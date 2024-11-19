Сдавал назад и сбил женщину с сыном: следователи возбудили уголовное дело после ДТП, в котором погиб ребенок

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двухлетнего мальчика в ДТП. Во время аварии водитель был пьян.
— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее гибель человека», — пояснили в региональном СК.
Авария произошла 19 ноября на улице Петухова. 63-летний водитель Subaru Forester сдавал назад и сбил 30-летнюю женщину и двухлетнего мальчика. В результате аварии ребенок скончался, сибиряку доставили в больницу с травмами.
Водитель Subaru задержан. Следователи направили дело в суд для избрания в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.
В Новосибирске вечером 19 ноября пассажирский автобус насмерть сбил мужчину. Как сообщили в городской ГАИ, авария произошла на улице Покрышкина.