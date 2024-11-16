Отключение электричества и готовность теплосетей к зиме — главные события 16 ноября в Новосибирске

Итоги дня Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собирали самые интересные темы, которые произошли в Новосибирске и области. Подводим итоги 16 ноября.

Столкнулись под оранжевым светом: легковушка и автобус не поделили перекресток в центре Новосибирска — кто из них забыл о ПДД

Глядя на движение на перекрестках в Новосибирске, иногда хочется свериться с ПДД и удостовериться, что правила не изменились, и теперь первым проезжать пересечение улиц не должен водитель самого дорогого или большого автомобиля. Показательный случай попал в объектив камеры видеонаблюдения на перекрестке улицы Гоголя и Красного проспекта. НГС посмотрел запись аварии с автоюристом и узнал, кто из водителей был неправ больше и как его накажут.

«Нейросеть такую галиматью не напишет»: ИИ делает домашку за новосибирских школьников — как учителя вычисляют обман

Лет 10–15 назад сложно было представить, что можно будет отправить в чате в телефоне просьбу: «Напиши сочинение по литературе по „Горе от ума“ Грибоедова на тему „Видит ли автор в Чацком идеального героя“» и через минуту получить готовое домашнее задание. Волшебные решения были только в книгах и фильмах, а сейчас ученики свободно этим пользуются. Журналист НГС Мария Тищенко узнала, видят ли учителя в этом проблему, как они отличают работы школьников от нейросетей и как использовать искусственный интеллект на уроках с пользой вместе с учениками.

«За 12 лет это самый плохой сезон»: выдержат ли теплосети Новосибирска предстоящую зиму — что говорят эксперты

Вчера в Новосибирске прошло собрание по вопросам отопления. В Заксобрании встретились депутаты, представители управляющих компаний и руководства «Сибирской генерирующей компании». Несмотря на то, что мероприятие прошло в закрытом режиме, НГС получил записи и материалы, из которых следует, что новосибирцев этой зимой могут ждать новые проблемы с теплоснабжением. Тревожные выводы экспертов — в материале НГС.

Утро по-сибирски: что приготовить на завтрак туристам и чем побаловать себя — изучаем местную кухню и варианты блюд

В Новосибирске прошло необычное мероприятие: в одной из кофеен известный ресторатор и приглашенный шеф-повар представили фестивальное меню завтраков. Обозреватель НГС решил, что это достаточный повод поговорить о том, какое место завтрак занимает в нашей жизни и можно ли придумать какой-то сибирский вариант. Подробности — в материале Стаса Соколова.

Жители левого берега Новосибирска остались без света — в одном из районов повредили линию электропередачи