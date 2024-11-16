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Жители левого берега Новосибирска остались без света

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Происшествия Жители левого берега Новосибирска остались без света — в одном из районов повредили линию электропередач

Жители левого берега Новосибирска остались без света — в одном из районов повредили линию электропередач

По словам читателя НГС, электричество пропало около 11:00

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14 комментариев

Без электричества осталось более 100 зданий

Жители Кировского района Новосибирска уже несколько часов сидят без электричества. Об этом НГС сообщил читатель Олег.

— Электричество пропало примерно в 11 утра. Сейчас у нас ни света, ни воды. Из-за того, что невозможно приготовить поесть, пришлось идти в «Мегу» покушать, — рассказал молодой человек.

Судя по карте аварийных отключений Новосибирска, электричество пропало в домах на улицах Беловежской, Сибиряков-Гвардейцев, Чукотских переулках. Под отключения попали 102 здания.

Электричество планируют вернуть в дома до 19:00

Как сообщили в «Россети Новосибирск», в районе произошло повреждение кабельной линии электропередачи. Сейчас на месте работают три бригады энергетиков.

— Ведутся работу по поиску конкретного места повреждения, привлечены специализированная техника и оборудование. Однако время устранения технологического повреждения может быть увеличено из-за необходимости привлечения оперативного персонала смежной сетевой организации, чьи кабельные линии проложены на этом же участке, — пояснили в компании.

По данным «Россетей», электричество планируют вернуть в дома до 19:00.

Ранее в Ленинском районе Новосибирска произошло аварийное отключение энергоснабжения. Без света остались 254 дома.

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Комментарии
14
С левого берега
43 минуты
А все идет видимо к белому пушному зверьку в нашем городе. У меня просадка напряжения в последнее время не редкость.
Crash
2 минуты
Каждый день плохие новости....остались без электричества,воды, отопления....мост в ямах.... Слава нашему руководству города и НСО!!!! Наградить ещё за такое отличное жизнеобеспечение граждан!!!
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