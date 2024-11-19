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Криминал Сдавал назад и сбил женщину с сыном: следователи возбудили уголовное дело после ДТП, в котором погиб ребенок

Сдавал назад и сбил женщину с сыном: следователи возбудили уголовное дело после ДТП, в котором погиб ребенок

Авария произошла на улице Петухова

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2 комментария

Водитель сел за руль не трезвым

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двухлетнего мальчика в ДТП. Во время аварии водитель был пьян.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее гибель человека», — пояснили в региональном СК.

Авария произошла 19 ноября на улице Петухова. 63-летний водитель Subaru Forester сдавал назад и сбил 30-летнюю женщину и двухлетнего мальчика. В результате аварии ребенок скончался, сибиряку доставили в больницу с травмами.

Водитель Subaru задержан. Следователи направили дело в суд для избрания в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

В Новосибирске вечером 19 ноября пассажирский автобус насмерть сбил мужчину. Как сообщили в городской ГАИ, авария произошла на улице Покрышкина.

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Комментарии
3
Гость
4 минуты
Хватит Это Терпеть!!! Поймали Пьяным За Рулём - Авто в доход государства!!! Лишение Прав на 10 лет!!!
Гость
6 минут
Страшная трагедия...
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