список
Зажечь на корпоративе — советы
«Дискус» задолжал зарплату
Врачи для 30-летних
Ремонт бомбоубежищ
Новости в Telegram
Город Площадь Труда заблокирована из-за пробок в Новосибирске — там произошло ДТП

Площадь Труда заблокирована из-за пробок в Новосибирске — там произошло ДТП

Авария могла стать причиной затора на левобережье Новосибирска

2 641
16 комментариев

Новосибирцы застряли в пробках на левом берегу

Километровая пробка образовалась на площади Труда в Новосибирске. Об этом свидетельствуют данные сервиса 2GIS на утро 20 ноября.

Проезд затруднён по улицам Станиславского, Станционной, Ватутина и Широкой. В районе самой площади Труда, согласно данным сервиса, произошло ДТП. Авария могли стать причиной затора.

Левый берег стоит в пробках с 7 часов утра

Ситуация с пробками в городе сейчас оценивается в пять баллов. Многокилометровый затор образовался на улице Большой, затруднён также проезд по Октябрьскому мосту в сторону правого берега. Пробка протяжённостью два километра также затрудняет проезд по улице Большевистской.

Напомним, накануне следователи возбудили уголовное дело после ДТП, в котором погиб ребенок

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Пробки Дороги
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
16
United States
1 час
Ага. Из-за пробок точно? Или из-за никакому ненужного антинародного платного моста, стройка которого более пяти лет мешает и водителям и пешеходам по обе стороны реки.
путник
17 минут
И это сделал всего ОДИН "человек". Это ОН наплевал на сотни других людей и их дела. Не тот кто не пропускает( это его дело), а тот кто борзеет. На всеобщее обозрение бы таких. Народ их должен знать.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Любителям „всё включено“ такой отдых не понравится»: почему путешествие в Южную Корею лучше курортов Турции
Анонимное мнение
Мнение
«Доверия нет никакого»: сибирячка погасила огромные долги умершего экс-супруга — почему она не смогла закрыть счета в банках
Анонимное мнение
Мнение
«Никто не спрашивает мать: „Как вы?“». Сибирячка рассказала, через что прошла, когда ее сын решился на самое страшное
Анонимное мнение
Мнение
«Чувствую себя обманутой дважды»: журналистке НГС продали сломанный телевизор за 100 тысяч рублей — за замену пришлось платить
Анонимное мнение
Мнение
«Волдыри были даже во рту»: журналистка рассказала, как ее дочь перенесла жуткий вирус Коксаки
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Olga,49

Лёка,39

Olga,43

Vovansrx ,64

ula1234,30

ЛедиN,31

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление