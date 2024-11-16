НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-2°

ясная погода, без осадков

ощущается как -7

4 м/c,

ю-з.

 756мм 79%
Подробнее
0 Пробки
USD 100,00
EUR 105,71

СРОЧНО

Нейросеть делает домашку за новосибирских школьников

Кто строит новую Россию
Выдержат ли теплосети
Врачи для 30-летних
ДТП на перекрестке
Зажечь на корпоративе — советы
Кризис недвижимости
ИИ делает домашку
Новости в Telegram
Город Отключение электричества и готовность теплосетей к зиме — главные события 16 ноября в Новосибирске

Отключение электричества и готовность теплосетей к зиме — главные события 16 ноября в Новосибирске

5 событий, которые заинтересовали читателей НГС

576
6 комментариев

Итоги дня

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собирали самые интересные темы, которые произошли в Новосибирске и области. Подводим итоги 16 ноября.

Столкнулись под оранжевым светом: легковушка и автобус не поделили перекресток в центре Новосибирска — кто из них забыл о ПДД

Глядя на движение на перекрестках в Новосибирске, иногда хочется свериться с ПДД и удостовериться, что правила не изменились, и теперь первым проезжать пересечение улиц не должен водитель самого дорогого или большого автомобиля. Показательный случай попал в объектив камеры видеонаблюдения на перекрестке улицы Гоголя и Красного проспекта. НГС посмотрел запись аварии с автоюристом и узнал, кто из водителей был неправ больше и как его накажут.

«Нейросеть такую галиматью не напишет»: ИИ делает домашку за новосибирских школьников — как учителя вычисляют обман

Лет 10–15 назад сложно было представить, что можно будет отправить в чате в телефоне просьбу: «Напиши сочинение по литературе по „Горе от ума“ Грибоедова на тему „Видит ли автор в Чацком идеального героя“» и через минуту получить готовое домашнее задание. Волшебные решения были только в книгах и фильмах, а сейчас ученики свободно этим пользуются. Журналист НГС Мария Тищенко узнала, видят ли учителя в этом проблему, как они отличают работы школьников от нейросетей и как использовать искусственный интеллект на уроках с пользой вместе с учениками.

«За 12 лет это самый плохой сезон»: выдержат ли теплосети Новосибирска предстоящую зиму — что говорят эксперты

Вчера в Новосибирске прошло собрание по вопросам отопления. В Заксобрании встретились депутаты, представители управляющих компаний и руководства «Сибирской генерирующей компании». Несмотря на то, что мероприятие прошло в закрытом режиме, НГС получил записи и материалы, из которых следует, что новосибирцев этой зимой могут ждать новые проблемы с теплоснабжением. Тревожные выводы экспертов — в материале НГС.

Утро по-сибирски: что приготовить на завтрак туристам и чем побаловать себя — изучаем местную кухню и варианты блюд

В Новосибирске прошло необычное мероприятие: в одной из кофеен известный ресторатор и приглашенный шеф-повар представили фестивальное меню завтраков. Обозреватель НГС решил, что это достаточный повод поговорить о том, какое место завтрак занимает в нашей жизни и можно ли придумать какой-то сибирский вариант. Подробности — в материале Стаса Соколова.

Жители левого берега Новосибирска остались без света — в одном из районов повредили линию электропередачи

Жители Кировского района Новосибирска уже несколько часов сидят без электричества. Об этом НГС сообщил читатель Олег. Судя по карте аварийных отключений Новосибирска, электричество пропало в домах на улицах Беловежской, Сибиряков-Гвардейцев, в Чукотских переулках. Под отключения попали 102 здания. Как сообщили в «Россети Новосибирск», в районе произошло повреждение кабельной линии электропередачи. Сейчас на месте работают три бригады энергетиков.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Итоги дня Дайджест Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
265889986
1 час
Готовность теплосетей к прорывам высочайшая ,всё готово на 100%
Гость
1 час
Почему совещание в мэрии было только с СГК ? Часть города отапливают не они. И там тоже большие проблемы. Позднее подключение, низкие параметры отопления, отключения…. Остановите строительство жилья и зданий в городе Новосибирске. Иначе следующую зиму не будет отопления уже по всему городу из за аварий. А это не пробки и не уборка снега, отопление в Сибири это очень серьезная проблема.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Никто не спрашивает мать: „Как вы?“». Сибирячка рассказала, через что прошла, когда ее сын решился на самое страшное
Анонимное мнение
Мнение
«Думают, я пытаюсь самоутвердиться»: мама ученицы объяснила, зачем заваливает прокуратуру жалобами на школу
Анонимное мнение
Мнение
Любовницы, проститутки и случайные связи — бизнесмен откровенно рассказал о своих изменах
Анонимное мнение
Мнение
Вечер под винил и элитные голубцы: жительница Новосибирска приехала в Томск на выходные, чтобы поесть — что ее впечатлило
Маргарита Резникова
СММ-редактор
Мнение
«Любителям „всё включено“ такой отдых не понравится»: почему путешествие в Южную Корею лучше курортов Турции
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Аня,35

Серж,34

Наталья,46

Samodelkin,48

Юлия,46

Viki,35

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление