Жители левого берега Новосибирска остались без света — в одном из районов повредили линию электропередач

Без электричества осталось более 100 зданий Источник: Россети Новосибирск











Жители Кировского района Новосибирска уже несколько часов сидят без электричества. Об этом НГС сообщил читатель Олег.

— Электричество пропало примерно в 11 утра. Сейчас у нас ни света, ни воды. Из-за того, что невозможно приготовить поесть, пришлось идти в «Мегу» покушать, — рассказал молодой человек.

Судя по карте аварийных отключений Новосибирска, электричество пропало в домах на улицах Беловежской, Сибиряков-Гвардейцев, Чукотских переулках. Под отключения попали 102 здания.

Электричество планируют вернуть в дома до 19:00 Источник: Система жизнеобеспечения Новосибирска











Как сообщили в «Россети Новосибирск», в районе произошло повреждение кабельной линии электропередачи. Сейчас на месте работают три бригады энергетиков.

— Ведутся работу по поиску конкретного места повреждения, привлечены специализированная техника и оборудование. Однако время устранения технологического повреждения может быть увеличено из-за необходимости привлечения оперативного персонала смежной сетевой организации, чьи кабельные линии проложены на этом же участке, — пояснили в компании.

По данным «Россетей», электричество планируют вернуть в дома до 19:00.